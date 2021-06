Eine transparente Abbildung der bestehenden Prozesse ermöglicht es, Optimierungspotenziale in den patientenzentrierten Abläufen zu identifizieren und die Verbesserungen auch nachzuhalten.



Vernetzte Medizingeräte und Softwarelösungen liefern die notwendigen Daten, die in aussagekräftige Kennzahlen umgewandelt werden können. Komplexe Analysen, die früher zeit- und ressourcenaufwendig waren, lassen sich so auf Knopfdruck abrufen und in individualisierbaren Dashboards übersichtlich darstellen. Ineffizienzen in der Versorgungskette werden sichtbar und entsprechende Steuerungsmassnahmen können ergriffen werden.



Erfahren Sie, wie unsere IT-Lösungen dabei helfen, Prozesse transparent darzustellen und Kennzahlen auf Knopfdruck abzurufen.