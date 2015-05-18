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Arrêté
Son limpide et design raffiné
Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM726 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre baladeur via USB direct.
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
johana
18/05/2015
Italia
micro Hi-Fi System
questo prodotto è ancora in vendita dato che è la secondavolta che si è rotto il lettore CD e dove lo posso trovare. quando costa. grazie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM726 Sistema micro Hi-Fi
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