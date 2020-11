F: Muss ich meinen AED ersetzen?

A: Nein, die betroffenen AEDs müssen nicht ersetzt werden, da die Geräte der Typen HS1/OnSite/Home und FRx sicher und effektiv sind, wenn Sie in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung und den Informationen in dieser Benachrichtigung/diesem Rückruf angewendet werden.

Der optionale Umtausch wird als Entgegenkommen angeboten. Wenn Ihr Gerät von dieser Benachrichtigung betroffen ist und noch Gewährleistung besteht, können Sie optional unentgeltlich ein generalüberholtes Ersatzgerät erhalten. Wenn für Ihr Gerät keine Gewährleistung mehr besteht oder Sie Ihren derzeitigen AED gegen ein neueres Ersatzmodell eintauschen wollen, haben Sie als Besitzer eines von dieser Massnahme betroffenen Philips HeartStart FRx, HS1 OnSite oder HS1 Home AED ggf. Anspruch auf einen Umtauschrabatt. Die von Philips angebotenen Umtauschrabatte richten sich nach dem Alter und Modell des betroffenen AED.

Wenn Sie ein Ersatzgerät im Rahmen der Gewährleistung oder einen Umtauschrabatt anfordern wollen, wenden Sie sich an Ihr zuständiges Philips Vertriebsteam. In den Vereinigten Staaten wenden Sie sich unter 1-800-263-3342 telefonisch direkt an Philips.

F: Sind die vom Rückruf betroffenen AEDs betriebssicher?

A: Ja. Die Geräte können weiterhin verwendet werden. Es wird nicht empfohlen, die betroffenen AEDs ausser Dienst zu stellen. Wenn ein AED jemals ein akustisches Signal aus drei Pieptönen erzeugt hat oder dies zu tun beginnt, wenden Sie sich an Ihr zuständiges Philips Vertriebsteam. In den Vereinigten Staaten wenden Sie sich unter 1-800-263-3342 telefonisch direkt an Philips. Dieses Video erklärt Ihnen die akustischen Signale.

F: Werden die betroffenen AEDs ausser Dienst gestellt?

A: Nein. Die Geräte können auch weiterhin verwendet werden. Es wird nicht empfohlen, die betroffenen AEDs ausser Dienst zu stellen. Wenn ein AED jemals ein akustisches Signal aus drei Pieptönen erzeugt hat oder dies zu tun beginnt, wenden Sie sich an Philips Customer Services.