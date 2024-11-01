Suchbegriffe

DE
FR

FR3 Akku Wiederaufladbar

AED-Zubehör

Ähnliche Produkte finden

Die Akkulösung hilft dabei, die Kosten pro Nutzung zu senken und ist für Organisationen vorgesehen, die den FR3 häufig einsetzen.

Kontaktieren Sie uns

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Technische Daten

Produktdetails
Produktdetails
Maßeinheit
  • Je 1 St.
Wiederaufladbar
  • Ja
Akkulaufzeit
  • 300 Lade-/Entladezyklen
Recyclingfähig
  • Ja
Kapazität
  • 100 Schocks/3,5 Stunden Überwachungszeit – typisch
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
  • FR3 861388, 861389
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 861394
Auslaufsicher
  • Ja
Wasserdicht
  • Ja
Akkuleistung
  • 10,8 V
Verpackungsgewicht
  • 0,23 kg
Mindesthaltbarkeit
  • Min. 4 Monate vom voll aufgeladenen Zustand bis zu erforderlichem Wiederaufladen
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Batterietest
  • Ja/vom Benutzer initiierter Test
Akku-Betriebsdauer im Standby-Betrieb
  • Min. 3 Jahre
Produktdetails
Produktdetails
Maßeinheit
  • Je 1 St.
Wiederaufladbar
  • Ja
Alle Technische Daten ansehen
Produktdetails
Produktdetails
Maßeinheit
  • Je 1 St.
Wiederaufladbar
  • Ja
Akkulaufzeit
  • 300 Lade-/Entladezyklen
Recyclingfähig
  • Ja
Kapazität
  • 100 Schocks/3,5 Stunden Überwachungszeit – typisch
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
  • FR3 861388, 861389
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 861394
Auslaufsicher
  • Ja
Wasserdicht
  • Ja
Akkuleistung
  • 10,8 V
Verpackungsgewicht
  • 0,23 kg
Mindesthaltbarkeit
  • Min. 4 Monate vom voll aufgeladenen Zustand bis zu erforderlichem Wiederaufladen
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Batterietest
  • Ja/vom Benutzer initiierter Test
Akku-Betriebsdauer im Standby-Betrieb
  • Min. 3 Jahre
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.