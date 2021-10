Unterstützung außergewöhnlicher Arbeitsabläufe und Genauigkeit bei Biopsien

Benutzer können DynaTRIM mit DynaLOC Prostate von DynaCAD synchronisieren und so Stellen lokalisieren, die bei einer diagnostischen Prostata-MRT Verdacht erregt haben. Nach Arretierung der Zielposition zeigt DynaLOC die am DynaTRIM Gerät vorzunehmenden Anpassungen sowie den projizierten Pfad der Biopsienadel an.