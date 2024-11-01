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Klinische Entscheidungsunterstützung Ereignisüberwachung

Ereignisüberwachung

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Durch die Erkennung und Dokumentation klinisch signifikanter Patientenereignisse trägt die Ereignisüberwachung zur Effizienzsteigerung bei und unterstützt die klinische Entscheidungsfindung. Korreliert bis zu vier Parameter von IntelliVue Patientenmonitoren.

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Eigenschaften
Flexible Ereignisdefinition || Verbessert klinische Entscheid

Flexible Ereignisdefinition für Ihre klinischen Ansprüche

"Ereignisse": Elektronische Datensätze zu spezifischen Episoden bei einem Patienten können manuell oder für vordefinierte klinische Situationen auch automatisch erstellt werden. Die Benutzer definieren die Konstellation, die ein Ereignis darstellen soll, und entscheiden, welche Parameter aufzuzeichnen sind. In der Ereignisdatenbank werden die physiologischen Daten mit einem Zeitstempel sowie Namen und Bett des Patienten gespeichert. Die Ereigniserfassung lässt sich manuell vor und nach einer PAWP-Messung starten. Die automatische Erfassung von Ereignissen kann durch einen bestimmten Alarm, z.B. Apnoe, ausgelöst werden, oder wenn ein bestimmter Parameter des Patienten (z.B. die Herzfrequenz) vorgegebene Grenzwerte über- oder unterschreitet.

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"Ereignisse": Elektronische Datensätze zu spezifischen Episoden bei einem Patienten können manuell oder für vordefinierte klinische Situationen auch automatisch erstellt werden. Die Benutzer definieren die Konstellation, die ein Ereignis darstellen soll, und entscheiden, welche Parameter aufzuzeichnen sind. In der Ereignisdatenbank werden die physiologischen Daten mit einem Zeitstempel sowie Namen und Bett des Patienten gespeichert. Die Ereigniserfassung lässt sich manuell vor und nach einer PAWP-Messung starten. Die automatische Erfassung von Ereignissen kann durch einen bestimmten Alarm, z.B. Apnoe, ausgelöst werden, oder wenn ein bestimmter Parameter des Patienten (z.B. die Herzfrequenz) vorgegebene Grenzwerte über- oder unterschreitet.

Flexible Ereignisdefinition für Ihre klinischen Ansprüche

"Ereignisse": Elektronische Datensätze zu spezifischen Episoden bei einem Patienten können manuell oder für vordefinierte klinische Situationen auch automatisch erstellt werden. Die Benutzer definieren die Konstellation, die ein Ereignis darstellen soll, und entscheiden, welche Parameter aufzuzeichnen sind. In der Ereignisdatenbank werden die physiologischen Daten mit einem Zeitstempel sowie Namen und Bett des Patienten gespeichert. Die Ereigniserfassung lässt sich manuell vor und nach einer PAWP-Messung starten. Die automatische Erfassung von Ereignissen kann durch einen bestimmten Alarm, z.B. Apnoe, ausgelöst werden, oder wenn ein bestimmter Parameter des Patienten (z.B. die Herzfrequenz) vorgegebene Grenzwerte über- oder unterschreitet.
Ereignisübersicht || Unterstützt effiziente Arbeits

Ereignisübersicht erleichtert die Ereignisüberwachung

Die Smarttaste „Ereignisübersicht“ auf dem Überwachungsbildschirm erlaubt es dem Pflegepersonal, Ereignisauslöser zu ändern, gespeicherte Ereignisse zu überprüfen und Ereignisse mit aktuellen Daten manuell zu erstellen.

Ereignisübersicht erleichtert die Ereignisüberwachung

Die Smarttaste „Ereignisübersicht“ auf dem Überwachungsbildschirm erlaubt es dem Pflegepersonal, Ereignisauslöser zu ändern, gespeicherte Ereignisse zu überprüfen und Ereignisse mit aktuellen Daten manuell zu erstellen.

