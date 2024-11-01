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Thermopapier für PageWriter EKG-Schreiberpapier

Leporellofalzung

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Thermopapier für EKG-Schreiber PageWriter, Größe A4, mit Leporellofalzung, Kopfzeile 6,7 cm, hellrotes Raster.

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Technische Daten

Papier mit Leporellofalzung
Papier mit Leporellofalzung
Papierformat
  • Größe A4
Produktdetails
Produktdetails
Produktkategorie
  • Papier
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • M1700A, M1701A, M1702A, M1770A, M1771A, M1772A, 860284, 860315, 860310
Produkttyp
  • Leporellofalzung
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Für einmaligen Gebrauch
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • --
Papier mit Leporellofalzung
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Papierformat
  • Größe A4
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  • Nein
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Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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