DynaCAD Urology ist eine zweckorientierte Lösung, mit der Urolog*innen von speziellen Tools zur Nutzung multiparametrischer MR-Daten bei Arbeitsabläufen mit Fusionsbiopsien profitieren. Außerdem bietet die Software eine Lösung zur Verwaltung von Biopsiedaten der Patient*innen in der Urologie.
In Echtzeit kombiniert UroNav vor der Biopsie aufgenommene MR-Bilder der Prostata mit ultraschallgeführten Biopsiebildern und ermöglicht so eine hervorragende Abgrenzung der Prostata und verdächtiger Läsionen sowie eine klare Visualisierung des Biopsienadelpfads. Zudem vereint UroNav elektromagnetische Verfolgung und Navigation mit einem integrierten Computer und einer Benutzeroberfläche für Echtzeit-Bildgebung an einem einzigen benutzerfreundlichen, mobilen Arbeitsplatz, so dass Sie Biopsieziele in der klinischen Praxis präzise anvisieren können.
Bietet umfassende Tools für die Analyse, Überprüfung und Befundung multiparametrischer MR-Untersuchungen verschiedener Anbieter(3) in Echtzeit. Dank der direkten Übermittlung von MR-Bildern an DynaCAD und der Nutzung zuverlässiger, automatischer Nachverarbeitungstools wird der Analyseprozess optimiert. Die Ergebnisse werden in individuell anpassbaren Bildanordnungsprotokollen (Hanging) angezeigt, was die Effizienz bei der Analyse und Befundung steigert.
