IntelliVue Patientenmonitore machen eine flexible Anzeige der Daten am Patientenbett verfügbar. Trend- und Anzeigefunktionen sind in jedes Modell integriert. Das Klinikteam erhält damit leistungsfähige Funktionen zur klinischen Analyse in Echtzeit.
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Klinische Analyse in Echtzeit || Entscheidungsunterstützung
Klinische Analyse in Echtzeit stellt Abweichungen dar
Die flexiblen IntelliVue Trend- und Anzeigefunktionen liefern dem Klinikteam leistungsfähige Werkzeuge zur klinischen Analyse in Echtzeit. Sie liefern Kontextinformationen, heben Muster hervor und machen Abweichungen nun erstmals auf einen Blick erkennbar.
Klinische Analyse in Echtzeit stellt Abweichungen dar
Die flexiblen IntelliVue Trend- und Anzeigefunktionen liefern dem Klinikteam leistungsfähige Werkzeuge zur klinischen Analyse in Echtzeit. Sie liefern Kontextinformationen, heben Muster hervor und machen Abweichungen nun erstmals auf einen Blick erkennbar.
Klinische Analyse in Echtzeit stellt Abweichungen dar
Die flexiblen IntelliVue Trend- und Anzeigefunktionen liefern dem Klinikteam leistungsfähige Werkzeuge zur klinischen Analyse in Echtzeit. Sie liefern Kontextinformationen, heben Muster hervor und machen Abweichungen nun erstmals auf einen Blick erkennbar.
Bessere Lesbarkeit der Daten || Verbesserte Anzeige von Daten
Weniger Datenflut und bessere Lesbarkeit
Trenddaten und aktuelle Werte sind in einer Anzeige integriert und lassen sich somit vom Team auf einen Blick erfassen. Alle numerischen Werte, Echtzeitkurven und Trends eines Parameters haben dieselbe Farbe. Alle Elemente sind gut lesbar und leicht zuzuordnen.
Weniger Datenflut und bessere Lesbarkeit
Trenddaten und aktuelle Werte sind in einer Anzeige integriert und lassen sich somit vom Team auf einen Blick erfassen. Alle numerischen Werte, Echtzeitkurven und Trends eines Parameters haben dieselbe Farbe. Alle Elemente sind gut lesbar und leicht zuzuordnen.
Weniger Datenflut und bessere Lesbarkeit
Trenddaten und aktuelle Werte sind in einer Anzeige integriert und lassen sich somit vom Team auf einen Blick erfassen. Alle numerischen Werte, Echtzeitkurven und Trends eines Parameters haben dieselbe Farbe. Alle Elemente sind gut lesbar und leicht zuzuordnen.
Trendanzeige || Entscheidungsunterstützung
Trendanzeige liefert Kontextinformationen
Komprimierte Kurvendaten liefern den Kontext zu den aktuellen Werten. Einheitliche Referenzlinien und Zeitskalen erleichtern die gleichzeitige Trendbeurteilung verschiedener Parameter.
Trendanzeige liefert Kontextinformationen
Komprimierte Kurvendaten liefern den Kontext zu den aktuellen Werten. Einheitliche Referenzlinien und Zeitskalen erleichtern die gleichzeitige Trendbeurteilung verschiedener Parameter.
Trendanzeige liefert Kontextinformationen
Komprimierte Kurvendaten liefern den Kontext zu den aktuellen Werten. Einheitliche Referenzlinien und Zeitskalen erleichtern die gleichzeitige Trendbeurteilung verschiedener Parameter.
Standardanzeige-Trends || Verbesserte Anzeige von Daten
Standardanzeige-Trends ermöglichen eine Anzeige über einen längeren Zeitraum hinweg.
Standardanzeige-Trends sind äußerst flexibel und zeigen Daten über einen Zeitraum von 30 Minuten bis zu 12 Stunden an.
Einzelne Parameter können als Standardanzeige-Trend angezeigt oder verschiedene Parameter zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Gruppierte Parameter erscheinen alle im selben Format und mit denselben Referenzlinien.
