The eL18-4 PureWave Linear array with MicroFlow Imaging (MFI) in diagnosis of muscles, tendons, ligaments, nerves, soft tissue and interventional procedures (Der eL18-4 PureWave Breitband-Linear-Schallkopf mit MicroFlow Imaging (MFI) zur Beurteilung von Muskeln, Sehnen, Bändern, Nerven, Weichgewebe und interventionellen Verfahren)