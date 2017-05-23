Bei einem neuen Ultraschallsystem kommt es vor allem auf Ausgewogenheit an. Sie brauchen in kurzer Zeit genaue diagnostische Informationen, eine einfache und gleichzeitig intuitive Benutzeroberfläche sowie leichten Zugriff auf wichtige Funktionen, die für die gewünschten Ergebnisse erforderlich sind – und außerdem ein ergonomisches Design und die neueste Technologie. Hier kommt Philips Affiniti 30 Elevate Plus ins Spiel. Zuverlässige, qualitativ hochwertige Bilder bei jeder Anwendung, damit routinemäßige Scans keine Wiederholungen und kein Rätselraten erfordern. Mühelose Arbeitsabläufe mit intuitiver Bedienung, damit Ihr Team konsistente Ergebnisse liefern kann, unabhängig vom Erfahrungsniveau. Modulares Design mit vorteilhafter Ergonomie, damit das Personal einen hohen Patientendurchsatz problemlos bewältigen kann.
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Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patient*innen eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Dazu gehören erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält. Affiniti ist eine nichtinvasive, kosteneffiziente* Komplettlösung für die Ultraschalldiagnostik, die die Leberfettquantifizierung und Beurteilung der Lebersteifigkeit ermöglicht. * Im Vergleich zu MR Elastography
Entwickelt für Sie
Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patient*innen eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Dazu gehören erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält. Affiniti ist eine nichtinvasive, kosteneffiziente* Komplettlösung für die Ultraschalldiagnostik, die die Leberfettquantifizierung und Beurteilung der Lebersteifigkeit ermöglicht. * Im Vergleich zu MR Elastography
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Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patient*innen eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Dazu gehören erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält. Affiniti ist eine nichtinvasive, kosteneffiziente* Komplettlösung für die Ultraschalldiagnostik, die die Leberfettquantifizierung und Beurteilung der Lebersteifigkeit ermöglicht. * Im Vergleich zu MR Elastography
Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patient*innen eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Dazu gehören erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält. Affiniti ist eine nichtinvasive, kosteneffiziente* Komplettlösung für die Ultraschalldiagnostik, die die Leberfettquantifizierung und Beurteilung der Lebersteifigkeit ermöglicht. * Im Vergleich zu MR Elastography
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
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Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie Philips Affiniti. Das System bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich in kurzer Zeit komplexe Untersuchungen durchführen und Ergebnisse liefern müssen. Mit klareren Bedienelementen, verbesserten Voreinstellungen, vereinfachten Aufnahmen und intelligenteren Visualisierungswerkzeugen kann das Klinikteam schneller scannen, sicherer navigieren und konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie Philips Affiniti. Das System bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich in kurzer Zeit komplexe Untersuchungen durchführen und Ergebnisse liefern müssen. Mit klareren Bedienelementen, verbesserten Voreinstellungen, vereinfachten Aufnahmen und intelligenteren Visualisierungswerkzeugen kann das Klinikteam schneller scannen, sicherer navigieren und konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie Philips Affiniti. Das System bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich in kurzer Zeit komplexe Untersuchungen durchführen und Ergebnisse liefern müssen. Mit klareren Bedienelementen, verbesserten Voreinstellungen, vereinfachten Aufnahmen und intelligenteren Visualisierungswerkzeugen kann das Klinikteam schneller scannen, sicherer navigieren und konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
Erleben Sie Philips Affiniti. Das System bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich in kurzer Zeit komplexe Untersuchungen durchführen und Ergebnisse liefern müssen. Mit klareren Bedienelementen, verbesserten Voreinstellungen, vereinfachten Aufnahmen und intelligenteren Visualisierungswerkzeugen kann das Klinikteam schneller scannen, sicherer navigieren und konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungstools des Affiniti 30 liefern Ihnen die optimale Gerätebasis für eine schnelle und sichere Diagnose und einen hohen Patientendurchsatz. Affiniti 30 bietet hervorragendes 3D-Oberflächen-Rendering und zusätzliche Informationen für die Diagnose fetaler Strukturen und die Erkennung von Auffälligkeiten.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungstools des Affiniti 30 liefern Ihnen die optimale Gerätebasis für eine schnelle und sichere Diagnose und einen hohen Patientendurchsatz. Affiniti 30 bietet hervorragendes 3D-Oberflächen-Rendering und zusätzliche Informationen für die Diagnose fetaler Strukturen und die Erkennung von Auffälligkeiten.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungstools des Affiniti 30 liefern Ihnen die optimale Gerätebasis für eine schnelle und sichere Diagnose und einen hohen Patientendurchsatz. Affiniti 30 bietet hervorragendes 3D-Oberflächen-Rendering und zusätzliche Informationen für die Diagnose fetaler Strukturen und die Erkennung von Auffälligkeiten.
