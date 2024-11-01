MR NIBP Schlauch für Neugeborene, 4,57 m, zur Verwendung mit den Blutdruckmanschetten 989803170401 und 989803170421. Zur Verwendung mit den Monitoren Expression 865214, Precess 865323, Precess 3160 und Magnitude 3150M.
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