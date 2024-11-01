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SmartIQ

Koronarbildgebungstechnologie der nächsten Generation

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Innovative Bildgebung: einmal mehr neu definiert. SmartIQ baut auf Azurion mit klinisch bewährter ClarityIQ Technologie auf und ermöglicht eine inhaltssensitive Bildgebung bei Koronareingriffen. Die Bildgebungstechnologie unterscheidet klinisch relevante Details sicher von Hintergrundrauschen und liefert so einen hervorragenden Bildkontrast. Mit SmartIQ lassen sich zudem die Strahlen- und Kontrastmitteldosis reduzieren. Von Routineverfahren bis hin zu komplexen Eingriffen haben Sie mehr Sicherheit, dass Strahlen- und Kontrastmitteldosis bestmöglich eingestellt sind. SmartIQ wurde zudem in Zusammenarbeit mit Klinikteams entwickelt, damit Sie das volle Potenzial Ihres Azurion Systems ausschöpfen können.

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Eigenschaften
Sehen mit Sicherheit
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Bei Koronareingriffen zielt SmartIQ darauf ab, die Bildqualität zu verbessern [1], damit das Klinikteam zuverlässig genau die relevanten Bereiche sehen kann – von Routineverfahren bis hin zu komplexen Eingriffen, ohne Kompromisse hinsichtlich der Dosis. SmartIQ unterscheidet klinisch relevante Bildinformationen intelligent und sicher von Hintergrundrauschen und liefert so einen hervorragenden Bildkontrast.

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Bei Koronareingriffen zielt SmartIQ darauf ab, die Bildqualität zu verbessern [1], damit das Klinikteam zuverlässig genau die relevanten Bereiche sehen kann – von Routineverfahren bis hin zu komplexen Eingriffen, ohne Kompromisse hinsichtlich der Dosis. SmartIQ unterscheidet klinisch relevante Bildinformationen intelligent und sicher von Hintergrundrauschen und liefert so einen hervorragenden Bildkontrast.

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Bei Koronareingriffen zielt SmartIQ darauf ab, die Bildqualität zu verbessern [1], damit das Klinikteam zuverlässig genau die relevanten Bereiche sehen kann – von Routineverfahren bis hin zu komplexen Eingriffen, ohne Kompromisse hinsichtlich der Dosis. SmartIQ unterscheidet klinisch relevante Bildinformationen intelligent und sicher von Hintergrundrauschen und liefert so einen hervorragenden Bildkontrast.
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Bei Koronareingriffen zielt SmartIQ darauf ab, die Bildqualität zu verbessern [1], damit das Klinikteam zuverlässig genau die relevanten Bereiche sehen kann – von Routineverfahren bis hin zu komplexen Eingriffen, ohne Kompromisse hinsichtlich der Dosis. SmartIQ unterscheidet klinisch relevante Bildinformationen intelligent und sicher von Hintergrundrauschen und liefert so einen hervorragenden Bildkontrast.
Für eine geringere Strahlendosis
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Für eine geringere Strahlendosis

Als Ärzt*in müssen Sie besonders auf die Sicherheit Ihrer Patient*innen und Ihres Teams achten. SmartIQ zielt darauf ab, die Strahlendosis ohne Auswirkungen auf die Verfahrensleistung zu senken [2]. SmartIQ enthält ein Protokoll für besonders niedrige Dosis bei Koronareingriffen, bei dem die Strahlendosis um mehr als 50% geringer ist als bei der niedrigsten Einstellung unserer Azurion Systeme mit ClarityIQ [3].

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Als Ärzt*in müssen Sie besonders auf die Sicherheit Ihrer Patient*innen und Ihres Teams achten. SmartIQ zielt darauf ab, die Strahlendosis ohne Auswirkungen auf die Verfahrensleistung zu senken [2]. SmartIQ enthält ein Protokoll für besonders niedrige Dosis bei Koronareingriffen, bei dem die Strahlendosis um mehr als 50% geringer ist als bei der niedrigsten Einstellung unserer Azurion Systeme mit ClarityIQ [3].

