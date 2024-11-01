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Festgel, Textilhaftring, klein, EGK

Elektrode

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Wiederverwendbare Festgel-Elektrode mit Textilhaftring zur EKG-Überwachung von Kindern und Erwachsenen. 35 mm, rund, 30/Packung, 300/Tasche

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Technische Daten

Produktangaben
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Produktkategorie
  • EKG
Gel-Typ
  • Fest
Patiententyp
  • Erwachsene; Kinder
Material
  • Weicher Stoff
Elektrodenform
  • Rund
Produktart
  • Elektrode
Elektrodengröße
  • 35 mm, rund
Art der Elektrodenverbindung
  • Druckknopf, Clip
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Ein-Patienten-Produkt
Latexfrei
  • Ja
Steril oder nicht steril
  • Nicht-steril
Verpackungseinheit
  • 30 Elektroden/Packung, 10 Packungen/Karton
Mindesthaltbarkeit
  • 24 Monate
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Ja
Produktangaben
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