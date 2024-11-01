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Zum Einsatz in verschiedenen Versorgungsumgebungen
Die Trilogy Evo bietet erweiterte Multifunktionalität zur Therapie chronisch erkrankter und intensivpflegebedürftiger Patienten in verschiedenen Versorgungsumgebungen, z.B. im Subakutbereich oder einer Versorgungsumgebung für chronische Erkrankungen, Zuhause beim Patienten oder unterwegs. Das Beatmungsgerät ist besonders robust konzipiert, damit es beispielsweise während medizinischer Transporte nicht beschädigt wird.
Zum Einsatz in verschiedenen Versorgungsumgebungen
Die Trilogy Evo bietet erweiterte Multifunktionalität zur Therapie chronisch erkrankter und intensivpflegebedürftiger Patienten in verschiedenen Versorgungsumgebungen, z.B. im Subakutbereich oder einer Versorgungsumgebung für chronische Erkrankungen, Zuhause beim Patienten oder unterwegs. Das Beatmungsgerät ist besonders robust konzipiert, damit es beispielsweise während medizinischer Transporte nicht beschädigt wird.
Zum Einsatz in verschiedenen Versorgungsumgebungen
Die Trilogy Evo bietet erweiterte Multifunktionalität zur Therapie chronisch erkrankter und intensivpflegebedürftiger Patienten in verschiedenen Versorgungsumgebungen, z.B. im Subakutbereich oder einer Versorgungsumgebung für chronische Erkrankungen, Zuhause beim Patienten oder unterwegs. Das Beatmungsgerät ist besonders robust konzipiert, damit es beispielsweise während medizinischer Transporte nicht beschädigt wird.
Zum Einsatz in verschiedenen Versorgungsumgebungen
Die Trilogy Evo bietet erweiterte Multifunktionalität zur Therapie chronisch erkrankter und intensivpflegebedürftiger Patienten in verschiedenen Versorgungsumgebungen, z.B. im Subakutbereich oder einer Versorgungsumgebung für chronische Erkrankungen, Zuhause beim Patienten oder unterwegs. Das Beatmungsgerät ist besonders robust konzipiert, damit es beispielsweise während medizinischer Transporte nicht beschädigt wird.
Ortsunabhängiger Einsatz für mehr Freiheit
Akku mit langer Lebensdauer
Auf ein Beatmungsgerät angewiesene Patienten werden mit einem internen und einem herausnehmbaren Akku unterstützt (Akku-Betriebsdauer bis zu 15 Stunden). Im Vergleich zur Betriebsdauer des Trilogy 100 von sechs Stunden bietet die Trilogy Evo Patienten so weitaus mehr Freiheit und Mobilität. Das Gerät kann mit einer komfortablen Tragetasche auf einem Gerätewagen oder am Rollstuhl angebracht werden.
Akku mit langer Lebensdauer
Auf ein Beatmungsgerät angewiesene Patienten werden mit einem internen und einem herausnehmbaren Akku unterstützt (Akku-Betriebsdauer bis zu 15 Stunden). Im Vergleich zur Betriebsdauer des Trilogy 100 von sechs Stunden bietet die Trilogy Evo Patienten so weitaus mehr Freiheit und Mobilität. Das Gerät kann mit einer komfortablen Tragetasche auf einem Gerätewagen oder am Rollstuhl angebracht werden.
Akku mit langer Lebensdauer
Auf ein Beatmungsgerät angewiesene Patienten werden mit einem internen und einem herausnehmbaren Akku unterstützt (Akku-Betriebsdauer bis zu 15 Stunden). Im Vergleich zur Betriebsdauer des Trilogy 100 von sechs Stunden bietet die Trilogy Evo Patienten so weitaus mehr Freiheit und Mobilität. Das Gerät kann mit einer komfortablen Tragetasche auf einem Gerätewagen oder am Rollstuhl angebracht werden.
Auf ein Beatmungsgerät angewiesene Patienten werden mit einem internen und einem herausnehmbaren Akku unterstützt (Akku-Betriebsdauer bis zu 15 Stunden). Im Vergleich zur Betriebsdauer des Trilogy 100 von sechs Stunden bietet die Trilogy Evo Patienten so weitaus mehr Freiheit und Mobilität. Das Gerät kann mit einer komfortablen Tragetasche auf einem Gerätewagen oder am Rollstuhl angebracht werden.
Einstellbare Therapieoptionen
Flexibl anpassbar auf sich ändernde Patientenbedürfnisse
Das Trilogy Evo bietet nichtinvasive und invasive Beatmung mit höherer Empfindlichkeit für Erwachsene und Kinder. Druck- und volumenkontrollierte Beatmungsmodi , AVAPS-AE, Überwachung von SpO2 und EtCO2 und Alarme für jeden Parameter ermöglichen eine individuell anpassbare Versorgung. Dank flexibler Schlauchsysteme eignet sich das Gerät für verschiedenste Patienten.
