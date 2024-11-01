5-adriger EKG-Stammkabeladapter zum Anschluss aller 3- und 5-adrigen Philips Elektrodenkabel an GE Monitoring-Stammkabel mit MultiLink-Anschlüssen (z.B. 41-2931-XXX, 411910-0011); AAMI/IEC-Farbcodierung; 1 Verpackungseinheit = 1 Adapter
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Anzahl der EKG-Elektroden
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|Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
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|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
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