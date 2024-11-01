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Durch die Erkennung und Dokumentation klinisch signifikanter Patientenereignisse trägt die Ereignisüberwachung zur Effizienzsteigerung bei und unterstützt die klinische Entscheidungsfindung. Korreliert bis zu vier Parameter von IntelliVue Patientenmonitoren.
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Flexible Ereignisdefinition für Ihre klinischen Ansprüche
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Ereignisübersicht erleichtert die Ereignisüberwachung
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Neonatale Ereignisübersicht – optimiert für die Neugeborenen-Intensivstation
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Ereignisdatenbank – ein Werkzeug für retrospektive Analysen
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Flexible Ereignisdefinition für Ihre klinischen Ansprüche
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Ereignisübersicht erleichtert die Ereignisüberwachung
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Neonatale Ereignisübersicht – optimiert für die Neugeborenen-Intensivstation
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Ereignisdatenbank – ein Werkzeug für retrospektive Analysen
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