Flexibl anpassbar auf sich ändernde Patientenbedürfnisse
Das Trilogy Evo bietet nichtinvasive und invasive Beatmung mit höherer Empfindlichkeit für Erwachsene und Kinder. Druck- und volumenkontrollierte Beatmungsmodi , AVAPS-AE, Überwachung von SpO2 und EtCO2 und Alarme für jeden Parameter ermöglichen eine individuell anpassbare Versorgung. Dank flexibler Schlauchsysteme eignet sich das Gerät für verschiedenste Patienten.
Flexibl anpassbar auf sich ändernde Patientenbedürfnisse
Das Trilogy Evo bietet nichtinvasive und invasive Beatmung mit höherer Empfindlichkeit für Erwachsene und Kinder. Druck- und volumenkontrollierte Beatmungsmodi , AVAPS-AE, Überwachung von SpO2 und EtCO2 und Alarme für jeden Parameter ermöglichen eine individuell anpassbare Versorgung. Dank flexibler Schlauchsysteme eignet sich das Gerät für verschiedenste Patienten.
Flexibl anpassbar auf sich ändernde Patientenbedürfnisse
Das Trilogy Evo bietet nichtinvasive und invasive Beatmung mit höherer Empfindlichkeit für Erwachsene und Kinder. Druck- und volumenkontrollierte Beatmungsmodi , AVAPS-AE, Überwachung von SpO2 und EtCO2 und Alarme für jeden Parameter ermöglichen eine individuell anpassbare Versorgung. Dank flexibler Schlauchsysteme eignet sich das Gerät für verschiedenste Patienten.
Vernetzte Versorgung
Einfacher Zugriff auf Daten
Die Trilogy Evo sendet Ihnen Patienten- und Gerätedaten per Bluetooth über Care Orchestrator, ein cloud-basiertes System von Philips. Diese Lösung vereint alle zum Management von Patienten mit Atembeschwerden erforderlichen Technologien, Ressourcen, Personen und Informationen. Mit Care Orchestrator können individuelle Therapievorgaben auf Basis der jeweiligen bewährten Abläufe und Prozesse (Best Practices) erstellt werden. Die Daten können am Point of Care auch auf ein USB-Speichermedium heruntergeladen werden.
Einfacher Zugriff auf Daten
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Einfacher Zugriff auf Daten
Die Trilogy Evo sendet Ihnen Patienten- und Gerätedaten per Bluetooth über Care Orchestrator, ein cloud-basiertes System von Philips. Diese Lösung vereint alle zum Management von Patienten mit Atembeschwerden erforderlichen Technologien, Ressourcen, Personen und Informationen. Mit Care Orchestrator können individuelle Therapievorgaben auf Basis der jeweiligen bewährten Abläufe und Prozesse (Best Practices) erstellt werden. Die Daten können am Point of Care auch auf ein USB-Speichermedium heruntergeladen werden.
Die Trilogy Evo sendet Ihnen Patienten- und Gerätedaten per Bluetooth über Care Orchestrator, ein cloud-basiertes System von Philips. Diese Lösung vereint alle zum Management von Patienten mit Atembeschwerden erforderlichen Technologien, Ressourcen, Personen und Informationen. Mit Care Orchestrator können individuelle Therapievorgaben auf Basis der jeweiligen bewährten Abläufe und Prozesse (Best Practices) erstellt werden. Die Daten können am Point of Care auch auf ein USB-Speichermedium heruntergeladen werden.
Einfachheit
Intuitive Bedienung
Mit Trilogy Evo und ihrer benutzerfreundlichen Navigation lassen sich Verordnungen schnell erstellen. Neue Funktionen vereinfachen die Bedienung für Betreuer und Patienten, darunter ein 8"-Touchscreen (20,32 cm Diagonale) mit benutzerfreundlichen Ansichten für die einfache Konfiguration und Anpassung von Einstellungen. Es stehen neue Bedienhilfen und Alarmhinweise sowie selbsterklärende Bezeichnungen für die meisten Beatmungsmodi zur Verfügung.
Intuitive Bedienung
Mit Trilogy Evo und ihrer benutzerfreundlichen Navigation lassen sich Verordnungen schnell erstellen. Neue Funktionen vereinfachen die Bedienung für Betreuer und Patienten, darunter ein 8"-Touchscreen (20,32 cm Diagonale) mit benutzerfreundlichen Ansichten für die einfache Konfiguration und Anpassung von Einstellungen. Es stehen neue Bedienhilfen und Alarmhinweise sowie selbsterklärende Bezeichnungen für die meisten Beatmungsmodi zur Verfügung.
