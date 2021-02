Wussten Sie, dass in 54 % der MR-Einrichtungen in den letzten drei Jahren mindestens ein magnetisches Objekt in einem MR-System steckengeblieben ist?5 Egal wie vorsichtig man ist, es kann passieren und es ist nicht einfach zu beheben. Philips BlueSeal ist der erste Magnet, der durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuert wird und eine Reihe von einzigartigen Servicefunktionen namens EasySwitch unterstützt. Wenn ein magnetisches Objekt im System steckenbleibt, gibt EasySwitch Ihnen die Möglichkeit, den Magneten mit einem einzigen Klick von der MR-Konsole aus zu entladen und wieder mit Energie zu versorgen. Das bedeutet, dass kleine Zwischenfälle in nur wenigen Stunden mit minimaler Unterbrechung Ihrer radiologischen Praxis behoben werden können. Darüber hinaus kann Ihr BlueSeal Magnet mit EasySwitch proaktiv entladen werden, um auf Naturkatastrophen oder andere Notfälle vorbereitet zu sein.