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V9-2 Schallkopf

Erster mechanischer PureWave Volumen-Schallkopf

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Ein speziell für die Bildgebung in der Geburtshilfe und Gynäkologie entwickelter Schallkopf. XL14-3 ist dabei der erste mechanische PureWave Volumen-Schallkopf und der leichteste seiner Klasse mit herausragend ergonomischem Design. Anwendbar im 1., 2. und 3. Schwangerschaftsdrittel.

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Technische Daten

Technische Daten
Technische Daten
Schallkopftyp
  • Convex
Anzahl der Elemente
  • 192
Scanebenen-Apertur
  • 53,8 mm
Sichtfeld
  • 100°
Volumen-Sichtfeld
  • 100 mm x 80 mm
Breitband-Frequenzbereich
  • 9–2 MHz
Technische Daten
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Schallkopftyp
  • Convex
Anzahl der Elemente
  • 192
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Schallkopftyp
  • Convex
Anzahl der Elemente
  • 192
Scanebenen-Apertur
  • 53,8 mm
Sichtfeld
  • 100°
Volumen-Sichtfeld
  • 100 mm x 80 mm
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