Intuitive Bedienung
Mit Trilogy Evo und ihrer benutzerfreundlichen Navigation lassen sich Verordnungen schnell erstellen. Neue Funktionen vereinfachen die Bedienung für Betreuer und Patienten, darunter ein 8"-Touchscreen (20,32 cm Diagonale) mit benutzerfreundlichen Ansichten für die einfache Konfiguration und Anpassung von Einstellungen. Es stehen neue Bedienhilfen und Alarmhinweise sowie selbsterklärende Bezeichnungen für die meisten Beatmungsmodi zur Verfügung.
Mit Trilogy Evo und ihrer benutzerfreundlichen Navigation lassen sich Verordnungen schnell erstellen. Neue Funktionen vereinfachen die Bedienung für Betreuer und Patienten, darunter ein 8"-Touchscreen (20,32 cm Diagonale) mit benutzerfreundlichen Ansichten für die einfache Konfiguration und Anpassung von Einstellungen. Es stehen neue Bedienhilfen und Alarmhinweise sowie selbsterklärende Bezeichnungen für die meisten Beatmungsmodi zur Verfügung.
Fortschrittliche Technologie
Zuverlässigkeit der bewährten Trilogy-Plattform
Das neueste Trilogy Beatmungsgerät besticht durch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, ohne dabei die hochentwickelten Funktionen der innovativen Technologie der Trilogy Gerätefamilie zu vernachlässigen. Möglichkeiten zur Überwachung von SpO2, EtCO2 und moderner Beatmungsmechanik unterstützen eine optimierte Patiententherapie.
Zuverlässigkeit der bewährten Trilogy-Plattform
Das neueste Trilogy Beatmungsgerät besticht durch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, ohne dabei die hochentwickelten Funktionen der innovativen Technologie der Trilogy Gerätefamilie zu vernachlässigen. Möglichkeiten zur Überwachung von SpO2, EtCO2 und moderner Beatmungsmechanik unterstützen eine optimierte Patiententherapie.
Zuverlässigkeit der bewährten Trilogy-Plattform
Das neueste Trilogy Beatmungsgerät besticht durch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, ohne dabei die hochentwickelten Funktionen der innovativen Technologie der Trilogy Gerätefamilie zu vernachlässigen. Möglichkeiten zur Überwachung von SpO2, EtCO2 und moderner Beatmungsmechanik unterstützen eine optimierte Patiententherapie.
Das neueste Trilogy Beatmungsgerät besticht durch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, ohne dabei die hochentwickelten Funktionen der innovativen Technologie der Trilogy Gerätefamilie zu vernachlässigen. Möglichkeiten zur Überwachung von SpO2, EtCO2 und moderner Beatmungsmechanik unterstützen eine optimierte Patiententherapie.
Individuell angepasste Beatmung
Anpassung mit jedem Atemzug
Bewährte Innovationen erfüllen die verschiedenen Anforderungen einer Ateminsuffizienz. Mit der Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen („AVAPS“) wird automatisch das gewünschte Tidalvolumen erreicht, während der „Auto EPAP“ proaktiv den niedrigsten wirksamen Druck für die oberen Atemwege herstellt. Die Funktion „Auto Back-up Rate“ (automatische Backup-Frequenz) verzögert die maschinelle Beatmung, bis der Patient ausatmet - für mehr Patientenkomfort.
Anpassung mit jedem Atemzug
Bewährte Innovationen erfüllen die verschiedenen Anforderungen einer Ateminsuffizienz. Mit der Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen („AVAPS“) wird automatisch das gewünschte Tidalvolumen erreicht, während der „Auto EPAP“ proaktiv den niedrigsten wirksamen Druck für die oberen Atemwege herstellt. Die Funktion „Auto Back-up Rate“ (automatische Backup-Frequenz) verzögert die maschinelle Beatmung, bis der Patient ausatmet - für mehr Patientenkomfort.
Anpassung mit jedem Atemzug
Bewährte Innovationen erfüllen die verschiedenen Anforderungen einer Ateminsuffizienz. Mit der Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen („AVAPS“) wird automatisch das gewünschte Tidalvolumen erreicht, während der „Auto EPAP“ proaktiv den niedrigsten wirksamen Druck für die oberen Atemwege herstellt. Die Funktion „Auto Back-up Rate“ (automatische Backup-Frequenz) verzögert die maschinelle Beatmung, bis der Patient ausatmet - für mehr Patientenkomfort.
Bewährte Innovationen erfüllen die verschiedenen Anforderungen einer Ateminsuffizienz. Mit der Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen („AVAPS“) wird automatisch das gewünschte Tidalvolumen erreicht, während der „Auto EPAP“ proaktiv den niedrigsten wirksamen Druck für die oberen Atemwege herstellt. Die Funktion „Auto Back-up Rate“ (automatische Backup-Frequenz) verzögert die maschinelle Beatmung, bis der Patient ausatmet - für mehr Patientenkomfort.
