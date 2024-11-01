Innovative Bildgebung: einmal mehr neu definiert. SmartIQ baut auf Azurion mit klinisch bewährter ClarityIQ Technologie auf und ermöglicht eine inhaltssensitive Bildgebung bei Koronareingriffen. Die Bildgebungstechnologie unterscheidet klinisch relevante Details sicher von Hintergrundrauschen und liefert so einen hervorragenden Bildkontrast. Mit SmartIQ lassen sich zudem die Strahlen- und Kontrastmitteldosis reduzieren. Von Routineverfahren bis hin zu komplexen Eingriffen haben Sie mehr Sicherheit, dass Strahlen- und Kontrastmitteldosis bestmöglich eingestellt sind. SmartIQ wurde zudem in Zusammenarbeit mit Klinikteams entwickelt, damit Sie das volle Potenzial Ihres Azurion Systems ausschöpfen können.
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Sehen mit Sicherheit
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Für eine geringere Strahlendosis
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Neue Option für Kontrastmittel mit niedrigem Jodgehalt
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Schöpfen Sie das Potenzial Ihres Azurion Systems voll aus
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Kontrolle über die Strahlungsbelastung der Patient*innen
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Schöpfen Sie das Potenzial Ihres Azurion Systems voll aus
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Integrierter Sicherheitsmechanismus
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Kontrolle über die Strahlungsbelastung der Patient*innen
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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Erleben Sie die starke Leistung der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm) bei herz- und gefäßchirurgischen Eingriffen. Mit dieser innovativen Lösung für die bildgeführte Therapie profitiert Ihr Team von hervorragender Konstanz und Effizienz. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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ClarityIQ, verfügbar auf Azurion Systemen, verwendet Echtzeit-Bildverarbeitungsalgorithmen und Computertechnologie zur Optimierung der Bildqualität.
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Die Dosisfeedback-Tools für Röntgenumgebungen aus der DoseAware Serie von Philips visualisieren die sonst nicht sichtbare Strahlung in Echtzeit. So können medizinische Fachkräfte ihre Strahlungsbelastung während der Schicht leichter überwachen und nachverfolgen. Dadurch behalten Pflegekräfte die Kontrolle und können zum Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden sofort entsprechende Maßnahmen ergreifen.
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