Standardanzeige-Trends ermöglichen eine Anzeige über einen längeren Zeitraum hinweg.
Standardanzeige-Trends sind äußerst flexibel und zeigen Daten über einen Zeitraum von 30 Minuten bis zu 12 Stunden an.
Einzelne Parameter können als Standardanzeige-Trend angezeigt oder verschiedene Parameter zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Gruppierte Parameter erscheinen alle im selben Format und mit denselben Referenzlinien.
Standardanzeige-Trends ermöglichen eine Anzeige über einen längeren Zeitraum hinweg.
Standardanzeige-Trends sind äußerst flexibel und zeigen Daten über einen Zeitraum von 30 Minuten bis zu 12 Stunden an.
Einzelne Parameter können als Standardanzeige-Trend angezeigt oder verschiedene Parameter zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Gruppierte Parameter erscheinen alle im selben Format und mit denselben Referenzlinien.
Horizont-Trends || Entscheidungsunterstützung
Horizont-Trends liefern Kontextinformationen
Horizont-Trends erweitern die Standardanzeige-Trends und dienen als Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Diese spezielle Anzeigeart veranschaulicht Abweichungen von einer anwenderdefinierten Referenzlinie. Referenzlinien können entweder die Ausgangssituation oder den Zielwert widerspiegeln.
Schattierte Trend-Diagramme verdeutlichen Abweichungen über einen Zeitraum hinweg. Ein hervorgehobener Abweichungsbalken verdeutlicht den aktuellen Zustand des Patienten. Der Trendpfeil verdeutlicht die während der letzten 10 Minuten ermittelte Tendenz der Parameter eines Patienten.
Horizont-Trends liefern Kontextinformationen
Horizont-Trends erweitern die Standardanzeige-Trends und dienen als Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Diese spezielle Anzeigeart veranschaulicht Abweichungen von einer anwenderdefinierten Referenzlinie. Referenzlinien können entweder die Ausgangssituation oder den Zielwert widerspiegeln.
Schattierte Trend-Diagramme verdeutlichen Abweichungen über einen Zeitraum hinweg. Ein hervorgehobener Abweichungsbalken verdeutlicht den aktuellen Zustand des Patienten. Der Trendpfeil verdeutlicht die während der letzten 10 Minuten ermittelte Tendenz der Parameter eines Patienten.
Horizont-Trends liefern Kontextinformationen
Horizont-Trends erweitern die Standardanzeige-Trends und dienen als Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Diese spezielle Anzeigeart veranschaulicht Abweichungen von einer anwenderdefinierten Referenzlinie. Referenzlinien können entweder die Ausgangssituation oder den Zielwert widerspiegeln.
Schattierte Trend-Diagramme verdeutlichen Abweichungen über einen Zeitraum hinweg. Ein hervorgehobener Abweichungsbalken verdeutlicht den aktuellen Zustand des Patienten. Der Trendpfeil verdeutlicht die während der letzten 10 Minuten ermittelte Tendenz der Parameter eines Patienten.
Trend-Tabellen und Trend-Diagramme || Entscheidungsunterstützung
Trend-Diagramme und Trend-Tabellen liefern aussagekräftige Informationen
Trend-Diagramme sind besonders nützlich, wenn mehrere Parameter gruppiert werden. Um die Korrelation zu erleichtern, umfassen Trends von Parametergruppen denselben Zeitraum. Wenn ein Trend-Diagramm zusammen mit der zugehörigen Echtzeit-Kurve angezeigt wird, ist die Skalierung identisch.
Trend-Diagramme und Trend-Tabellen liefern aussagekräftige Informationen
Trend-Diagramme sind besonders nützlich, wenn mehrere Parameter gruppiert werden. Um die Korrelation zu erleichtern, umfassen Trends von Parametergruppen denselben Zeitraum. Wenn ein Trend-Diagramm zusammen mit der zugehörigen Echtzeit-Kurve angezeigt wird, ist die Skalierung identisch.
