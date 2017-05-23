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Philips Respironics PerformaTrak

Oro-nasale Beatmungsmaske

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Die Philips Respironics PerformaTrak oro-nasale Beatmungsmaske besitzt Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff, die für höheren Patientenkomfort und stabilen Sitz sorgen. Diese Beatmungsmaske ermöglicht durch den zuverlässigen Sitz eine praktische und komfortable Option für den patienten. Sie ist auch klinisch aufbereitbar erhältlich.

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Eigenschaften
Kompatibel mit Digital Auto-Trak
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Weitere Informationen
Kompatibel mit Digital Auto-Trak
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Komfortable Kontaktfläche

Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht

Die PerformaTrak Ganzgesichtsmaske minimiert den Druck auf das Gesicht und dichtet trotzdem sehr gut ab, sogar auf dem empfindlichen Nasenrücken. Der Maskendruck lässt sich für einen komfortablen Sitz am Nasenrücken anpassen.

Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht

Die PerformaTrak Ganzgesichtsmaske minimiert den Druck auf das Gesicht und dichtet trotzdem sehr gut ab, sogar auf dem empfindlichen Nasenrücken. Der Maskendruck lässt sich für einen komfortablen Sitz am Nasenrücken anpassen.

Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht

Die PerformaTrak Ganzgesichtsmaske minimiert den Druck auf das Gesicht und dichtet trotzdem sehr gut ab, sogar auf dem empfindlichen Nasenrücken. Der Maskendruck lässt sich für einen komfortablen Sitz am Nasenrücken anpassen.
CapStrap macht Maske einfacher

CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung

Die optionale CapStrap sorgt für eine schnelle anfängliche Anpassung und erlaubt das Hochklappen der Maske. Dies erleichtert Routinemaßnahmen der Patientenversorgung und bietet sicheren und komfortablen Sitz.

CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung

Die optionale CapStrap sorgt für eine schnelle anfängliche Anpassung und erlaubt das Hochklappen der Maske. Dies erleichtert Routinemaßnahmen der Patientenversorgung und bietet sicheren und komfortablen Sitz.

CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung

Die optionale CapStrap sorgt für eine schnelle anfängliche Anpassung und erlaubt das Hochklappen der Maske. Dies erleichtert Routinemaßnahmen der Patientenversorgung und bietet sicheren und komfortablen Sitz.
Kompatibel mit Digital Auto-Trak

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Zweilagige Stirnpolster

Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität

PerformaTrak besitzt Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff für mehr Patientenkomfort und Maskenstabilität.

Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität

PerformaTrak besitzt Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff für mehr Patientenkomfort und Maskenstabilität.

Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität

PerformaTrak besitzt Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff für mehr Patientenkomfort und Maskenstabilität.
Klettverschluss-Laschen

Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.

Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.

Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.
Klettverschluss-Laschen

Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.

Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.

Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.
Optionale Abdichtpolster

Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen

Die zusätzlichen Abdichtpolster sorgen für bessere Abdichtung und minimieren Luftleckagen und lokale Schädigungen der Haut durch nasogastrale Sonden.

Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen

Die zusätzlichen Abdichtpolster sorgen für bessere Abdichtung und minimieren Luftleckagen und lokale Schädigungen der Haut durch nasogastrale Sonden.

Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen

Die zusätzlichen Abdichtpolster sorgen für bessere Abdichtung und minimieren Luftleckagen und lokale Schädigungen der Haut durch nasogastrale Sonden.
Drehclips

Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehclips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.

Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehclips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.

Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehclips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.
Drehgelenk-Clips

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.
Kostengünstige Ersatzhalterungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.
Kostengünstige Ersatzhalterungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.
  • Kompatibel mit Digital Auto-Trak
  • Komfortable Kontaktfläche
  • CapStrap macht Maske einfacher
  • Kompatibel mit Digital Auto-Trak
Alle Eigenschaften ansehen
Kompatibel mit Digital Auto-Trak
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Weitere Informationen
Kompatibel mit Digital Auto-Trak
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Komfortable Kontaktfläche

Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht

Die PerformaTrak Ganzgesichtsmaske minimiert den Druck auf das Gesicht und dichtet trotzdem sehr gut ab, sogar auf dem empfindlichen Nasenrücken. Der Maskendruck lässt sich für einen komfortablen Sitz am Nasenrücken anpassen.

Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht

Die PerformaTrak Ganzgesichtsmaske minimiert den Druck auf das Gesicht und dichtet trotzdem sehr gut ab, sogar auf dem empfindlichen Nasenrücken. Der Maskendruck lässt sich für einen komfortablen Sitz am Nasenrücken anpassen.

Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht

Die PerformaTrak Ganzgesichtsmaske minimiert den Druck auf das Gesicht und dichtet trotzdem sehr gut ab, sogar auf dem empfindlichen Nasenrücken. Der Maskendruck lässt sich für einen komfortablen Sitz am Nasenrücken anpassen.
CapStrap macht Maske einfacher

CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung

Die optionale CapStrap sorgt für eine schnelle anfängliche Anpassung und erlaubt das Hochklappen der Maske. Dies erleichtert Routinemaßnahmen der Patientenversorgung und bietet sicheren und komfortablen Sitz.

CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung

Die optionale CapStrap sorgt für eine schnelle anfängliche Anpassung und erlaubt das Hochklappen der Maske. Dies erleichtert Routinemaßnahmen der Patientenversorgung und bietet sicheren und komfortablen Sitz.

CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung

Die optionale CapStrap sorgt für eine schnelle anfängliche Anpassung und erlaubt das Hochklappen der Maske. Dies erleichtert Routinemaßnahmen der Patientenversorgung und bietet sicheren und komfortablen Sitz.
Kompatibel mit Digital Auto-Trak

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Zweilagige Stirnpolster

Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität

PerformaTrak besitzt Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff für mehr Patientenkomfort und Maskenstabilität.

Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität

PerformaTrak besitzt Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff für mehr Patientenkomfort und Maskenstabilität.

Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität

PerformaTrak besitzt Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff für mehr Patientenkomfort und Maskenstabilität.
Klettverschluss-Laschen

Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.

Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.

Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.
Klettverschluss-Laschen

Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.

Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.

Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung

Klettverschluss-Laschen ermöglichen ein leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung.
Optionale Abdichtpolster

Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen

Die zusätzlichen Abdichtpolster sorgen für bessere Abdichtung und minimieren Luftleckagen und lokale Schädigungen der Haut durch nasogastrale Sonden.

Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen

Die zusätzlichen Abdichtpolster sorgen für bessere Abdichtung und minimieren Luftleckagen und lokale Schädigungen der Haut durch nasogastrale Sonden.

Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen

Die zusätzlichen Abdichtpolster sorgen für bessere Abdichtung und minimieren Luftleckagen und lokale Schädigungen der Haut durch nasogastrale Sonden.
Drehclips

Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehclips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.

Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehclips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.

Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehclips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.
Drehgelenk-Clips

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss

Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss.
Kostengünstige Ersatzhalterungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.
Kostengünstige Ersatzhalterungen

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich

Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Dokumentation

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