Direct to Angio Suite

1 Mokin M, Ansari SA, McTaggart RA, Society of NeuroInterventional Surgery, et al. Indications for thrombectomy in acute ischemic stroke from emergent large vessel occlusion (ELVO): report of the SNIS Standards and Guidelines Committee, Journal of NeuroInterventional Surgery 2019;11:215-220.

2 Borja I, Stefan J, Stefan A, et al., ESC Scientific Document Group, 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 07. Januar 2018, Seiten 119–177, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393



3 Diese Präsentation enthält die ersten klinischen Ergebnisse und Erfahrungswerte zur Verwendung der in Erforschung befindlichen XperCT Technologie. Diese XperCT Technologie wird als Projekt in Entwicklung angesehen; sie trägt keine CE-Kennzeichnung und ist nicht zum Kauf erhältlich.

4 Mendez B. et al. 2018. Direct Transfer to Angio-Suite to Reduce Workflow Times and Increase Favorable Clinical Outcome. DOI: 10.1161/STROKEAHA.118.021989

5 Saver J et al., 2016 Sep 27;316(12):1279-88. doi: 10.1001/jama.2016.13647.

6 Jadhav AP, et al. Stroke. 2017;48:1884-1889

7 Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Vitor Mendes Pereira; Toronto Western Hospital, Toronto, Kanada

8 Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Vitor Mendes Pereira; Toronto Western Hospital, Toronto, Kanada

9 Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ajay Wakhloo und Dr. Ajit Puri, UMass Medical Center, Worcester, MA, USA. Enthält die ersten klinischen Ergebnisse und Erfahrungswerte zur Verwendung der in Erforschung befindlichen XperCT Technologie. Diese XperCT Technologie wird als Projekt in Entwicklung angesehen; sie trägt keine CE-Kennzeichnung und ist nicht zum Kauf erhältlich.

10 Das Produkt ist ein Projekt in Entwicklung; es trägt keine CE-Kennzeichnung und ist nicht zum Kauf erhältlich. Nicht zum Vertrieb in den USA.