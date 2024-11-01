Suchbegriffe

DE
FR

Microstream® Micropod etCO2-Sensor

Kapnographie

Ähnliche Produkte finden

Dies ist ein externer etCO2-Sensor mit integrierter Pumpe für die Seitenstrom-Kapnographie mit CO2-Messung bei Verwendung von Microstream Verbrauchsmaterial.

Kontaktieren Sie uns

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Technische Daten

Kapnographie
Kapnographie
Technologie
  • Microstream
Intubiert oder nicht intubiert
  • Intubiert
Mit Sauerstoff
  • Nein
Produktdetails
Produktdetails
Produktkategorie
  • Gas
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 861290
Produkttyp
  • Kapnographie
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Sensor
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • Alle Microstream FilterLine Schläuche
Kapnographie
Kapnographie
Technologie
  • Microstream
Intubiert oder nicht intubiert
  • Intubiert
Produktdetails
Produktdetails
Produktkategorie
  • Gas
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Alle Technische Daten ansehen
Kapnographie
Kapnographie
Technologie
  • Microstream
Intubiert oder nicht intubiert
  • Intubiert
Mit Sauerstoff
  • Nein
Produktdetails
Produktdetails
Produktkategorie
  • Gas
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 861290
Produkttyp
  • Kapnographie
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Sensor
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • Alle Microstream FilterLine Schläuche
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.