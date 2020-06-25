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InnoSight

Kompaktes Ultraschallsystem

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Das Philips InnoSight Ultraschallsystem ermöglicht Ihnen, Ultraschall-Untersuchungen bei Patienten an mehr klinischen Orten durchzuführen. Dank seines ergonomischen Aufbaus und der klinischen Vielseitigkeit des kompakten InnoSight Ultraschallgerätes können Sie den Ultraschall zu Ihren Patienten bringen, sei es im Büro, der Tagesklinik oder im Krankenhaus.

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Eigenschaften
Einfachheit
Intuitive Gesten für eine anwenderfreundliche Bedienung

Intuitive Gesten für eine anwenderfreundliche Bedienung

Durch die intuitive Benutzeroberfläche ist InnoSight einfach zu handhaben und verringert den Lernaufwand durch optimierte Arbeitsabläufe. Durch den individuell anpassbaren Arbeitsablauf und programmierbare Tasten wird jedem Anwender eine personalisierte Benutzung ermöglicht.

Intuitive Gesten für eine anwenderfreundliche Bedienung

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Durch die intuitive Benutzeroberfläche ist InnoSight einfach zu handhaben und verringert den Lernaufwand durch optimierte Arbeitsabläufe. Durch den individuell anpassbaren Arbeitsablauf und programmierbare Tasten wird jedem Anwender eine personalisierte Benutzung ermöglicht.

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Mobilität
Das leichte Tablet-Ultraschallsystem begleitet Sie überall hin

Das leichte Tablet-Ultraschallsystem begleitet Sie überall hin

Verbesserte Mobilität durch das 2,5 kg leichte, ergonomische und stabile Tablet. Batteriebetrieb (ca. 1,5 Stunden), sofortige Betriebsbereitschaft und die erweiterten Dokumentations- und Übertragungsmöglichkeiten ermöglichen uneingeschränkte Mobilität.

Das leichte Tablet-Ultraschallsystem begleitet Sie überall hin

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Verbesserte Mobilität durch das 2,5 kg leichte, ergonomische und stabile Tablet. Batteriebetrieb (ca. 1,5 Stunden), sofortige Betriebsbereitschaft und die erweiterten Dokumentations- und Übertragungsmöglichkeiten ermöglichen uneingeschränkte Mobilität.

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Flexibilität
Eröffnen Sie sich neue Möglichkeiten

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Das System kann personalisiert und nach den Bedürfnissen des Anwenders konfiguriert werden. Bevorzugte Arbeitsweisen bei der Bildgebung, den Arbeitsabläufen, der Konnektivität, Messungen u.v.m. können individuell angepasst werden. Zudem können auch das Layout und die Programmierung der Funktionstasten gemäß individueller Präferenzen eingerichtet werden.

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Konnektivität
Vielzahl an Konnektivitätsfunktionen

Vielzahl an Konnektivitätsfunktionen

Das System kann sich per WLAN und Ethernet verbinden, um DICOM-Übertragungen an das Krankenhaussystem PACS durchzuführen, schnurlos zu drucken oder einen zweiten Bildschirm zu nutzen. Über den USB-Anschluss können Patientendaten einfach gesichert und auf externen Datenträgern gespeichert werden. Zur Dateneingabe können kompatible Tastaturen über Bluetooth verbunden werden.

Vielzahl an Konnektivitätsfunktionen

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Konnektivität
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Hochauflösende Bildgebung
XRES, SonoCT, THI, FQ Beam

XRES, SonoCT, THI, FQ Beam

Das System verfügt über iSCAN, XRES, SonoCT, Tissue Harmonic Imaging und FQ Beam, um die Bildqualität bei Anwendungen zu verbessern. Somit können Speckle-Artefakte verringert und das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert werden, was eine hochauflösende Bildgebung ermöglicht.

XRES, SonoCT, THI, FQ Beam

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Das System verfügt über iSCAN, XRES, SonoCT, Tissue Harmonic Imaging und FQ Beam, um die Bildqualität bei Anwendungen zu verbessern. Somit können Speckle-Artefakte verringert und das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert werden, was eine hochauflösende Bildgebung ermöglicht.

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Optimierte Nadelvisualisierung
Genauere Darstellung der Nadeln

Genauere Darstellung der Nadeln

Ein einzigartiges Tool, das eine bessere Darstellung der Nadelspitze innerhalb der Bildebene ermöglicht und bei Eingriffen unschätzbare Vorteile bringt. Nur mit dem Schallkopf L12-4 verfügbar.

Genauere Darstellung der Nadeln

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Ein einzigartiges Tool, das eine bessere Darstellung der Nadelspitze innerhalb der Bildebene ermöglicht und bei Eingriffen unschätzbare Vorteile bringt. Nur mit dem Schallkopf L12-4 verfügbar.

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Dokumentation

Benutzerhandbücher (1)

Benutzerhandbücher

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Technische Daten

Abmessungen und Gewicht – InnoSight Tablet
Abmessungen und Gewicht – InnoSight Tablet
Gewicht
  • 2,46 kg
Länge
  • 31,95 cm
Höhe
  • 6,22 cm
HD-Anzeige
  • 29,46 cm
Schallköpfe
Schallköpfe
Convex-Schallkopf C6-2
  • 128 Elemente
Linear-Schallkopf L12-4
  • 128 Elemente
Transvaginaler Schallkopf C9-4v
  • 128 Elemente
Sektor-Schallkopf S4-2
  • 64 Elemente
InnoSight Gerätewagen
InnoSight Gerätewagen
Gewicht
  • 27,7 kg
Breite
  • 48,59 cm
Tiefe
  • 56,67 cm
Höhenverstellbar
  • 118,59 bis 148,59 cm
Abmessungen und Gewicht – InnoSight Tablet
Abmessungen und Gewicht – InnoSight Tablet
Gewicht
  • 2,46 kg
Länge
  • 31,95 cm
Schallköpfe
Schallköpfe
Convex-Schallkopf C6-2
  • 128 Elemente
Linear-Schallkopf L12-4
  • 128 Elemente
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Abmessungen und Gewicht – InnoSight Tablet
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Gewicht
  • 2,46 kg
Länge
  • 31,95 cm
Höhe
  • 6,22 cm
HD-Anzeige
  • 29,46 cm
Schallköpfe
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Convex-Schallkopf C6-2
  • 128 Elemente
Linear-Schallkopf L12-4
  • 128 Elemente
Transvaginaler Schallkopf C9-4v
  • 128 Elemente
Sektor-Schallkopf S4-2
  • 64 Elemente
InnoSight Gerätewagen
InnoSight Gerätewagen
Gewicht
  • 27,7 kg
Breite
  • 48,59 cm
Tiefe
  • 56,67 cm
Höhenverstellbar
  • 118,59 bis 148,59 cm

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