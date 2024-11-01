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MR-Linac Simulationspaket für Elekta Unity

Vorteile durch Synergien und Ähnlichkeiten

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Die Philips Ingenia MR-RT-Simulationsplattform mit MR-Linac Simulationspaket ist eine ideale Ergänzung zu Elekta Unity. Dank einheitlicher Arbeitsabläufe und Bildqualität von der MR-Simulation bis zur Online-MR-Führung bei Strahlenbehandlungen können Sie die vielen Ähnlichkeiten und Synergien zwischen Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity in vollem Umfang nutzen.

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Eigenschaften
Einheitliche Arbeitsabläufe
Einheitliche Arbeitsabläufe

Einheitliche Arbeitsabläufe

Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity weisen eine relativ große Einheitlichkeit der Arbeitsabläufe auf. Ähnliche Spulenhandhabung und identische Hilfsmittel zur Patientenpositionierung, die im MR-Simulationspaket für Elekta MR-Linac enthalten sind, unterstützen die Reproduzierbarkeit in der Patientenvorbereitung und effiziente Arbeitsabläufe.

Einheitliche Arbeitsabläufe

Einheitliche Arbeitsabläufe
Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity weisen eine relativ große Einheitlichkeit der Arbeitsabläufe auf. Ähnliche Spulenhandhabung und identische Hilfsmittel zur Patientenpositionierung, die im MR-Simulationspaket für Elekta MR-Linac enthalten sind, unterstützen die Reproduzierbarkeit in der Patientenvorbereitung und effiziente Arbeitsabläufe.

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Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity weisen eine relativ große Einheitlichkeit der Arbeitsabläufe auf. Ähnliche Spulenhandhabung und identische Hilfsmittel zur Patientenpositionierung, die im MR-Simulationspaket für Elekta MR-Linac enthalten sind, unterstützen die Reproduzierbarkeit in der Patientenvorbereitung und effiziente Arbeitsabläufe.
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Einheitliche Arbeitsabläufe
Einheitliche Arbeitsabläufe

Einheitliche Arbeitsabläufe

Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity weisen eine relativ große Einheitlichkeit der Arbeitsabläufe auf. Ähnliche Spulenhandhabung und identische Hilfsmittel zur Patientenpositionierung, die im MR-Simulationspaket für Elekta MR-Linac enthalten sind, unterstützen die Reproduzierbarkeit in der Patientenvorbereitung und effiziente Arbeitsabläufe.
Vergleichbare Bildqualität
Vergleichbare Bildqualität

Vergleichbare Bildqualität

Die zentrale Technologie zur Bilderstellung ist bei Ingenia MR-RT und Elekta Unity identisch und bietet eine vergleichbare und einheitliche Hochfeld-Bildqualität. Sie profitieren also über den ganzen Behandlungsweg von Bildern mit ähnlichem Kontrast. Ein Satz spezieller MR-Linac ExamCards für Ingenia MR-RT hat große Ähnlichkeit mit den voreingestellten MR ExamCards für Elekta Unity; ein weiterer Faktor, der die Standardisierung der beiden Plattformen unterstützt.

Vergleichbare Bildqualität

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Die zentrale Technologie zur Bilderstellung ist bei Ingenia MR-RT und Elekta Unity identisch und bietet eine vergleichbare und einheitliche Hochfeld-Bildqualität. Sie profitieren also über den ganzen Behandlungsweg von Bildern mit ähnlichem Kontrast. Ein Satz spezieller MR-Linac ExamCards für Ingenia MR-RT hat große Ähnlichkeit mit den voreingestellten MR ExamCards für Elekta Unity; ein weiterer Faktor, der die Standardisierung der beiden Plattformen unterstützt.