Mundstück-Beatmung
Bedarfsgerechte Beatmung
Bei der Mundstück-Beatmung ist keine Einatemanstrengung des Patienten erforderlich, um die Beatmung auszulösen. Der einzigartige kiss® Trigger erkennt, wenn der Patient das Mundstück anlegt bzw. sich davon löst. Patientenalarme sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Bedarfsgerechte Beatmung
Bei der Mundstück-Beatmung ist keine Einatemanstrengung des Patienten erforderlich, um die Beatmung auszulösen. Der einzigartige kiss® Trigger erkennt, wenn der Patient das Mundstück anlegt bzw. sich davon löst. Patientenalarme sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Bedarfsgerechte Beatmung
Bei der Mundstück-Beatmung ist keine Einatemanstrengung des Patienten erforderlich, um die Beatmung auszulösen. Der einzigartige kiss® Trigger erkennt, wenn der Patient das Mundstück anlegt bzw. sich davon löst. Patientenalarme sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Bei der Mundstück-Beatmung ist keine Einatemanstrengung des Patienten erforderlich, um die Beatmung auszulösen. Der einzigartige kiss® Trigger erkennt, wenn der Patient das Mundstück anlegt bzw. sich davon löst. Patientenalarme sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Digital Auto-Trak
Optimierte Empfindlichkeit
Der Digital Auto-Trak Algorithmus bietet einen automatischen Atem-Trigger und passt die Ventilation automatisch der natürlichen Atmung des Patienten unter Kompensation von Leckagen an. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät sowie den Patientenkomfort ganz ohne manuelle Einstellungen.
Optimierte Empfindlichkeit
Der Digital Auto-Trak Algorithmus bietet einen automatischen Atem-Trigger und passt die Ventilation automatisch der natürlichen Atmung des Patienten unter Kompensation von Leckagen an. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät sowie den Patientenkomfort ganz ohne manuelle Einstellungen.
Optimierte Empfindlichkeit
Der Digital Auto-Trak Algorithmus bietet einen automatischen Atem-Trigger und passt die Ventilation automatisch der natürlichen Atmung des Patienten unter Kompensation von Leckagen an. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät sowie den Patientenkomfort ganz ohne manuelle Einstellungen.
Der Digital Auto-Trak Algorithmus bietet einen automatischen Atem-Trigger und passt die Ventilation automatisch der natürlichen Atmung des Patienten unter Kompensation von Leckagen an. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät sowie den Patientenkomfort ganz ohne manuelle Einstellungen.
Wartung und Service
Niedrige Betriebskosten
Zu den Support-, Service- und Instandhaltungsleistungen für Trilogy Evo gehören ein klinischer Support, Schulungsressourcen für Sie und Ihre Patienten sowie erweiterte Garantie- und Wartungspläne. Die von Philips vorgeschriebene Wartung ist bei Trilogy Evo nur alle vier Jahre erforderlich (lokale Gesetze/Richtlinien beachten); die Kalibrierung ist mit minimalem Geräteeinsatz möglich.
Niedrige Betriebskosten
Zu den Support-, Service- und Instandhaltungsleistungen für Trilogy Evo gehören ein klinischer Support, Schulungsressourcen für Sie und Ihre Patienten sowie erweiterte Garantie- und Wartungspläne. Die von Philips vorgeschriebene Wartung ist bei Trilogy Evo nur alle vier Jahre erforderlich (lokale Gesetze/Richtlinien beachten); die Kalibrierung ist mit minimalem Geräteeinsatz möglich.
Niedrige Betriebskosten
Zu den Support-, Service- und Instandhaltungsleistungen für Trilogy Evo gehören ein klinischer Support, Schulungsressourcen für Sie und Ihre Patienten sowie erweiterte Garantie- und Wartungspläne. Die von Philips vorgeschriebene Wartung ist bei Trilogy Evo nur alle vier Jahre erforderlich (lokale Gesetze/Richtlinien beachten); die Kalibrierung ist mit minimalem Geräteeinsatz möglich.
Zu den Support-, Service- und Instandhaltungsleistungen für Trilogy Evo gehören ein klinischer Support, Schulungsressourcen für Sie und Ihre Patienten sowie erweiterte Garantie- und Wartungspläne. Die von Philips vorgeschriebene Wartung ist bei Trilogy Evo nur alle vier Jahre erforderlich (lokale Gesetze/Richtlinien beachten); die Kalibrierung ist mit minimalem Geräteeinsatz möglich.