Trend-Diagramme und Trend-Tabellen liefern aussagekräftige Informationen
Trend-Diagramme sind besonders nützlich, wenn mehrere Parameter gruppiert werden. Um die Korrelation zu erleichtern, umfassen Trends von Parametergruppen denselben Zeitraum. Wenn ein Trend-Diagramm zusammen mit der zugehörigen Echtzeit-Kurve angezeigt wird, ist die Skalierung identisch.
Trend‑Tabellen || Entscheidungsunterstützung
Trend‑Tabellen sind in die Anzeige integriert
Trend‑Tabellen sind für die folgenden nicht‑kontinuierlich erfassten Parameter verfügbar: Nichtinvasive Blutdruckmessung (NBP); Herzzeitvolumen (HZV/HI); pulmonaler Kapillarverschlussdruck (PAWP); – intrathorakales Blutvolumen (ITBV/ITBVI); kardialer Funktionsindex (CFI) und neuromuskuläres Monitoring (TOF/TOF-Quotient).
Trend‑Tabellen sind in die Anzeige integriert
Trend‑Tabellen sind für die folgenden nicht‑kontinuierlich erfassten Parameter verfügbar: Nichtinvasive Blutdruckmessung (NBP); Herzzeitvolumen (HZV/HI); pulmonaler Kapillarverschlussdruck (PAWP); – intrathorakales Blutvolumen (ITBV/ITBVI); kardialer Funktionsindex (CFI) und neuromuskuläres Monitoring (TOF/TOF-Quotient).
Trend‑Tabellen sind in die Anzeige integriert
Trend‑Tabellen sind für die folgenden nicht‑kontinuierlich erfassten Parameter verfügbar: Nichtinvasive Blutdruckmessung (NBP); Herzzeitvolumen (HZV/HI); pulmonaler Kapillarverschlussdruck (PAWP); – intrathorakales Blutvolumen (ITBV/ITBVI); kardialer Funktionsindex (CFI) und neuromuskuläres Monitoring (TOF/TOF-Quotient).
Klinische Analyse in Echtzeit || Entscheidungsunterstützung
Bessere Lesbarkeit der Daten || Verbesserte Anzeige von Daten
Trendanzeige || Entscheidungsunterstützung
Standardanzeige-Trends || Verbesserte Anzeige von Daten
Klinische Analyse in Echtzeit || Entscheidungsunterstützung
Klinische Analyse in Echtzeit stellt Abweichungen dar
Die flexiblen IntelliVue Trend- und Anzeigefunktionen liefern dem Klinikteam leistungsfähige Werkzeuge zur klinischen Analyse in Echtzeit. Sie liefern Kontextinformationen, heben Muster hervor und machen Abweichungen nun erstmals auf einen Blick erkennbar.
Klinische Analyse in Echtzeit stellt Abweichungen dar
Die flexiblen IntelliVue Trend- und Anzeigefunktionen liefern dem Klinikteam leistungsfähige Werkzeuge zur klinischen Analyse in Echtzeit. Sie liefern Kontextinformationen, heben Muster hervor und machen Abweichungen nun erstmals auf einen Blick erkennbar.
Klinische Analyse in Echtzeit stellt Abweichungen dar
Die flexiblen IntelliVue Trend- und Anzeigefunktionen liefern dem Klinikteam leistungsfähige Werkzeuge zur klinischen Analyse in Echtzeit. Sie liefern Kontextinformationen, heben Muster hervor und machen Abweichungen nun erstmals auf einen Blick erkennbar.
Bessere Lesbarkeit der Daten || Verbesserte Anzeige von Daten
Weniger Datenflut und bessere Lesbarkeit
Trenddaten und aktuelle Werte sind in einer Anzeige integriert und lassen sich somit vom Team auf einen Blick erfassen. Alle numerischen Werte, Echtzeitkurven und Trends eines Parameters haben dieselbe Farbe. Alle Elemente sind gut lesbar und leicht zuzuordnen.