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Die zentrale Technologie zur Bilderstellung ist bei Ingenia MR-RT und Elekta Unity identisch und bietet eine vergleichbare und einheitliche Hochfeld-Bildqualität. Sie profitieren also über den ganzen Behandlungsweg von Bildern mit ähnlichem Kontrast. Ein Satz spezieller MR-Linac ExamCards für Ingenia MR-RT hat große Ähnlichkeit mit den voreingestellten MR ExamCards für Elekta Unity; ein weiterer Faktor, der die Standardisierung der beiden Plattformen unterstützt.
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Vergleichbare Bildqualität
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Die zentrale Technologie zur Bilderstellung ist bei Ingenia MR-RT und Elekta Unity identisch und bietet eine vergleichbare und einheitliche Hochfeld-Bildqualität. Sie profitieren also über den ganzen Behandlungsweg von Bildern mit ähnlichem Kontrast. Ein Satz spezieller MR-Linac ExamCards für Ingenia MR-RT hat große Ähnlichkeit mit den voreingestellten MR ExamCards für Elekta Unity; ein weiterer Faktor, der die Standardisierung der beiden Plattformen unterstützt.
Reibungslose, schnelle Lernkurven
Reibungslose, schnelle Lernkurven

Reibungslose, schnelle Lernkurven

Nutzen Sie Ihre Erfahrung mit der MR-Simulation von Ingenia MR-RT als Ausgangspunkt zur Einarbeitung in MR-Linac. Sie bauen Ihre Kenntnisse schon auf, ehe Sie Elekta Unity in Betrieb nehmen. Eine ähnliche Benutzeroberfläche und ähnliche Terminologie und Arbeitsabläufe sorgen dafür, dass sich Ihre Kenntnisse leicht von einem auf den anderen Scanner übertragen lassen. Dadurch sind die Lernkurven schnell und effizient, MR-Schulungsmaßnahmen werden deutlich reduziert.

Reibungslose, schnelle Lernkurven

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Nutzen Sie Ihre Erfahrung mit der MR-Simulation von Ingenia MR-RT als Ausgangspunkt zur Einarbeitung in MR-Linac. Sie bauen Ihre Kenntnisse schon auf, ehe Sie Elekta Unity in Betrieb nehmen. Eine ähnliche Benutzeroberfläche und ähnliche Terminologie und Arbeitsabläufe sorgen dafür, dass sich Ihre Kenntnisse leicht von einem auf den anderen Scanner übertragen lassen. Dadurch sind die Lernkurven schnell und effizient, MR-Schulungsmaßnahmen werden deutlich reduziert.

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Nutzen Sie Ihre Erfahrung mit der MR-Simulation von Ingenia MR-RT als Ausgangspunkt zur Einarbeitung in MR-Linac. Sie bauen Ihre Kenntnisse schon auf, ehe Sie Elekta Unity in Betrieb nehmen. Eine ähnliche Benutzeroberfläche und ähnliche Terminologie und Arbeitsabläufe sorgen dafür, dass sich Ihre Kenntnisse leicht von einem auf den anderen Scanner übertragen lassen. Dadurch sind die Lernkurven schnell und effizient, MR-Schulungsmaßnahmen werden deutlich reduziert.
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Reibungslose, schnelle Lernkurven
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Nutzen Sie Ihre Erfahrung mit der MR-Simulation von Ingenia MR-RT als Ausgangspunkt zur Einarbeitung in MR-Linac. Sie bauen Ihre Kenntnisse schon auf, ehe Sie Elekta Unity in Betrieb nehmen. Eine ähnliche Benutzeroberfläche und ähnliche Terminologie und Arbeitsabläufe sorgen dafür, dass sich Ihre Kenntnisse leicht von einem auf den anderen Scanner übertragen lassen. Dadurch sind die Lernkurven schnell und effizient, MR-Schulungsmaßnahmen werden deutlich reduziert.
Kompatibilität durch Zusammenarbeit
Kompatibilität durch Zusammenarbeit

Kompatibilität durch Zusammenarbeit

Eine starke Partnerschaft zwischen Philips und Elekta bedeutet, dass die Reichweite von Synergien der Ingenia und Unity Plattformen noch wachsen wird. Sie profitieren so von zusätzlichen gemeinsamen und übertragbaren Funktionen auf Ihrem spannenden Weg mit MR-Linac.

Kompatibilität durch Zusammenarbeit

Kompatibilität durch Zusammenarbeit
Eine starke Partnerschaft zwischen Philips und Elekta bedeutet, dass die Reichweite von Synergien der Ingenia und Unity Plattformen noch wachsen wird. Sie profitieren so von zusätzlichen gemeinsamen und übertragbaren Funktionen auf Ihrem spannenden Weg mit MR-Linac.

