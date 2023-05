Entwickelt von Experten für Experten





Als klinisch orientiertes Unternehmen, das weltweit in der Akutversorgung von Patienten tätig ist, verfügt Philips über fundierte Einblicke in die Herausforderungen, mit denen Klinikteams täglich konfrontiert sind, und bietet Lösungen, die zu deren Bewältigung erforderlich sind. Unsere Partnerschaften basieren auf einem fundierten Verständnis der klinischen und betrieblichen Anforderungen, mit denen jeder Gesundheitsdienstleister konfrontiert ist und orientieren sich an der jeweiligen Digitalisierungsstufe. Wir entwickeln gemeinsam mit Einrichtungen im Gesundheitswesen, Ökosysteme mit offenen Daten (ODE OpenDataEcosystem). Diese ermöglichen reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe – ein entscheidender Faktor für unterbesetzte Klinikteams. Mithilfe dieser Lösungen für Arbeitsabläufe kann die Versorgung in hocheffizienten Umgebungen stattfinden. So können medizinische Einrichtungen flexibel auf die sich entwickelnden Anforderungen reagieren. Mit diesen Partnerschaften vereinfachen und standardisieren wir klinische Arbeitsabläufe und unterstützen damit die medizinischen Einrichtungen: