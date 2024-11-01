Dieses MR-geeignete EKG-Modul ist zur Verwendung mit dem Expression MR200 Patientenmonitor vorgesehen. Mit anpassbaren Netzwerken. Herstellung auf Anfrage – 30 Tage Wartezeit.
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|Maßeinheit
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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|Wiederaufladbar
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|Akkutyp
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|Verwendung mit Geräten von Philips
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|Steril oder nicht steril
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|Verpackungsgewicht
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|Einmal- oder wiederverwendbar
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