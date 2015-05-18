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Arrêté

Microchaîne hi-fi

MCM726/12

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Son limpide et design raffiné

Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM726 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre baladeur via USB direct.

Voir tous les avantages

avec lecture via USB direct

Son limpide et design raffiné

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Pour un plus grand plaisir audio

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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3
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1

18/05/2015

Italia

Italia

micro Hi-Fi System

questo prodotto è ancora in vendita dato che è la secondavolta che si è rotto il lettore CD e dove lo posso trovare. quando costa. grazie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM726 Sistema micro Hi-Fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM726 Sistema micro Hi-Fi

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