Wiederverwendbare Festgel-Elektrode mit Textilhaftring zur EKG-Überwachung von Kindern und Erwachsenen. 35 mm, rund, 30/Packung, 300/Tasche
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|Produktkategorie
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|Gel-Typ
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|Patiententyp
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|Material
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|Elektrodenform
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|Produktart
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|Elektrodengröße
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|Art der Elektrodenverbindung
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|Latexfrei
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|Steril oder nicht steril
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|Verpackungseinheit
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|Mindesthaltbarkeit
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|CE-Kennzeichnung
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|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
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|Gel-Typ
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