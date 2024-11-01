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Die Philips Ingenia MR-RT-Simulationsplattform mit MR-Linac Simulationspaket ist eine ideale Ergänzung zu Elekta Unity. Dank einheitlicher Arbeitsabläufe und Bildqualität von der MR-Simulation bis zur Online-MR-Führung bei Strahlenbehandlungen können Sie die vielen Ähnlichkeiten und Synergien zwischen Philips Ingenia MR-RT und Elekta Unity in vollem Umfang nutzen.
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Einheitliche Arbeitsabläufe
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Vergleichbare Bildqualität
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Reibungslose, schnelle Lernkurven
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Kompatibilität durch Zusammenarbeit
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Einheitliche Arbeitsabläufe
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Vergleichbare Bildqualität
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Reibungslose, schnelle Lernkurven
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Kompatibilität durch Zusammenarbeit
Kompatibilität durch Zusammenarbeit
Kompatibilität durch Zusammenarbeit
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|MR-System
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|MR-Linac-ähnliche ExamCards für Ingenia MR-RT
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|MR-Linac Simulationspaket
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|MR-Linac Simulationspaket
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|MR-System
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|MR-Linac-ähnliche ExamCards für Ingenia MR-RT
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|MR-Linac Simulationspaket
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Der Ingenia MR-RT erfüllt dank hochwertiger MR-Bilder in der Behandlungsposition spezifische Anforderungen an die Strahlentherapie. Die MRT kann reibungslos mit einer umfassenden Lösung integriert werden, die Ihren gesamten Arbeitsablauf berücksichtigt – sogar bei MR-only-Simulation.
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