Zum Einsatz in verschiedenen Versorgungsumgebungen
Die Trilogy Evo bietet erweiterte Multifunktionalität zur Therapie chronisch erkrankter und intensivpflegebedürftiger Patienten in verschiedenen Versorgungsumgebungen, z.B. im Subakutbereich oder einer Versorgungsumgebung für chronische Erkrankungen, Zuhause beim Patienten oder unterwegs. Das Beatmungsgerät ist besonders robust konzipiert, damit es beispielsweise während medizinischer Transporte nicht beschädigt wird.
Zum Einsatz in verschiedenen Versorgungsumgebungen
Die Trilogy Evo bietet erweiterte Multifunktionalität zur Therapie chronisch erkrankter und intensivpflegebedürftiger Patienten in verschiedenen Versorgungsumgebungen, z.B. im Subakutbereich oder einer Versorgungsumgebung für chronische Erkrankungen, Zuhause beim Patienten oder unterwegs. Das Beatmungsgerät ist besonders robust konzipiert, damit es beispielsweise während medizinischer Transporte nicht beschädigt wird.
Zum Einsatz in verschiedenen Versorgungsumgebungen
Die Trilogy Evo bietet erweiterte Multifunktionalität zur Therapie chronisch erkrankter und intensivpflegebedürftiger Patienten in verschiedenen Versorgungsumgebungen, z.B. im Subakutbereich oder einer Versorgungsumgebung für chronische Erkrankungen, Zuhause beim Patienten oder unterwegs. Das Beatmungsgerät ist besonders robust konzipiert, damit es beispielsweise während medizinischer Transporte nicht beschädigt wird.
Zum Einsatz in verschiedenen Versorgungsumgebungen
Die Trilogy Evo bietet erweiterte Multifunktionalität zur Therapie chronisch erkrankter und intensivpflegebedürftiger Patienten in verschiedenen Versorgungsumgebungen, z.B. im Subakutbereich oder einer Versorgungsumgebung für chronische Erkrankungen, Zuhause beim Patienten oder unterwegs. Das Beatmungsgerät ist besonders robust konzipiert, damit es beispielsweise während medizinischer Transporte nicht beschädigt wird.
Ortsunabhängiger Einsatz für mehr Freiheit
Akku mit langer Lebensdauer
Auf ein Beatmungsgerät angewiesene Patienten werden mit einem internen und einem herausnehmbaren Akku unterstützt (Akku-Betriebsdauer bis zu 15 Stunden). Im Vergleich zur Betriebsdauer des Trilogy 100 von sechs Stunden bietet die Trilogy Evo Patienten so weitaus mehr Freiheit und Mobilität. Das Gerät kann mit einer komfortablen Tragetasche auf einem Gerätewagen oder am Rollstuhl angebracht werden.
Akku mit langer Lebensdauer
Auf ein Beatmungsgerät angewiesene Patienten werden mit einem internen und einem herausnehmbaren Akku unterstützt (Akku-Betriebsdauer bis zu 15 Stunden). Im Vergleich zur Betriebsdauer des Trilogy 100 von sechs Stunden bietet die Trilogy Evo Patienten so weitaus mehr Freiheit und Mobilität. Das Gerät kann mit einer komfortablen Tragetasche auf einem Gerätewagen oder am Rollstuhl angebracht werden.
Akku mit langer Lebensdauer
Auf ein Beatmungsgerät angewiesene Patienten werden mit einem internen und einem herausnehmbaren Akku unterstützt (Akku-Betriebsdauer bis zu 15 Stunden). Im Vergleich zur Betriebsdauer des Trilogy 100 von sechs Stunden bietet die Trilogy Evo Patienten so weitaus mehr Freiheit und Mobilität. Das Gerät kann mit einer komfortablen Tragetasche auf einem Gerätewagen oder am Rollstuhl angebracht werden.
Auf ein Beatmungsgerät angewiesene Patienten werden mit einem internen und einem herausnehmbaren Akku unterstützt (Akku-Betriebsdauer bis zu 15 Stunden). Im Vergleich zur Betriebsdauer des Trilogy 100 von sechs Stunden bietet die Trilogy Evo Patienten so weitaus mehr Freiheit und Mobilität. Das Gerät kann mit einer komfortablen Tragetasche auf einem Gerätewagen oder am Rollstuhl angebracht werden.
Einstellbare Therapieoptionen
Flexibl anpassbar auf sich ändernde Patientenbedürfnisse
Das Trilogy Evo bietet nichtinvasive und invasive Beatmung mit höherer Empfindlichkeit für Erwachsene und Kinder. Druck- und volumenkontrollierte Beatmungsmodi , AVAPS-AE, Überwachung von SpO2 und EtCO2 und Alarme für jeden Parameter ermöglichen eine individuell anpassbare Versorgung. Dank flexibler Schlauchsysteme eignet sich das Gerät für verschiedenste Patienten.
