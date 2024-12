IntelliSite Image Management System

Verbesserung der Gewebeanalyse mit einem speziellen Objektträger-Viewer

Unser spezieller Objektträger-Viewer bietet ein breites Spektrum an Tools für Beschriftungen und genaue Messungen, die Pathologen ein einfaches Navigieren durch das Gewebe ermöglichen. Sie können eine Galerie mit markierten Gewebemerkmalen erstellen, zu der Sie per Tastendruck zurückkehren können. Objektträger können auch für die Verlaufsbeobachtung in sekundären Arbeitsabläufen, wie beispielsweise in Tumorkonferenz- oder Plenumsdiskussionen, markiert werden. Intelligente Algorithmen für den Arbeitsablauf umfassen eine automatische Bildausrichtung, Gewebeerkennung und Gewebedarstellung und Navigation mit einem einzigen Klick. Tastenkombinationen tragen zur Verbesserung von Arbeitsablauf und Effizienz bei.