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungstools des Affiniti 30 liefern Ihnen die optimale Gerätebasis für eine schnelle und sichere Diagnose und einen hohen Patientendurchsatz. Affiniti 30 bietet hervorragendes 3D-Oberflächen-Rendering und zusätzliche Informationen für die Diagnose fetaler Strukturen und die Erkennung von Auffälligkeiten.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
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Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Quad Imaging
Quad Imaging
Quad Imaging ermöglicht eine schnelle, konsistente FWI-Beurteilung mit weniger Schritten und geringerer Variabilität. Dadurch wird die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert und die Speicherbelastung in allen geburtshilflichen Verfahren reduziert.
Quad Imaging
Quad Imaging ermöglicht eine schnelle, konsistente FWI-Beurteilung mit weniger Schritten und geringerer Variabilität. Dadurch wird die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert und die Speicherbelastung in allen geburtshilflichen Verfahren reduziert.
Quad Imaging
Quad Imaging ermöglicht eine schnelle, konsistente FWI-Beurteilung mit weniger Schritten und geringerer Variabilität. Dadurch wird die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert und die Speicherbelastung in allen geburtshilflichen Verfahren reduziert.
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Service
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Service
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Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Eine sinnvolle Investition
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 30 Ultraschallgerät bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen. 3) Unser preisgekrönter Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung.
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 30 Ultraschallgerät bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen. 3) Unser preisgekrönter Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung.
Eine sinnvolle Investition
Das Affiniti 30 Ultraschallgerät bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen. 3) Unser preisgekrönter Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung.
Das Affiniti 30 Ultraschallgerät bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen. 3) Unser preisgekrönter Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung.
Weiterbildung
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patient*innen eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Dazu gehören erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält. Affiniti ist eine nichtinvasive, kosteneffiziente* Komplettlösung für die Ultraschalldiagnostik, die die Leberfettquantifizierung und Beurteilung der Lebersteifigkeit ermöglicht. * Im Vergleich zu MR Elastography
Entwickelt für Sie
Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patient*innen eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Dazu gehören erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält. Affiniti ist eine nichtinvasive, kosteneffiziente* Komplettlösung für die Ultraschalldiagnostik, die die Leberfettquantifizierung und Beurteilung der Lebersteifigkeit ermöglicht. * Im Vergleich zu MR Elastography
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Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patient*innen eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Dazu gehören erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält. Affiniti ist eine nichtinvasive, kosteneffiziente* Komplettlösung für die Ultraschalldiagnostik, die die Leberfettquantifizierung und Beurteilung der Lebersteifigkeit ermöglicht. * Im Vergleich zu MR Elastography
Sie geben Ihr Bestes, um Ihren Patient*innen eine optimale Versorgung zu bieten. Dabei wird von Ihnen erwartet, dass Sie dies in kürzerer Zeit, mit weniger Ressourcen und mit höherem Patientendurchsatz erreichen. Damit Sie diese Anforderungen dauerhaft erfüllen können, benötigen Sie Unterstützung durch entsprechende Tools. Dazu gehören erweiterte Funktionen in einem ergonomischen, benutzerfreundlichen System, das den täglichen Belastungen eines hohen Patientendurchsatzes standhält. Affiniti ist eine nichtinvasive, kosteneffiziente* Komplettlösung für die Ultraschalldiagnostik, die die Leberfettquantifizierung und Beurteilung der Lebersteifigkeit ermöglicht. * Im Vergleich zu MR Elastography
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
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Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie Philips Affiniti. Das System bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich in kurzer Zeit komplexe Untersuchungen durchführen und Ergebnisse liefern müssen. Mit klareren Bedienelementen, verbesserten Voreinstellungen, vereinfachten Aufnahmen und intelligenteren Visualisierungswerkzeugen kann das Klinikteam schneller scannen, sicherer navigieren und konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie Philips Affiniti. Das System bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich in kurzer Zeit komplexe Untersuchungen durchführen und Ergebnisse liefern müssen. Mit klareren Bedienelementen, verbesserten Voreinstellungen, vereinfachten Aufnahmen und intelligenteren Visualisierungswerkzeugen kann das Klinikteam schneller scannen, sicherer navigieren und konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