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Als Ärzt*in müssen Sie besonders auf die Sicherheit Ihrer Patient*innen und Ihres Teams achten. SmartIQ zielt darauf ab, die Strahlendosis ohne Auswirkungen auf die Verfahrensleistung zu senken [2]. SmartIQ enthält ein Protokoll für besonders niedrige Dosis bei Koronareingriffen, bei dem die Strahlendosis um mehr als 50% geringer ist als bei der niedrigsten Einstellung unserer Azurion Systeme mit ClarityIQ [3].
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Als Ärzt*in müssen Sie besonders auf die Sicherheit Ihrer Patient*innen und Ihres Teams achten. SmartIQ zielt darauf ab, die Strahlendosis ohne Auswirkungen auf die Verfahrensleistung zu senken [2]. SmartIQ enthält ein Protokoll für besonders niedrige Dosis bei Koronareingriffen, bei dem die Strahlendosis um mehr als 50% geringer ist als bei der niedrigsten Einstellung unserer Azurion Systeme mit ClarityIQ [3].
Neue Option für Kontrastmittel mit niedrigem Jodgehalt
Neue Option für Kontrastmittel mit niedrigem Jodgehalt

Neue Option für Kontrastmittel mit niedrigem Jodgehalt

SmartIQ soll helfen, den Einsatz von jodhaltigen Kontrastmitteln zu minimieren [4], damit Klinikteams Hochrisiko-Nierenpatient*innen bei Koronareingriffen besser schützen können.

Neue Option für Kontrastmittel mit niedrigem Jodgehalt

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SmartIQ soll helfen, den Einsatz von jodhaltigen Kontrastmitteln zu minimieren [4], damit Klinikteams Hochrisiko-Nierenpatient*innen bei Koronareingriffen besser schützen können.

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SmartIQ soll helfen, den Einsatz von jodhaltigen Kontrastmitteln zu minimieren [4], damit Klinikteams Hochrisiko-Nierenpatient*innen bei Koronareingriffen besser schützen können.
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SmartIQ soll helfen, den Einsatz von jodhaltigen Kontrastmitteln zu minimieren [4], damit Klinikteams Hochrisiko-Nierenpatient*innen bei Koronareingriffen besser schützen können.
Schöpfen Sie das Potenzial Ihres Azurion Systems voll aus
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Schöpfen Sie das Potenzial Ihres Azurion Systems voll aus

Dank unserer Zusammenarbeit mit Klinikteams können Sie das Potenzial Ihres Azurion Systems nun voll ausschöpfen: Mit einer Bildgebungstechnologie, die sich mühelos in Ihren klinischen Arbeitsablauf integrieren lässt.

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Integrierter Sicherheitsmechanismus
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SmartIQ verfügt über einen integrierten Sicherheitsmechanismus zur Gewährleistung der klinischen Integrität. Hierbei wird das verarbeitete Bild kontinuierlich mit dem ursprünglichen Bild verglichen. Mit diesem intelligenten Mechanismus soll sichergestellt werden, dass bei der inhaltsbasierten Bildoptimierung nie fälschliche Informationen hinzugefügt und außerdem keine ursprünglichen Informationen entfernt werden.

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Kontrolle über die Strahlungsbelastung der Patient*innen
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Kontrolle über die Strahlungsbelastung der Patient*innen

Das Dashboard für Dosismanagement bietet detaillierte Informationen zur Strahlungsbelastung der Patient*innen. So lassen sich Strahlenwerte vergleichen, Trends identifizieren und Optimierungsmöglichkeiten ausloten.

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Das Dashboard für Dosismanagement bietet detaillierte Informationen zur Strahlungsbelastung der Patient*innen. So lassen sich Strahlenwerte vergleichen, Trends identifizieren und Optimierungsmöglichkeiten ausloten.
  • Sehen mit Sicherheit
  • Für eine geringere Strahlendosis
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Für eine geringere Strahlendosis
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Neue Option für Kontrastmittel mit niedrigem Jodgehalt
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  • 1. Die Technologie wurde mit diesem Ziel entwickelt. Die Bildqualität wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie des Prüfprodukts im Vergleich zu ClarityIQ bewertet.
  • 2. Das Strahlendosisreduktionspotenzial von SmartIQ wird derzeit in der RADIQAL-Studie untersucht. Die RADIQAL-Studie ist eine multizentrische, randomisierte klinische Studie zur Beurteilung der Auswirkungen von SmartIQ auf die Strahlendosis im Vergleich zum aktuellen ClarityIQ bei gleichbleibender Verfahrensleistung. Weitere Informationen zu RADIQAL finden Sie unter clinicaltrials.gov: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06944509.
  • 3, Im Vergleich zur ClarityIQ Einstellung für niedrige Strahlendosis auf Azurion Systemen wird für linkskoronare SmartIQ Cine-Sequenzen mit der Einstellung für besonders niedrige Strahlendosis und 15 Bilder/s eine durchschnittliche Referenz-Luftkermareduzierung von 58% auf Azurion M12 und 62% auf Azurion M20 für alle Feldgrößen spezifiziert, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben.
  • 4. SmartIQ bietet eine Option für Kontrastmittel mit niedrigem Jodgehalt.

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