SmartIQ Koronarbildgebungstechnologie der nächsten Generation

Innovative Bildgebung: einmal mehr neu definiert. SmartIQ baut auf Azurion mit klinisch bewährter ClarityIQ Technologie auf und ermöglicht eine inhaltssensitive Bildgebung bei Koronareingriffen. Die Bildgebungstechnologie unterscheidet klinisch relevante Details sicher von Hintergrundrauschen und liefert so einen hervorragenden Bildkontrast. Mit SmartIQ lassen sich zudem die Strahlen- und Kontrastmitteldosis reduzieren. Von Routineverfahren bis hin zu komplexen Eingriffen haben Sie mehr Sicherheit, dass Strahlen- und Kontrastmitteldosis bestmöglich eingestellt sind. SmartIQ wurde zudem in Zusammenarbeit mit Klinikteams entwickelt, damit Sie das volle Potenzial Ihres Azurion Systems ausschöpfen können.