Flexibl anpassbar auf sich ändernde Patientenbedürfnisse
Das Trilogy Evo bietet nichtinvasive und invasive Beatmung mit höherer Empfindlichkeit für Erwachsene und Kinder. Druck- und volumenkontrollierte Beatmungsmodi , AVAPS-AE, Überwachung von SpO2 und EtCO2 und Alarme für jeden Parameter ermöglichen eine individuell anpassbare Versorgung. Dank flexibler Schlauchsysteme eignet sich das Gerät für verschiedenste Patienten.
Flexibl anpassbar auf sich ändernde Patientenbedürfnisse
Das Trilogy Evo bietet nichtinvasive und invasive Beatmung mit höherer Empfindlichkeit für Erwachsene und Kinder. Druck- und volumenkontrollierte Beatmungsmodi , AVAPS-AE, Überwachung von SpO2 und EtCO2 und Alarme für jeden Parameter ermöglichen eine individuell anpassbare Versorgung. Dank flexibler Schlauchsysteme eignet sich das Gerät für verschiedenste Patienten.
Flexibl anpassbar auf sich ändernde Patientenbedürfnisse
Das Trilogy Evo bietet nichtinvasive und invasive Beatmung mit höherer Empfindlichkeit für Erwachsene und Kinder. Druck- und volumenkontrollierte Beatmungsmodi , AVAPS-AE, Überwachung von SpO2 und EtCO2 und Alarme für jeden Parameter ermöglichen eine individuell anpassbare Versorgung. Dank flexibler Schlauchsysteme eignet sich das Gerät für verschiedenste Patienten.
Vernetzte Versorgung
Einfacher Zugriff auf Daten
Die Trilogy Evo sendet Ihnen Patienten- und Gerätedaten per Bluetooth über Care Orchestrator, ein cloud-basiertes System von Philips. Diese Lösung vereint alle zum Management von Patienten mit Atembeschwerden erforderlichen Technologien, Ressourcen, Personen und Informationen. Mit Care Orchestrator können individuelle Therapievorgaben auf Basis der jeweiligen bewährten Abläufe und Prozesse (Best Practices) erstellt werden. Die Daten können am Point of Care auch auf ein USB-Speichermedium heruntergeladen werden.
Einfacher Zugriff auf Daten
Die Trilogy Evo sendet Ihnen Patienten- und Gerätedaten per Bluetooth über Care Orchestrator, ein cloud-basiertes System von Philips. Diese Lösung vereint alle zum Management von Patienten mit Atembeschwerden erforderlichen Technologien, Ressourcen, Personen und Informationen. Mit Care Orchestrator können individuelle Therapievorgaben auf Basis der jeweiligen bewährten Abläufe und Prozesse (Best Practices) erstellt werden. Die Daten können am Point of Care auch auf ein USB-Speichermedium heruntergeladen werden.
Einfacher Zugriff auf Daten
Die Trilogy Evo sendet Ihnen Patienten- und Gerätedaten per Bluetooth über Care Orchestrator, ein cloud-basiertes System von Philips. Diese Lösung vereint alle zum Management von Patienten mit Atembeschwerden erforderlichen Technologien, Ressourcen, Personen und Informationen. Mit Care Orchestrator können individuelle Therapievorgaben auf Basis der jeweiligen bewährten Abläufe und Prozesse (Best Practices) erstellt werden. Die Daten können am Point of Care auch auf ein USB-Speichermedium heruntergeladen werden.
Die Trilogy Evo sendet Ihnen Patienten- und Gerätedaten per Bluetooth über Care Orchestrator, ein cloud-basiertes System von Philips. Diese Lösung vereint alle zum Management von Patienten mit Atembeschwerden erforderlichen Technologien, Ressourcen, Personen und Informationen. Mit Care Orchestrator können individuelle Therapievorgaben auf Basis der jeweiligen bewährten Abläufe und Prozesse (Best Practices) erstellt werden. Die Daten können am Point of Care auch auf ein USB-Speichermedium heruntergeladen werden.
Einfachheit
Intuitive Bedienung
Mit Trilogy Evo und ihrer benutzerfreundlichen Navigation lassen sich Verordnungen schnell erstellen. Neue Funktionen vereinfachen die Bedienung für Betreuer und Patienten, darunter ein 8"-Touchscreen (20,32 cm Diagonale) mit benutzerfreundlichen Ansichten für die einfache Konfiguration und Anpassung von Einstellungen. Es stehen neue Bedienhilfen und Alarmhinweise sowie selbsterklärende Bezeichnungen für die meisten Beatmungsmodi zur Verfügung.
Intuitive Bedienung
Mit Trilogy Evo und ihrer benutzerfreundlichen Navigation lassen sich Verordnungen schnell erstellen. Neue Funktionen vereinfachen die Bedienung für Betreuer und Patienten, darunter ein 8"-Touchscreen (20,32 cm Diagonale) mit benutzerfreundlichen Ansichten für die einfache Konfiguration und Anpassung von Einstellungen. Es stehen neue Bedienhilfen und Alarmhinweise sowie selbsterklärende Bezeichnungen für die meisten Beatmungsmodi zur Verfügung.
