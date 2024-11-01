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5‑adriger EKG‑Stammkabeladapter

EKG-Kabel

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5-adriger EKG-Stammkabeladapter zum Anschluss aller 3- und 5-adrigen Philips Elektrodenkabel an GE Monitoring-Stammkabel mit MultiLink-Anschlüssen (z.B. 41-2931-XXX, 411910-0011); AAMI/IEC-Farbcodierung; 1 Verpackungseinheit = 1 Adapter

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Technische Daten

Produktangaben
Produktangaben
Maßeinheit
  • Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Wiederverwendbar
Farbe
  • Grau
Anzahl der EKG-Elektroden
  • 5
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
  • 5-adriges GE Monitoring-Stammkabel mit MultiLink-Steckverbindung
  • (z.B. Teilenummern 41-2931-XXX, 411910-0011)
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • Philips wiederverwendbare und Ein-Patienten-Elektrodenkabel
Verpackungsgewicht
  • 1 kg
CE-Kennzeichnung
  • CE-zertifiziert
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  • 5
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  • 5-adriges GE Monitoring-Stammkabel mit MultiLink-Steckverbindung
  • (z.B. Teilenummern 41-2931-XXX, 411910-0011)
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