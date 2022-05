Essayez d’utiliser des grains de café entiers et de les moudre juste avant de faire votre café pour qu’il ait un meilleur goût. Du café déjà moulu peut cependant être bien plus pratique. Si vous préférez utiliser du café moulu, il faut garder en tête que celui-ci peut se détériorer et ce, beaucoup plus vite que le café en grain.



Le café moulu a une durée de conservation d’environ 3 à 5 mois à température ambiante. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver le café moulu dans son paquet fermé au congélateur jusqu’à 2 ans. Mais une fois que le paquet est ouvert, il ne sera consommable que pendant environ 5 mois.



Nos conseils pour conserver le café moulu sont les mêmes que pour conserver les grains de café. Choisissez une boîte hermétique et mettez-la à l’abri de l’humidité, de la lumière et de la chaleur. Pour une bonne conservation du café moulu, n’oubliez pas d’éviter le frigidaire ou le congélateur pour empêcher l’humidité de ruiner le goût de votre café.



Vous connaissez maintenant les meilleures méthodes pour conserver le café. Profitez au maximum de votre dose de caféine en utilisant une machine à café qui garde vos grains de café et votre café moulu frais pour préparer une parfaite tasse de café facilement. Tout ce qu’il vous reste à faire, est de profiter confortablement d’une tasse de café ou d’expresso bien frais tous les jours chez vous !