Erleben Sie das Affiniti
Erleben Sie Philips Affiniti. Das System bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich in kurzer Zeit komplexe Untersuchungen durchführen und Ergebnisse liefern müssen. Mit klareren Bedienelementen, verbesserten Voreinstellungen, vereinfachten Aufnahmen und intelligenteren Visualisierungswerkzeugen kann das Klinikteam schneller scannen, sicherer navigieren und konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
Erleben Sie Philips Affiniti. Das System bietet die Innovationen, die die Ultraschallsysteme von Philips zum bevorzugten Anbieter für alle machen, die eine hohe Bildqualität und bewährte klinische Anwendungen benötigen und zugleich täglich in kurzer Zeit komplexe Untersuchungen durchführen und Ergebnisse liefern müssen. Mit klareren Bedienelementen, verbesserten Voreinstellungen, vereinfachten Aufnahmen und intelligenteren Visualisierungswerkzeugen kann das Klinikteam schneller scannen, sicherer navigieren und konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungstools des Affiniti 30 liefern Ihnen die optimale Gerätebasis für eine schnelle und sichere Diagnose und einen hohen Patientendurchsatz. Affiniti 30 bietet hervorragendes 3D-Oberflächen-Rendering und zusätzliche Informationen für die Diagnose fetaler Strukturen und die Erkennung von Auffälligkeiten.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungstools des Affiniti 30 liefern Ihnen die optimale Gerätebasis für eine schnelle und sichere Diagnose und einen hohen Patientendurchsatz. Affiniti 30 bietet hervorragendes 3D-Oberflächen-Rendering und zusätzliche Informationen für die Diagnose fetaler Strukturen und die Erkennung von Auffälligkeiten.
Leistung, auf die Sie vertrauen können
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungstools des Affiniti 30 liefern Ihnen die optimale Gerätebasis für eine schnelle und sichere Diagnose und einen hohen Patientendurchsatz. Affiniti 30 bietet hervorragendes 3D-Oberflächen-Rendering und zusätzliche Informationen für die Diagnose fetaler Strukturen und die Erkennung von Auffälligkeiten.
Das Präzisions-Beamforming, die gewebespezifischen Presets (TSPs) und die Automatisierungstools des Affiniti 30 liefern Ihnen die optimale Gerätebasis für eine schnelle und sichere Diagnose und einen hohen Patientendurchsatz. Affiniti 30 bietet hervorragendes 3D-Oberflächen-Rendering und zusätzliche Informationen für die Diagnose fetaler Strukturen und die Erkennung von Auffälligkeiten.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
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Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Quad Imaging
Quad Imaging
Quad Imaging ermöglicht eine schnelle, konsistente FWI-Beurteilung mit weniger Schritten und geringerer Variabilität. Dadurch wird die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert und die Speicherbelastung in allen geburtshilflichen Verfahren reduziert.
Quad Imaging
Quad Imaging ermöglicht eine schnelle, konsistente FWI-Beurteilung mit weniger Schritten und geringerer Variabilität. Dadurch wird die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert und die Speicherbelastung in allen geburtshilflichen Verfahren reduziert.
Quad Imaging
Quad Imaging ermöglicht eine schnelle, konsistente FWI-Beurteilung mit weniger Schritten und geringerer Variabilität. Dadurch wird die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert und die Speicherbelastung in allen geburtshilflichen Verfahren reduziert.
Quad Imaging ermöglicht eine schnelle, konsistente FWI-Beurteilung mit weniger Schritten und geringerer Variabilität. Dadurch wird die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert und die Speicherbelastung in allen geburtshilflichen Verfahren reduziert.
Service
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Service
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Eine sinnvolle Investition
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Das Affiniti 30 Ultraschallgerät bietet niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester Zeit dank modularem Design. Die Überwachung durch Philips Remote Services* ermöglicht die Problembehebung über eine Standard-Internetverbindung und somit auch eine geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen. 3) Unser preisgekrönter Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung.
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Weiterbildung
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Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
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*Einige Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam. Möglicherweise ist ein Dienstleistungsvertrag erforderlich.
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