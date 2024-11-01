Standardanzeige-Trends ermöglichen eine Anzeige über einen längeren Zeitraum hinweg.

Standardanzeige-Trends sind äußerst flexibel und zeigen Daten über einen Zeitraum von 30 Minuten bis zu 12 Stunden an. Einzelne Parameter können als Standardanzeige-Trend angezeigt oder verschiedene Parameter zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Gruppierte Parameter erscheinen alle im selben Format und mit denselben Referenzlinien.