Weniger Datenflut und bessere Lesbarkeit
Trenddaten und aktuelle Werte sind in einer Anzeige integriert und lassen sich somit vom Team auf einen Blick erfassen. Alle numerischen Werte, Echtzeitkurven und Trends eines Parameters haben dieselbe Farbe. Alle Elemente sind gut lesbar und leicht zuzuordnen.
Weniger Datenflut und bessere Lesbarkeit
Trenddaten und aktuelle Werte sind in einer Anzeige integriert und lassen sich somit vom Team auf einen Blick erfassen. Alle numerischen Werte, Echtzeitkurven und Trends eines Parameters haben dieselbe Farbe. Alle Elemente sind gut lesbar und leicht zuzuordnen.
Trendanzeige || Entscheidungsunterstützung
Trendanzeige liefert Kontextinformationen
Komprimierte Kurvendaten liefern den Kontext zu den aktuellen Werten. Einheitliche Referenzlinien und Zeitskalen erleichtern die gleichzeitige Trendbeurteilung verschiedener Parameter.
Trendanzeige liefert Kontextinformationen
Komprimierte Kurvendaten liefern den Kontext zu den aktuellen Werten. Einheitliche Referenzlinien und Zeitskalen erleichtern die gleichzeitige Trendbeurteilung verschiedener Parameter.
Trendanzeige liefert Kontextinformationen
Komprimierte Kurvendaten liefern den Kontext zu den aktuellen Werten. Einheitliche Referenzlinien und Zeitskalen erleichtern die gleichzeitige Trendbeurteilung verschiedener Parameter.
Standardanzeige-Trends || Verbesserte Anzeige von Daten
Standardanzeige-Trends ermöglichen eine Anzeige über einen längeren Zeitraum hinweg.
Standardanzeige-Trends sind äußerst flexibel und zeigen Daten über einen Zeitraum von 30 Minuten bis zu 12 Stunden an.
Einzelne Parameter können als Standardanzeige-Trend angezeigt oder verschiedene Parameter zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Gruppierte Parameter erscheinen alle im selben Format und mit denselben Referenzlinien.
Standardanzeige-Trends ermöglichen eine Anzeige über einen längeren Zeitraum hinweg.
Standardanzeige-Trends sind äußerst flexibel und zeigen Daten über einen Zeitraum von 30 Minuten bis zu 12 Stunden an.
Einzelne Parameter können als Standardanzeige-Trend angezeigt oder verschiedene Parameter zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Gruppierte Parameter erscheinen alle im selben Format und mit denselben Referenzlinien.
Standardanzeige-Trends ermöglichen eine Anzeige über einen längeren Zeitraum hinweg.
Standardanzeige-Trends sind äußerst flexibel und zeigen Daten über einen Zeitraum von 30 Minuten bis zu 12 Stunden an.
Einzelne Parameter können als Standardanzeige-Trend angezeigt oder verschiedene Parameter zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Gruppierte Parameter erscheinen alle im selben Format und mit denselben Referenzlinien.
Horizont-Trends || Entscheidungsunterstützung
Horizont-Trends liefern Kontextinformationen
Horizont-Trends erweitern die Standardanzeige-Trends und dienen als Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Diese spezielle Anzeigeart veranschaulicht Abweichungen von einer anwenderdefinierten Referenzlinie. Referenzlinien können entweder die Ausgangssituation oder den Zielwert widerspiegeln.
Schattierte Trend-Diagramme verdeutlichen Abweichungen über einen Zeitraum hinweg. Ein hervorgehobener Abweichungsbalken verdeutlicht den aktuellen Zustand des Patienten. Der Trendpfeil verdeutlicht die während der letzten 10 Minuten ermittelte Tendenz der Parameter eines Patienten.
Horizont-Trends liefern Kontextinformationen
Horizont-Trends erweitern die Standardanzeige-Trends und dienen als Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Diese spezielle Anzeigeart veranschaulicht Abweichungen von einer anwenderdefinierten Referenzlinie. Referenzlinien können entweder die Ausgangssituation oder den Zielwert widerspiegeln.
