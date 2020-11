eL18-4 PureWave Schallkopf

MicroFlow Imaging

Philips MicroFlow Imaging (MFI), verfügbar mit dem Schallkopf eL18-4, ist ein von Philips entwickelter Bildgebungsmodus, der speziell für einen langsamen Blutfluss mit geringem Volumen geeignet ist, wie beispielsweise bei Föten, in der Plazenta, im Uterus und in den Eierstöcken. Soll der Blutfluss in kleinen Gefässen mit einem Minimum an Artefakten dargestellt werden, ist dies mit herkömmlichen Methoden oftmals schwierig. Doch MicroFlow Imaging löst viele dieser Probleme: Bei hoher Bildfrequenz und guter 2D-Bildqualität kommen Techniken zur Artefaktreduzierung zur Anwendung. Die neue 2D-Bildsubtraktion, 2D-Blending und die Möglichkeit zur gleichzeitigen Anzeige mehrerer Bilder bieten eine erstaunliche Fülle von Visualisierungsoptionen.