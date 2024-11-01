wSpO2-Modul mit anpassbaren Netzwerken zur Verwendung mit dem Precess 865323. Erfordert den SpO2-Sensor mit Schnellanschluss 989803161991. Herstellung auf Anfrage – 30 Tage Wartezeit.
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|Maßeinheit
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Patiententyp
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|Verwendung mit Geräten von Philips
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|Steril oder nicht steril
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