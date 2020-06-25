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Das Philips InnoSight Ultraschallsystem ermöglicht Ihnen, Ultraschall-Untersuchungen bei Patienten an mehr klinischen Orten durchzuführen. Dank seines ergonomischen Aufbaus und der klinischen Vielseitigkeit des kompakten InnoSight Ultraschallgerätes können Sie den Ultraschall zu Ihren Patienten bringen, sei es im Büro, der Tagesklinik oder im Krankenhaus.
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Intuitive Gesten für eine anwenderfreundliche Bedienung
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Das leichte Tablet-Ultraschallsystem begleitet Sie überall hin
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Eröffnen Sie sich neue Möglichkeiten
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Vielzahl an Konnektivitätsfunktionen
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XRES, SonoCT, THI, FQ Beam
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Genauere Darstellung der Nadeln
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Das leichte Tablet-Ultraschallsystem begleitet Sie überall hin
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XRES, SonoCT, THI, FQ Beam
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Genauere Darstellung der Nadeln
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|Gewicht
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|Länge
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|Höhe
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|HD-Anzeige
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|Convex-Schallkopf C6-2
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|Linear-Schallkopf L12-4
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|Transvaginaler Schallkopf C9-4v
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|Sektor-Schallkopf S4-2
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|Gewicht
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|Breite
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|Tiefe
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|Höhenverstellbar
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Bei einem neuen Ultraschallsystem kommt es vor allem auf Ausgewogenheit an. Sie brauchen in kurzer Zeit genaue diagnostische Informationen, eine einfache und gleichzeitig intuitive Benutzeroberfläche sowie leichten Zugriff auf wichtige Funktionen, die für die gewünschten Ergebnisse erforderlich sind – und außerdem ein ergonomisches Design und die neueste Technologie. Hier kommt Philips Affiniti 30 Elevate Plus ins Spiel. Zuverlässige, qualitativ hochwertige Bilder bei jeder Anwendung, damit routinemäßige Scans keine Wiederholungen und kein Rätselraten erfordern. Mühelose Arbeitsabläufe mit intuitiver Bedienung, damit Ihr Team konsistente Ergebnisse liefern kann, unabhängig vom Erfahrungsniveau. Modulares Design mit vorteilhafter Ergonomie, damit das Personal einen hohen Patientendurchsatz problemlos bewältigen kann.
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