Affiniti 30

Bei einem neuen Ultraschallsystem kommt es vor allem auf Ausgewogenheit an. Sie brauchen in kurzer Zeit genaue diagnostische Informationen, eine einfache und gleichzeitig intuitive Benutzeroberfläche sowie leichten Zugriff auf wichtige Funktionen, die für die gewünschten Ergebnisse erforderlich sind – und außerdem ein ergonomisches Design und die neueste Technologie. Hier kommt Philips Affiniti 30 Elevate Plus ins Spiel. Zuverlässige, qualitativ hochwertige Bilder bei jeder Anwendung, damit routinemäßige Scans keine Wiederholungen und kein Rätselraten erfordern. Mühelose Arbeitsabläufe mit intuitiver Bedienung, damit Ihr Team konsistente Ergebnisse liefern kann, unabhängig vom Erfahrungsniveau. Modulares Design mit vorteilhafter Ergonomie, damit das Personal einen hohen Patientendurchsatz problemlos bewältigen kann.

Produkt anzeigen