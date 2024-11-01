Reibungslose, schnelle Lernkurven

Nutzen Sie Ihre Erfahrung mit der MR-Simulation von Ingenia MR-RT als Ausgangspunkt zur Einarbeitung in MR-Linac. Sie bauen Ihre Kenntnisse schon auf, ehe Sie Elekta Unity in Betrieb nehmen. Eine ähnliche Benutzeroberfläche und ähnliche Terminologie und Arbeitsabläufe sorgen dafür, dass sich Ihre Kenntnisse leicht von einem auf den anderen Scanner übertragen lassen. Dadurch sind die Lernkurven schnell und effizient, MR-Schulungsmaßnahmen werden deutlich reduziert.