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Klare, ruhige Sprachanweisungen, identisch mit denen des HeartStart HS1 Defibrillators. Führen im Erste-Hilfe-Kurs durch alle Schritte der Reanimation. Die Übungspads sind mehrfach nutzbar und können so von vielen Teilnehmern ausprobiert werden.
Üben , Üben, Üben
Klare, ruhige Sprachanweisungen, identisch mit denen des HeartStart HS1 Defibrillators. Führen im Erste-Hilfe-Kurs durch alle Schritte der Reanimation. Die Übungspads sind mehrfach nutzbar und können so von vielen Teilnehmern ausprobiert werden.
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Klare, ruhige Sprachanweisungen, identisch mit denen des HeartStart HS1 Defibrillators. Führen im Erste-Hilfe-Kurs durch alle Schritte der Reanimation. Die Übungspads sind mehrfach nutzbar und können so von vielen Teilnehmern ausprobiert werden.
Realistische Simulation
Realistische Simulation
Mit dem HeartStart HS1-Trainer können Sie Vorkonfigurierte Szenarien eines plötzlichen Herzstillstands simulieren, wie der HeartStart HS1 AED in der Realität funktioniert. Anhand verschiedener Szenarien können unterschiedliche Situationen ausführlich geübt werden.
Realistische Simulation
Mit dem HeartStart HS1-Trainer können Sie Vorkonfigurierte Szenarien eines plötzlichen Herzstillstands simulieren, wie der HeartStart HS1 AED in der Realität funktioniert. Anhand verschiedener Szenarien können unterschiedliche Situationen ausführlich geübt werden.
Realistische Simulation
Mit dem HeartStart HS1-Trainer können Sie Vorkonfigurierte Szenarien eines plötzlichen Herzstillstands simulieren, wie der HeartStart HS1 AED in der Realität funktioniert. Anhand verschiedener Szenarien können unterschiedliche Situationen ausführlich geübt werden.
Flexibles Training – Konfigurationsoptionen für Übungsleiter
Flexibles Training
Mit Hilfe von internen und externen Übungspuppen-Adaptern können Übungsleiter Hinweise auf eine korrekte Pads-Platzierung geben, eine Herzdruckmassage üben
und die Schulung so realistisch wie möglich gestalten.
Flexibles Training
Mit Hilfe von internen und externen Übungspuppen-Adaptern können Übungsleiter Hinweise auf eine korrekte Pads-Platzierung geben, eine Herzdruckmassage üben
und die Schulung so realistisch wie möglich gestalten.
Flexibles Training
Mit Hilfe von internen und externen Übungspuppen-Adaptern können Übungsleiter Hinweise auf eine korrekte Pads-Platzierung geben, eine Herzdruckmassage üben
und die Schulung so realistisch wie möglich gestalten.
Üben als ob ein Leben davon abhinge
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Flexibles Training – Konfigurationsoptionen für Übungsleiter
Klare, ruhige Sprachanweisungen, identisch mit denen des HeartStart HS1 Defibrillators. Führen im Erste-Hilfe-Kurs durch alle Schritte der Reanimation. Die Übungspads sind mehrfach nutzbar und können so von vielen Teilnehmern ausprobiert werden.
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Klare, ruhige Sprachanweisungen, identisch mit denen des HeartStart HS1 Defibrillators. Führen im Erste-Hilfe-Kurs durch alle Schritte der Reanimation. Die Übungspads sind mehrfach nutzbar und können so von vielen Teilnehmern ausprobiert werden.
Realistische Simulation
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Mit dem HeartStart HS1-Trainer können Sie Vorkonfigurierte Szenarien eines plötzlichen Herzstillstands simulieren, wie der HeartStart HS1 AED in der Realität funktioniert. Anhand verschiedener Szenarien können unterschiedliche Situationen ausführlich geübt werden.
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Flexibles Training – Konfigurationsoptionen für Übungsleiter
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Mit Hilfe von internen und externen Übungspuppen-Adaptern können Übungsleiter Hinweise auf eine korrekte Pads-Platzierung geben, eine Herzdruckmassage üben
und die Schulung so realistisch wie möglich gestalten.
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Mit Hilfe von internen und externen Übungspuppen-Adaptern können Übungsleiter Hinweise auf eine korrekte Pads-Platzierung geben, eine Herzdruckmassage üben
und die Schulung so realistisch wie möglich gestalten.
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Mit Hilfe von internen und externen Übungspuppen-Adaptern können Übungsleiter Hinweise auf eine korrekte Pads-Platzierung geben, eine Herzdruckmassage üben
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