Schattierte Trend-Diagramme verdeutlichen Abweichungen über einen Zeitraum hinweg. Ein hervorgehobener Abweichungsbalken verdeutlicht den aktuellen Zustand des Patienten. Der Trendpfeil verdeutlicht die während der letzten 10 Minuten ermittelte Tendenz der Parameter eines Patienten.
Horizont-Trends liefern Kontextinformationen
Horizont-Trends erweitern die Standardanzeige-Trends und dienen als Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Diese spezielle Anzeigeart veranschaulicht Abweichungen von einer anwenderdefinierten Referenzlinie. Referenzlinien können entweder die Ausgangssituation oder den Zielwert widerspiegeln.
Schattierte Trend-Diagramme verdeutlichen Abweichungen über einen Zeitraum hinweg. Ein hervorgehobener Abweichungsbalken verdeutlicht den aktuellen Zustand des Patienten. Der Trendpfeil verdeutlicht die während der letzten 10 Minuten ermittelte Tendenz der Parameter eines Patienten.
Trend-Tabellen und Trend-Diagramme || Entscheidungsunterstützung
Trend-Diagramme und Trend-Tabellen liefern aussagekräftige Informationen
Trend-Diagramme sind besonders nützlich, wenn mehrere Parameter gruppiert werden. Um die Korrelation zu erleichtern, umfassen Trends von Parametergruppen denselben Zeitraum. Wenn ein Trend-Diagramm zusammen mit der zugehörigen Echtzeit-Kurve angezeigt wird, ist die Skalierung identisch.
Trend-Diagramme und Trend-Tabellen liefern aussagekräftige Informationen
Trend-Diagramme sind besonders nützlich, wenn mehrere Parameter gruppiert werden. Um die Korrelation zu erleichtern, umfassen Trends von Parametergruppen denselben Zeitraum. Wenn ein Trend-Diagramm zusammen mit der zugehörigen Echtzeit-Kurve angezeigt wird, ist die Skalierung identisch.
Trend-Diagramme und Trend-Tabellen liefern aussagekräftige Informationen
Trend-Diagramme sind besonders nützlich, wenn mehrere Parameter gruppiert werden. Um die Korrelation zu erleichtern, umfassen Trends von Parametergruppen denselben Zeitraum. Wenn ein Trend-Diagramm zusammen mit der zugehörigen Echtzeit-Kurve angezeigt wird, ist die Skalierung identisch.
Trend‑Tabellen || Entscheidungsunterstützung
Trend‑Tabellen sind in die Anzeige integriert
Trend‑Tabellen sind für die folgenden nicht‑kontinuierlich erfassten Parameter verfügbar: Nichtinvasive Blutdruckmessung (NBP); Herzzeitvolumen (HZV/HI); pulmonaler Kapillarverschlussdruck (PAWP); – intrathorakales Blutvolumen (ITBV/ITBVI); kardialer Funktionsindex (CFI) und neuromuskuläres Monitoring (TOF/TOF-Quotient).
Trend‑Tabellen sind in die Anzeige integriert
Trend‑Tabellen sind für die folgenden nicht‑kontinuierlich erfassten Parameter verfügbar: Nichtinvasive Blutdruckmessung (NBP); Herzzeitvolumen (HZV/HI); pulmonaler Kapillarverschlussdruck (PAWP); – intrathorakales Blutvolumen (ITBV/ITBVI); kardialer Funktionsindex (CFI) und neuromuskuläres Monitoring (TOF/TOF-Quotient).
Trend‑Tabellen sind in die Anzeige integriert
Trend‑Tabellen sind für die folgenden nicht‑kontinuierlich erfassten Parameter verfügbar: Nichtinvasive Blutdruckmessung (NBP); Herzzeitvolumen (HZV/HI); pulmonaler Kapillarverschlussdruck (PAWP); – intrathorakales Blutvolumen (ITBV/ITBVI); kardialer Funktionsindex (CFI) und neuromuskuläres Monitoring (TOF/TOF-Quotient).
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