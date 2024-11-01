Die Akkulösung hilft dabei, die Kosten pro Nutzung zu senken und ist für Organisationen vorgesehen, die den FR3 häufig einsetzen.
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Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
|Maßeinheit
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|Wiederaufladbar
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|Akkulaufzeit
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|Recyclingfähig
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|Kapazität
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
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|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
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|Auslaufsicher
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|Wasserdicht
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|Akkuleistung
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|Verpackungsgewicht
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|Mindesthaltbarkeit
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|CE-Kennzeichnung
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|Batterietest
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|Akku-Betriebsdauer im Standby-Betrieb
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|Maßeinheit
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|Wiederaufladbar
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|Maßeinheit
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|Wiederaufladbar
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|Akkulaufzeit
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|Recyclingfähig
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|Kapazität
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
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|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
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|Auslaufsicher
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|Wasserdicht
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|Akkuleistung
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|Verpackungsgewicht
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|Mindesthaltbarkeit
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|CE-Kennzeichnung
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|Batterietest
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|Akku-Betriebsdauer im Standby-Betrieb
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