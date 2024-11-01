Schützt den Essential bei tragbaren Anwendungen. Tragetasche verfügt über ein Sichtfenster zur Anzeige und Bedienung des Bildschirms. Tasche verfügt über Stauraum für Zubehör oder drahtlose Module. Mit Tragegriff und Schultergurt.
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|Maßeinheit
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Patiententyp
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
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|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Steril/nicht steril
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|Verpackungsgewicht
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|CE-Kennzeichnung
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|Maßeinheit
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Maßeinheit
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Patiententyp
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
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|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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