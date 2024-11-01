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HeartStart HS1 Trainer*

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Üben als ob ein Leben davon abhinge

Üben , Üben, Üben

Klare, ruhige Sprachanweisungen, identisch mit denen des HeartStart HS1 Defibrillators. Führen im Erste-Hilfe-Kurs durch alle Schritte der Reanimation. Die Übungspads sind mehrfach nutzbar und können so von vielen Teilnehmern ausprobiert werden.

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Klare, ruhige Sprachanweisungen, identisch mit denen des HeartStart HS1 Defibrillators. Führen im Erste-Hilfe-Kurs durch alle Schritte der Reanimation. Die Übungspads sind mehrfach nutzbar und können so von vielen Teilnehmern ausprobiert werden.

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Realistische Simulation

Realistische Simulation

Mit dem HeartStart HS1-Trainer können Sie Vorkonfigurierte Szenarien eines plötzlichen Herzstillstands simulieren, wie der HeartStart HS1 AED in der Realität funktioniert. Anhand verschiedener Szenarien können unterschiedliche Situationen ausführlich geübt werden.

Realistische Simulation

Mit dem HeartStart HS1-Trainer können Sie Vorkonfigurierte Szenarien eines plötzlichen Herzstillstands simulieren, wie der HeartStart HS1 AED in der Realität funktioniert. Anhand verschiedener Szenarien können unterschiedliche Situationen ausführlich geübt werden.

Realistische Simulation

Mit dem HeartStart HS1-Trainer können Sie Vorkonfigurierte Szenarien eines plötzlichen Herzstillstands simulieren, wie der HeartStart HS1 AED in der Realität funktioniert. Anhand verschiedener Szenarien können unterschiedliche Situationen ausführlich geübt werden.
Flexibles Training – Konfigurationsoptionen für Übungsleiter

Flexibles Training

Mit Hilfe von internen und externen Übungspuppen-Adaptern können Übungsleiter Hinweise auf eine korrekte Pads-Platzierung geben, eine Herzdruckmassage üben und die Schulung so realistisch wie möglich gestalten.

Flexibles Training

Mit Hilfe von internen und externen Übungspuppen-Adaptern können Übungsleiter Hinweise auf eine korrekte Pads-Platzierung geben, eine Herzdruckmassage üben und die Schulung so realistisch wie möglich gestalten.

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Mit Hilfe von internen und externen Übungspuppen-Adaptern können Übungsleiter Hinweise auf eine korrekte Pads-Platzierung geben, eine Herzdruckmassage üben und die Schulung so realistisch wie möglich gestalten.
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Realistische Simulation

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Technische Daten

Produktdetails
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Abmessung
  • 7,1 cm x 21,1 cm x 21,1 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 900g mit Batterien
Technische Daten
Technische Daten
Schulungsszenarien
  • Acht vorkonfigurierte, häufig vorkommende Szenarien
Schulungs-Pads
  • Wiederverwendbare, Defibrillations-Pads für eine realistische Schulungssituation, durch die gelbe Markierung dennoch unterschiedlich genug, um einen versehentlichen Einsatz im Notfall auszuschließen.
Produktdetails
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  • 7,1 cm x 21,1 cm x 21,1 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 900g mit Batterien
Technische Daten
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  • Acht vorkonfigurierte, häufig vorkommende Szenarien
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  • Wiederverwendbare, Defibrillations-Pads für eine realistische Schulungssituation, durch die gelbe Markierung dennoch unterschiedlich genug, um einen versehentlichen Einsatz im Notfall auszuschließen.
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  • 7,1 cm x 21,1 cm x 21,1 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 900g mit Batterien
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Schulungsszenarien
  • Acht vorkonfigurierte, häufig vorkommende Szenarien
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  • Wiederverwendbare, Defibrillations-Pads für eine realistische Schulungssituation, durch die gelbe Markierung dennoch unterschiedlich genug, um einen versehentlichen Einsatz im Notfall auszuschließen.
  • *Dieses Produkt ist aktuell nicht verfügbar.

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