Kompatibilität durch Zusammenarbeit

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Kompatibilität durch Zusammenarbeit
Kompatibilität durch Zusammenarbeit

Kompatibilität durch Zusammenarbeit

Eine starke Partnerschaft zwischen Philips und Elekta bedeutet, dass die Reichweite von Synergien der Ingenia und Unity Plattformen noch wachsen wird. Sie profitieren so von zusätzlichen gemeinsamen und übertragbaren Funktionen auf Ihrem spannenden Weg mit MR-Linac.
  • Einheitliche Arbeitsabläufe
  • Vergleichbare Bildqualität
  • Reibungslose, schnelle Lernkurven
  • Kompatibilität durch Zusammenarbeit
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Einheitliche Arbeitsabläufe
Einheitliche Arbeitsabläufe

Einheitliche Arbeitsabläufe

Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity weisen eine relativ große Einheitlichkeit der Arbeitsabläufe auf. Ähnliche Spulenhandhabung und identische Hilfsmittel zur Patientenpositionierung, die im MR-Simulationspaket für Elekta MR-Linac enthalten sind, unterstützen die Reproduzierbarkeit in der Patientenvorbereitung und effiziente Arbeitsabläufe.

Einheitliche Arbeitsabläufe

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Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity weisen eine relativ große Einheitlichkeit der Arbeitsabläufe auf. Ähnliche Spulenhandhabung und identische Hilfsmittel zur Patientenpositionierung, die im MR-Simulationspaket für Elekta MR-Linac enthalten sind, unterstützen die Reproduzierbarkeit in der Patientenvorbereitung und effiziente Arbeitsabläufe.

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Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity weisen eine relativ große Einheitlichkeit der Arbeitsabläufe auf. Ähnliche Spulenhandhabung und identische Hilfsmittel zur Patientenpositionierung, die im MR-Simulationspaket für Elekta MR-Linac enthalten sind, unterstützen die Reproduzierbarkeit in der Patientenvorbereitung und effiziente Arbeitsabläufe.
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Einheitliche Arbeitsabläufe
Einheitliche Arbeitsabläufe

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Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity weisen eine relativ große Einheitlichkeit der Arbeitsabläufe auf. Ähnliche Spulenhandhabung und identische Hilfsmittel zur Patientenpositionierung, die im MR-Simulationspaket für Elekta MR-Linac enthalten sind, unterstützen die Reproduzierbarkeit in der Patientenvorbereitung und effiziente Arbeitsabläufe.
Vergleichbare Bildqualität
Vergleichbare Bildqualität

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Die zentrale Technologie zur Bilderstellung ist bei Ingenia MR-RT und Elekta Unity identisch und bietet eine vergleichbare und einheitliche Hochfeld-Bildqualität. Sie profitieren also über den ganzen Behandlungsweg von Bildern mit ähnlichem Kontrast. Ein Satz spezieller MR-Linac ExamCards für Ingenia MR-RT hat große Ähnlichkeit mit den voreingestellten MR ExamCards für Elekta Unity; ein weiterer Faktor, der die Standardisierung der beiden Plattformen unterstützt.

Vergleichbare Bildqualität

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Vergleichbare Bildqualität
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Die zentrale Technologie zur Bilderstellung ist bei Ingenia MR-RT und Elekta Unity identisch und bietet eine vergleichbare und einheitliche Hochfeld-Bildqualität. Sie profitieren also über den ganzen Behandlungsweg von Bildern mit ähnlichem Kontrast. Ein Satz spezieller MR-Linac ExamCards für Ingenia MR-RT hat große Ähnlichkeit mit den voreingestellten MR ExamCards für Elekta Unity; ein weiterer Faktor, der die Standardisierung der beiden Plattformen unterstützt.
Reibungslose, schnelle Lernkurven
Reibungslose, schnelle Lernkurven

Reibungslose, schnelle Lernkurven

Nutzen Sie Ihre Erfahrung mit der MR-Simulation von Ingenia MR-RT als Ausgangspunkt zur Einarbeitung in MR-Linac. Sie bauen Ihre Kenntnisse schon auf, ehe Sie Elekta Unity in Betrieb nehmen. Eine ähnliche Benutzeroberfläche und ähnliche Terminologie und Arbeitsabläufe sorgen dafür, dass sich Ihre Kenntnisse leicht von einem auf den anderen Scanner übertragen lassen. Dadurch sind die Lernkurven schnell und effizient, MR-Schulungsmaßnahmen werden deutlich reduziert.

