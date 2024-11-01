Ein speziell für die Bildgebung in der Geburtshilfe und Gynäkologie entwickelter Schallkopf. XL14-3 ist dabei der erste mechanische PureWave Volumen-Schallkopf und der leichteste seiner Klasse mit herausragend ergonomischem Design. Anwendbar im 1., 2. und 3. Schwangerschaftsdrittel.
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|Anzahl der Elemente
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