Ereignisübersicht erleichtert die Ereignisüberwachung

Die Smarttaste „Ereignisübersicht“ auf dem Überwachungsbildschirm erlaubt es dem Pflegepersonal, Ereignisauslöser zu ändern, gespeicherte Ereignisse zu überprüfen und Ereignisse mit aktuellen Daten manuell zu erstellen.
Neonatale Ereignisübersicht || Verbessert klinische Entscheid

Neonatale Ereignisübersicht – optimiert für die Neugeborenen-Intensivstation

Die neonatale Ereignisübersicht erkennt und dokumentiert Apnoe, Abfall der Sauerstoffsättigung und Bradykardie und liefert Informationen für Diagnostik und Management neonataler Intensivpatienten.

Neonatale Ereignisübersicht – optimiert für die Neugeborenen-Intensivstation

Die neonatale Ereignisübersicht erkennt und dokumentiert Apnoe, Abfall der Sauerstoffsättigung und Bradykardie und liefert Informationen für Diagnostik und Management neonataler Intensivpatienten.

Neonatale Ereignisübersicht – optimiert für die Neugeborenen-Intensivstation

Die neonatale Ereignisübersicht erkennt und dokumentiert Apnoe, Abfall der Sauerstoffsättigung und Bradykardie und liefert Informationen für Diagnostik und Management neonataler Intensivpatienten.
Ereignisdatenbank || Unterstützt effiziente Arbeits

Ereignisdatenbank – ein Werkzeug für retrospektive Analysen

In der Ereigniszusammenfassung können alle Ereignisse der Datenbank angezeigt oder nach Ereignisgruppen gefiltert werden. Ereignisse können ausgedruckt und nach Bedarf der Patientenakte hinzugefügt werden.

Ereignisdatenbank – ein Werkzeug für retrospektive Analysen

In der Ereigniszusammenfassung können alle Ereignisse der Datenbank angezeigt oder nach Ereignisgruppen gefiltert werden. Ereignisse können ausgedruckt und nach Bedarf der Patientenakte hinzugefügt werden.

Ereignisdatenbank – ein Werkzeug für retrospektive Analysen

In der Ereigniszusammenfassung können alle Ereignisse der Datenbank angezeigt oder nach Ereignisgruppen gefiltert werden. Ereignisse können ausgedruckt und nach Bedarf der Patientenakte hinzugefügt werden.
  • Flexible Ereignisdefinition || Verbessert klinische Entscheid
  • Ereignisübersicht || Unterstützt effiziente Arbeits
  • Neonatale Ereignisübersicht || Verbessert klinische Entscheid
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Flexible Ereignisdefinition für Ihre klinischen Ansprüche

"Ereignisse": Elektronische Datensätze zu spezifischen Episoden bei einem Patienten können manuell oder für vordefinierte klinische Situationen auch automatisch erstellt werden. Die Benutzer definieren die Konstellation, die ein Ereignis darstellen soll, und entscheiden, welche Parameter aufzuzeichnen sind. In der Ereignisdatenbank werden die physiologischen Daten mit einem Zeitstempel sowie Namen und Bett des Patienten gespeichert. Die Ereigniserfassung lässt sich manuell vor und nach einer PAWP-Messung starten. Die automatische Erfassung von Ereignissen kann durch einen bestimmten Alarm, z.B. Apnoe, ausgelöst werden, oder wenn ein bestimmter Parameter des Patienten (z.B. die Herzfrequenz) vorgegebene Grenzwerte über- oder unterschreitet.

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Ereignisübersicht || Unterstützt effiziente Arbeits

Ereignisübersicht erleichtert die Ereignisüberwachung

Die Smarttaste „Ereignisübersicht“ auf dem Überwachungsbildschirm erlaubt es dem Pflegepersonal, Ereignisauslöser zu ändern, gespeicherte Ereignisse zu überprüfen und Ereignisse mit aktuellen Daten manuell zu erstellen.

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Neonatale Ereignisübersicht – optimiert für die Neugeborenen-Intensivstation

Die neonatale Ereignisübersicht erkennt und dokumentiert Apnoe, Abfall der Sauerstoffsättigung und Bradykardie und liefert Informationen für Diagnostik und Management neonataler Intensivpatienten.

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Die neonatale Ereignisübersicht erkennt und dokumentiert Apnoe, Abfall der Sauerstoffsättigung und Bradykardie und liefert Informationen für Diagnostik und Management neonataler Intensivpatienten.

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