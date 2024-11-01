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NIBP Schlauch mit Bajonettanschluss Für Neugeborene, Einzellumen

Nichtinvasive Blutdrucküberwachung

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MR NIBP Schlauch für Neugeborene, 4,57 m, zur Verwendung mit den Blutdruckmanschetten 989803170401 und 989803170421. Zur Verwendung mit den Monitoren Expression 865214, Precess 865323, Precess 3160 und Magnitude 3150M.

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Technische Daten

Produktdetails
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Maßeinheit
  • Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Wiederverwendbar
Patiententyp
  • Neonatologie
Verwendung mit Geräten von Philips
  • Expression, Precess, Precess Blue, Magnitude
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • Blutdruckmanschetten 989803170401 und 989803170421
Latexfrei
  • Ja
Steril oder nicht steril
  • Nicht steril
Verpackungsgewicht
  • 0,170 kg
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Produktdetails
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