Intuitive Bedienung
Mit Trilogy Evo und ihrer benutzerfreundlichen Navigation lassen sich Verordnungen schnell erstellen. Neue Funktionen vereinfachen die Bedienung für Betreuer und Patienten, darunter ein 8"-Touchscreen (20,32 cm Diagonale) mit benutzerfreundlichen Ansichten für die einfache Konfiguration und Anpassung von Einstellungen. Es stehen neue Bedienhilfen und Alarmhinweise sowie selbsterklärende Bezeichnungen für die meisten Beatmungsmodi zur Verfügung.
Mit Trilogy Evo und ihrer benutzerfreundlichen Navigation lassen sich Verordnungen schnell erstellen. Neue Funktionen vereinfachen die Bedienung für Betreuer und Patienten, darunter ein 8"-Touchscreen (20,32 cm Diagonale) mit benutzerfreundlichen Ansichten für die einfache Konfiguration und Anpassung von Einstellungen. Es stehen neue Bedienhilfen und Alarmhinweise sowie selbsterklärende Bezeichnungen für die meisten Beatmungsmodi zur Verfügung.
Fortschrittliche Technologie
Zuverlässigkeit der bewährten Trilogy-Plattform
Das neueste Trilogy Beatmungsgerät besticht durch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, ohne dabei die hochentwickelten Funktionen der innovativen Technologie der Trilogy Gerätefamilie zu vernachlässigen. Möglichkeiten zur Überwachung von SpO2, EtCO2 und moderner Beatmungsmechanik unterstützen eine optimierte Patiententherapie.
Zuverlässigkeit der bewährten Trilogy-Plattform
Das neueste Trilogy Beatmungsgerät besticht durch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, ohne dabei die hochentwickelten Funktionen der innovativen Technologie der Trilogy Gerätefamilie zu vernachlässigen. Möglichkeiten zur Überwachung von SpO2, EtCO2 und moderner Beatmungsmechanik unterstützen eine optimierte Patiententherapie.
Zuverlässigkeit der bewährten Trilogy-Plattform
Das neueste Trilogy Beatmungsgerät besticht durch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, ohne dabei die hochentwickelten Funktionen der innovativen Technologie der Trilogy Gerätefamilie zu vernachlässigen. Möglichkeiten zur Überwachung von SpO2, EtCO2 und moderner Beatmungsmechanik unterstützen eine optimierte Patiententherapie.
Das neueste Trilogy Beatmungsgerät besticht durch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, ohne dabei die hochentwickelten Funktionen der innovativen Technologie der Trilogy Gerätefamilie zu vernachlässigen. Möglichkeiten zur Überwachung von SpO2, EtCO2 und moderner Beatmungsmechanik unterstützen eine optimierte Patiententherapie.
Individuell angepasste Beatmung
Anpassung mit jedem Atemzug
Bewährte Innovationen erfüllen die verschiedenen Anforderungen einer Ateminsuffizienz. Mit der Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen („AVAPS“) wird automatisch das gewünschte Tidalvolumen erreicht, während der „Auto EPAP“ proaktiv den niedrigsten wirksamen Druck für die oberen Atemwege herstellt. Die Funktion „Auto Back-up Rate“ (automatische Backup-Frequenz) verzögert die maschinelle Beatmung, bis der Patient ausatmet - für mehr Patientenkomfort.
Anpassung mit jedem Atemzug
Bewährte Innovationen erfüllen die verschiedenen Anforderungen einer Ateminsuffizienz. Mit der Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen („AVAPS“) wird automatisch das gewünschte Tidalvolumen erreicht, während der „Auto EPAP“ proaktiv den niedrigsten wirksamen Druck für die oberen Atemwege herstellt. Die Funktion „Auto Back-up Rate“ (automatische Backup-Frequenz) verzögert die maschinelle Beatmung, bis der Patient ausatmet - für mehr Patientenkomfort.
Anpassung mit jedem Atemzug
Bewährte Innovationen erfüllen die verschiedenen Anforderungen einer Ateminsuffizienz. Mit der Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen („AVAPS“) wird automatisch das gewünschte Tidalvolumen erreicht, während der „Auto EPAP“ proaktiv den niedrigsten wirksamen Druck für die oberen Atemwege herstellt. Die Funktion „Auto Back-up Rate“ (automatische Backup-Frequenz) verzögert die maschinelle Beatmung, bis der Patient ausatmet - für mehr Patientenkomfort.
