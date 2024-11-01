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Schallkopf mC7-2

Design für eine neuartigeBenutzererfahrung

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Technische Daten

Technische Daten
Technische Daten
Schallkopftyp
  • Micro Convex
Anzahl der Elemente
  • 128
 Scanebenen-Apertur
  • 26,5 mm
Sichtfeld
  • 122
Breitband-Frequenzbereich
  • 7–2 MHz
Technische Daten
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Schallkopftyp
  • Micro Convex
Anzahl der Elemente
  • 128
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Schallkopftyp
  • Micro Convex
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Sichtfeld
  • 122
Breitband-Frequenzbereich
  • 7–2 MHz

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