Eine Studie von Philips an 254 Radiologiemitarbeitern im Jahr 2019, die in vier Ländern durchgeführt wurde, ergab, dass Mitarbeiter in der Radiologie, obwohl sie die Kommunikation mit ihren Patienten als extrem wichtig für ihre Zufriedenheit im Beruf erachteten, diese Priorität im Praxisalltag nicht einhalten konnten. Für „Qualitätszeit mit Patienten“ vergaben die Befragten 4,3 von 5 Punkten hinsichtlich der Bedeutung für ihre Arbeitszufriedenheit an, aber nur 3 von 5 Punkten hinsichtlich ihrer Zufriedenheit damit, inwieweit sie dies an ihrem derzeitigen Arbeitsplatz verwirklichen konnten.1



In einer ähnlichen Studie zur Patientenerfahrung in der Bildgebung fand Philips heraus, dass Patienten in Bildgebungseinrichtungen einen starken Wunsch verspüren, mit dem betreuenden Personal zu sprechen und Antworten zu ihren Bedenken zu erhalten, sowohl vor als auch während des Verfahrens.2 Die Möglichkeit, sich mit einem/einer nicht abgelenkten MTRA unterhalten zu können, trägt nachweislich zur Stressminderung und zu höherer Compliance bei, was sich beides wiederum auf die erhaltenen Aufnahmen auswirkt.