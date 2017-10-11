Der Breeze Workflow für MSK-Anwendungen wird mit der Spule dS MSK M (dStream MSK Medium) ausgeführt. Diese ermöglicht einen effizienten Arbeitsablauf und dank einer leichten Spulenkonstruktion und einer einfachen Positionierung für MSK- und andere Anwendungen einen hohen Durchsatz. MSK-Untersuchungen mit der Spule dS MSK M können auch bei auf dem Tisch vorhandenen, angeschlossenen und aktiv entkoppelten posterioren Spulen (Kopf/Nacken und Wirbelsäule) ausgeführt werden. Die Spule dS MSK M unterstützt für die meisten MSK-Untersuchungen auch Untersuchungen mit Füßen zuerst.
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