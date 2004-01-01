Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation.

Bei diesem umfassenden System dienen nichtinvasive Stirn-Sensoren zur Erfassung von frontalen EEG-Kurven auf vier simultanen Kanälen und deren Übertragung an ein SedLine Messgerät. Die EEG-Signale werden dabei über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten eines Patienten über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX7501 oder MX8501 und das PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. Zudem kann SedLine Sie bei der Festlegung der geeignetsten Behandlungsmethode für Ihren sedierten Patienten unterstützen.