Bewährte Innovationen erfüllen die verschiedenen Anforderungen einer Ateminsuffizienz. Mit der Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen („AVAPS“) wird automatisch das gewünschte Tidalvolumen erreicht, während der „Auto EPAP“ proaktiv den niedrigsten wirksamen Druck für die oberen Atemwege herstellt. Die Funktion „Auto Back-up Rate“ (automatische Backup-Frequenz) verzögert die maschinelle Beatmung, bis der Patient ausatmet - für mehr Patientenkomfort.
Mundstück-Beatmung
Bedarfsgerechte Beatmung
Bei der Mundstück-Beatmung ist keine Einatemanstrengung des Patienten erforderlich, um die Beatmung auszulösen. Der einzigartige kiss® Trigger erkennt, wenn der Patient das Mundstück anlegt bzw. sich davon löst. Patientenalarme sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Bedarfsgerechte Beatmung
Bei der Mundstück-Beatmung ist keine Einatemanstrengung des Patienten erforderlich, um die Beatmung auszulösen. Der einzigartige kiss® Trigger erkennt, wenn der Patient das Mundstück anlegt bzw. sich davon löst. Patientenalarme sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Bedarfsgerechte Beatmung
Bei der Mundstück-Beatmung ist keine Einatemanstrengung des Patienten erforderlich, um die Beatmung auszulösen. Der einzigartige kiss® Trigger erkennt, wenn der Patient das Mundstück anlegt bzw. sich davon löst. Patientenalarme sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Bei der Mundstück-Beatmung ist keine Einatemanstrengung des Patienten erforderlich, um die Beatmung auszulösen. Der einzigartige kiss® Trigger erkennt, wenn der Patient das Mundstück anlegt bzw. sich davon löst. Patientenalarme sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Digital Auto-Trak
Optimierte Empfindlichkeit
Der Digital Auto-Trak Algorithmus bietet einen automatischen Atem-Trigger und passt die Ventilation automatisch der natürlichen Atmung des Patienten unter Kompensation von Leckagen an. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät sowie den Patientenkomfort ganz ohne manuelle Einstellungen.
Optimierte Empfindlichkeit
Der Digital Auto-Trak Algorithmus bietet einen automatischen Atem-Trigger und passt die Ventilation automatisch der natürlichen Atmung des Patienten unter Kompensation von Leckagen an. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät sowie den Patientenkomfort ganz ohne manuelle Einstellungen.
Optimierte Empfindlichkeit
Der Digital Auto-Trak Algorithmus bietet einen automatischen Atem-Trigger und passt die Ventilation automatisch der natürlichen Atmung des Patienten unter Kompensation von Leckagen an. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät sowie den Patientenkomfort ganz ohne manuelle Einstellungen.
Der Digital Auto-Trak Algorithmus bietet einen automatischen Atem-Trigger und passt die Ventilation automatisch der natürlichen Atmung des Patienten unter Kompensation von Leckagen an. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät sowie den Patientenkomfort ganz ohne manuelle Einstellungen.
Wartung und Service
Niedrige Betriebskosten
Zu den Support-, Service- und Instandhaltungsleistungen für Trilogy Evo gehören ein klinischer Support, Schulungsressourcen für Sie und Ihre Patienten sowie erweiterte Garantie- und Wartungspläne. Die von Philips vorgeschriebene Wartung ist bei Trilogy Evo nur alle vier Jahre erforderlich (lokale Gesetze/Richtlinien beachten); die Kalibrierung ist mit minimalem Geräteeinsatz möglich.
Niedrige Betriebskosten
Zu den Support-, Service- und Instandhaltungsleistungen für Trilogy Evo gehören ein klinischer Support, Schulungsressourcen für Sie und Ihre Patienten sowie erweiterte Garantie- und Wartungspläne. Die von Philips vorgeschriebene Wartung ist bei Trilogy Evo nur alle vier Jahre erforderlich (lokale Gesetze/Richtlinien beachten); die Kalibrierung ist mit minimalem Geräteeinsatz möglich.
Niedrige Betriebskosten
Zu den Support-, Service- und Instandhaltungsleistungen für Trilogy Evo gehören ein klinischer Support, Schulungsressourcen für Sie und Ihre Patienten sowie erweiterte Garantie- und Wartungspläne. Die von Philips vorgeschriebene Wartung ist bei Trilogy Evo nur alle vier Jahre erforderlich (lokale Gesetze/Richtlinien beachten); die Kalibrierung ist mit minimalem Geräteeinsatz möglich.
Zu den Support-, Service- und Instandhaltungsleistungen für Trilogy Evo gehören ein klinischer Support, Schulungsressourcen für Sie und Ihre Patienten sowie erweiterte Garantie- und Wartungspläne. Die von Philips vorgeschriebene Wartung ist bei Trilogy Evo nur alle vier Jahre erforderlich (lokale Gesetze/Richtlinien beachten); die Kalibrierung ist mit minimalem Geräteeinsatz möglich.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.