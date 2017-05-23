Suchbegriffe
Die Philips Respironics PerformaTrak oro-nasale Beatmungsmaske besitzt Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff, die für höheren Patientenkomfort und stabilen Sitz sorgen. Diese Beatmungsmaske ermöglicht durch den zuverlässigen Sitz eine praktische und komfortable Option für den patienten. Sie ist auch klinisch aufbereitbar erhältlich.
Kontakt anfordern
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht
Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht
Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht
CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung
CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung
CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität
Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität
Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität
Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung
Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung
Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung
Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung
Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung
Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung
Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen
Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen
Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen
Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss
Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen
Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen
Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen
Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich
Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich
Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht
Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht
Komfortable Kontaktfläche minimiert Druck auf das Gesicht
CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung
CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung
CapStrap vereinfacht das Anlegen der Maske und die Patientenversorgung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität
Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität
Zweilagige Stirnpolster für Komfort und Stabilität
Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung
Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung
Klettverschl.-Laschen f. leichtes Entf. u. Anpass. der Maskenhalterung
Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung
Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung
Klettverschluss-Laschen für leichtes Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung
Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen
Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen
Optionale Abdichtpolster minimieren Luftleckagen
Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehclips verhind., dass M. nach Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss
Drehgelenk-Clips verhindern, dass die Maske nach dem Abnehmen erneut angepasst werden muss
Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen
Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen
Kostengünstige Ersatzhalterungen in zwei Ausführungen
Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich
Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich
Kostengünstige Ersatzhalterungen sind in zwei Ausführungen erhältlich
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Land auswählenSchweiz (Deutsch)
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.