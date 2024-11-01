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Expression MR

IBP-Sensor, Kleinkinder/Neugeborene

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Dieser für die MRT entwickelte IBP-Sensor ist technisch auf die Verwendung im MR-Raum ausgelegt.

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Technische Daten

Produktdetails
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Maßeinheit
  • 20 St./Karton
Patiententyp
  • Kleinkinder/Neugeborene
Latexfrei
  • Ja
Steril oder nicht steril
  • Sterilisation mittels Ethylenoxid
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