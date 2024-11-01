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CO2/Atemflow-Sensor Pädiatrie

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Maßeinheit
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Patiententyp
  • Pädiatrie
Steril/nicht steril
  • Nicht steril
Verpackungsgewicht
  • 0,860 kg
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