Reibungslose, schnelle Lernkurven

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Nutzen Sie Ihre Erfahrung mit der MR-Simulation von Ingenia MR-RT als Ausgangspunkt zur Einarbeitung in MR-Linac. Sie bauen Ihre Kenntnisse schon auf, ehe Sie Elekta Unity in Betrieb nehmen. Eine ähnliche Benutzeroberfläche und ähnliche Terminologie und Arbeitsabläufe sorgen dafür, dass sich Ihre Kenntnisse leicht von einem auf den anderen Scanner übertragen lassen. Dadurch sind die Lernkurven schnell und effizient, MR-Schulungsmaßnahmen werden deutlich reduziert.

Reibungslose, schnelle Lernkurven

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Reibungslose, schnelle Lernkurven
Reibungslose, schnelle Lernkurven

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Kompatibilität durch Zusammenarbeit
Kompatibilität durch Zusammenarbeit

Kompatibilität durch Zusammenarbeit

Eine starke Partnerschaft zwischen Philips und Elekta bedeutet, dass die Reichweite von Synergien der Ingenia und Unity Plattformen noch wachsen wird. Sie profitieren so von zusätzlichen gemeinsamen und übertragbaren Funktionen auf Ihrem spannenden Weg mit MR-Linac.

Kompatibilität durch Zusammenarbeit

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Eine starke Partnerschaft zwischen Philips und Elekta bedeutet, dass die Reichweite von Synergien der Ingenia und Unity Plattformen noch wachsen wird. Sie profitieren so von zusätzlichen gemeinsamen und übertragbaren Funktionen auf Ihrem spannenden Weg mit MR-Linac.

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Eine starke Partnerschaft zwischen Philips und Elekta bedeutet, dass die Reichweite von Synergien der Ingenia und Unity Plattformen noch wachsen wird. Sie profitieren so von zusätzlichen gemeinsamen und übertragbaren Funktionen auf Ihrem spannenden Weg mit MR-Linac.
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Eine starke Partnerschaft zwischen Philips und Elekta bedeutet, dass die Reichweite von Synergien der Ingenia und Unity Plattformen noch wachsen wird. Sie profitieren so von zusätzlichen gemeinsamen und übertragbaren Funktionen auf Ihrem spannenden Weg mit MR-Linac.

Technische Daten

Technische Daten
Technische Daten
MR-System
  • Ingenia MR-RT 1.5T und 3.0T
MR-Linac-ähnliche ExamCards für Ingenia MR-RT
  • ENTHÄLT: MRL Brain, MRL HeadNeck, MRL Thorax, MRL Abdomen, MRL Pelvis
MR-Linac Simulationspaket
  • ENTHÄLT: KneeSTEP M, FeetSTEP M, KneeSTEP Erhöhungspolster M, Kopfauflage M
MR-Linac Simulationspaket
  • ENTHÄLT: Kissen für Bauchlagerung M, Handgriff M, Armstütze M, Kopfauflage M Indexierungsadapter
MR-Linac Simulationspaket
  • ENTHÄLT: Software für Atemnavigator, System mit STEP M niedrig
Technische Daten
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MR-System
  • Ingenia MR-RT 1.5T und 3.0T
MR-Linac-ähnliche ExamCards für Ingenia MR-RT
  • ENTHÄLT: MRL Brain, MRL HeadNeck, MRL Thorax, MRL Abdomen, MRL Pelvis
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MR-System
  • Ingenia MR-RT 1.5T und 3.0T
MR-Linac-ähnliche ExamCards für Ingenia MR-RT
  • ENTHÄLT: MRL Brain, MRL HeadNeck, MRL Thorax, MRL Abdomen, MRL Pelvis
MR-Linac Simulationspaket
  • ENTHÄLT: KneeSTEP M, FeetSTEP M, KneeSTEP Erhöhungspolster M, Kopfauflage M
MR-Linac Simulationspaket
  • ENTHÄLT: Kissen für Bauchlagerung M, Handgriff M, Armstütze M, Kopfauflage M Indexierungsadapter
MR-Linac Simulationspaket
  • ENTHÄLT: Software für Atemnavigator, System mit STEP M niedrig

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