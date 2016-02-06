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Arrêté
SCF696/17
1 biberon
330 ml
Tétine à débit moyen
3 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
4.2
sur 6
31
Avis
Nose
06/02/2016
France
Acheteur vérifié
Girly
Tres bon produit J'ai toute la gamme de ces biberons que j'utilise depuis la naissance de mon bébé et je suis vraiment tres satisfaite. J'ai craqué pour celui en rose pour ma fille
Cet avis a été rédigé pour SCF697/17 Biberon Natural
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Niki76
29/01/2015
France
Ce produit est mieux que les autres bibi AVENT
J'utilise c'est bibi depuis 5 mois pour mes jumeaux, je n'ai aucun soucis la petite la accepté de suite alors que l'autre marque que j'avais choisi elle n'en à pas voulus, le petit à eu un peu plus de mal. Je n'ai aucun soucis avec les graduation et pourtant les bibis sont laver plusieurs x par jours et stérilisé à chaud à chaque x. La seule chose c'est que j'ai du prendre des tétines à vitesse 1,2,3 car les numéros 1 et 2 le lait ne s'écoule pas bien quand c'est un lait plus épais. Je le conseil vraiment en plus je travail en crèche et bq de parents ont ce biberon pour leurs enfants et nous n'avons aucun soucis avec.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF696/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
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PetraMR
27/05/2020
Deutschland
Babygläschen Glas Naturell
Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.
Avantages
Wie oben beschrieben
Contre
Bis jetzt keine gefunden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF696/17 Natural-Babyflasche
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011