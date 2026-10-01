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Arrêté
MCM710/12
Son pur, design compact
Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM710 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre baladeur via USB direct.
Lecture MP3/WMA-CD
USB Direct
Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Notation globale