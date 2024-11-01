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EarlyVue VS30

Vitalparameter-Monitor

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Der Philips EarlyVue VS30 Vitalparameter-Monitor unterstützt Sie durch automatisiertes Early Warning Scoring (EWS) dabei, subtile Anzeichen einer Verschlechterung des Patientenzustands schnell zu erkennen und zuverlässig proaktive Therapiemaßnahmen zu ergreifen. Frühzeitig erkennen. Zielgerichtet therapieren.

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Eigenschaften
Automatische Eingabe der Patientendaten
Verbindung mit ePA oder KIS

Verbindung mit ePA oder KIS

Benutzer- und Patientendaten können mit einem lizenzfreien Strichcode-Scanner automatisch eingetragen werden, um die Gefahr manueller Transkriptionsfehler zu verringern. Der EarlyVue VS30 übermittelt Patientendaten über HL7 oder IntelliBridge Enterprise direkt an die ePA oder das KIS.

Verbindung mit ePA oder KIS

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Verbindung mit ePA oder KIS

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Monitoring von Vitalparametern und mehr
Monitoring von Vitalparametern und mehr

Monitoring von Vitalparametern und mehr

Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.

Monitoring von Vitalparametern und mehr

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Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.

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Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
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Monitoring von Vitalparametern und mehr
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Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
Reibungslose Arbeitsabläufe
Reibungslose Arbeitsabläufe

Reibungslose Arbeitsabläufe

Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.

Reibungslose Arbeitsabläufe

Reibungslose Arbeitsabläufe
Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.

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Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.
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Reibungslose Arbeitsabläufe
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Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.
Schutz von Patientendaten

Schutz von Patientendaten

Wir verfolgen einen risikobasierten, tiefgreifenden Datenschutzansatz mit Linux Betriebssystem, sicherer WLAN-Kommunikation mit optionaler Verschlüsselung gemäß FIPS 140-2 und zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, um die Privatsphäre der Patient*innen und die Integrität der Patientendaten zu schützen.

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Wächst mit Ihren Anforderungen

Wächst mit Ihren Anforderungen

Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.

Wächst mit Ihren Anforderungen

Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.

Wächst mit Ihren Anforderungen

Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.
Support und klinische Services

Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung

Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.

Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung

Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.

Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung

Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.
Vereinfachter Arbeitsablauf

Intuitiv erlern- und anwendbar

Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.

Intuitiv erlern- und anwendbar

Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.

Intuitiv erlern- und anwendbar

Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.
Zentrales Geräte-Dashboard

Einfache Verwaltung

Das Philips Device Management Dashboard ist ein praktisches Tool zur zentralen Verwaltung Ihres Gerätenetzwerks aus der Ferne: Sie können Monitore konfigurieren, Software-Upgrades installieren, die Geräteleistung überwachen, die Akku-Betriebsdauer prüfen und vieles mehr.

Einfache Verwaltung

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  • Automatische Eingabe der Patientendaten
  • Monitoring von Vitalparametern und mehr
  • Reibungslose Arbeitsabläufe
  • Schutz von Patientendaten
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Automatische Eingabe der Patientendaten
Verbindung mit ePA oder KIS

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Monitoring von Vitalparametern und mehr
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Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.

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Reibungslose Arbeitsabläufe
Reibungslose Arbeitsabläufe

Reibungslose Arbeitsabläufe

Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.

Reibungslose Arbeitsabläufe

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Schutz von Patientendaten

Schutz von Patientendaten

Wir verfolgen einen risikobasierten, tiefgreifenden Datenschutzansatz mit Linux Betriebssystem, sicherer WLAN-Kommunikation mit optionaler Verschlüsselung gemäß FIPS 140-2 und zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, um die Privatsphäre der Patient*innen und die Integrität der Patientendaten zu schützen.

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Schutz von Patientendaten

Wir verfolgen einen risikobasierten, tiefgreifenden Datenschutzansatz mit Linux Betriebssystem, sicherer WLAN-Kommunikation mit optionaler Verschlüsselung gemäß FIPS 140-2 und zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, um die Privatsphäre der Patient*innen und die Integrität der Patientendaten zu schützen.
Wächst mit Ihren Anforderungen

Wächst mit Ihren Anforderungen

Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.

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Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.

Wächst mit Ihren Anforderungen

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Support und klinische Services

Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung

Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.

Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung

Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.

Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung

Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.
Vereinfachter Arbeitsablauf

Intuitiv erlern- und anwendbar

Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.

Intuitiv erlern- und anwendbar

Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.

Intuitiv erlern- und anwendbar

Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.
Zentrales Geräte-Dashboard

Einfache Verwaltung

Das Philips Device Management Dashboard ist ein praktisches Tool zur zentralen Verwaltung Ihres Gerätenetzwerks aus der Ferne: Sie können Monitore konfigurieren, Software-Upgrades installieren, die Geräteleistung überwachen, die Akku-Betriebsdauer prüfen und vieles mehr.

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Technische Daten

Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Breite
  • 33 cm
Höhe
  • 23 cm
Tiefe
  • 23 cm
Gewicht (alle Optionen, mit Akku)
  • Maximal 5 kg
Lithium-Ionen-Akkumulator, Smart-Akku
  • 11,1 Volt; 7800 mAh
Akku-Betriebsdauer (neuer, vollständig aufgeladener Akku)
  • Mindestens 6 Stunden
Internes Netzteil
  • 100–240 V Wechselspannung
Max. Leistungsaufnahme
  • 60 W
Frequenz
  • 50/60 Hz
Bildschirm
Bildschirm
Bildschirmtyp
  • LCD mit resistivem 5-Draht-Touchscreen
Bildschirmgröße
  • 10,1" (Diagonale 25,6 cm)
Bildwiederholfrequenz
  • 60 Hz
Auflösung
  • 216,96 x 135,6 mm
Aufsichtswinkel
  • ±85°
Schreiber
Schreiber
Typ
  • Thermo
Papierbreite
  • 58 mm
Wählbare Geschwindigkeiten
  • 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) für Monitor
  • 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) für Monitor mit Schreiber und Papier
  • 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit für Monitor mit Schreiber und Papier
Nichtinvasive Blutdruckmessung
Nichtinvasive Blutdruckmessung
Systolischer Messbereich bei Erwachsenen
  • 30 bis 270 mmHg
Pulsfrequenz-Messbereich bei Erwachsenen
  • 40 bis 300 Schläge/min
Systolischer Messbereich bei Kindern
  • 30 bis 180 mmHg
Pulsfrequenz-Messbereich bei Kindern
  • 40 bis 300 Schläge/min
Systolischer Messbereich bei Neugeborenen
  • 30 bis 130 mmHg
Pulsfrequenz-Messbereich bei Neugeborenen
  • 40 bis 300 Schläge/min
Auswahlmöglichkeiten für NBP‑Intervall
  • Aus, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 oder 120 Minuten oder STAT
Masimo rainbow Parameter
Masimo rainbow Parameter
Gesamthämoglobin (SpHb)
  • Erwachsene (ab 30 kg), Kinder (ab 10 kg)
Akustische Atemfrequenz (AFak)
  • Erwachsene (ab 30 kg), Kinder (ab 10 kg)
CO2-Messung
CO2-Messung
Messbereich
  • 0 bis 150 mmHg
Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Breite
  • 33 cm
Höhe
  • 23 cm
Bildschirm
Bildschirm
Bildschirmtyp
  • LCD mit resistivem 5-Draht-Touchscreen
Bildschirmgröße
  • 10,1" (Diagonale 25,6 cm)
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Physikalische Spezifikationen
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Breite
  • 33 cm
Höhe
  • 23 cm
Tiefe
  • 23 cm
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  • Maximal 5 kg
Lithium-Ionen-Akkumulator, Smart-Akku
  • 11,1 Volt; 7800 mAh
Akku-Betriebsdauer (neuer, vollständig aufgeladener Akku)
  • Mindestens 6 Stunden
Internes Netzteil
  • 100–240 V Wechselspannung
Max. Leistungsaufnahme
  • 60 W
Frequenz
  • 50/60 Hz
Bildschirm
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Bildschirmtyp
  • LCD mit resistivem 5-Draht-Touchscreen
Bildschirmgröße
  • 10,1" (Diagonale 25,6 cm)
Bildwiederholfrequenz
  • 60 Hz
Auflösung
  • 216,96 x 135,6 mm
Aufsichtswinkel
  • ±85°
Schreiber
Schreiber
Typ
  • Thermo
Papierbreite
  • 58 mm
Wählbare Geschwindigkeiten
  • 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) für Monitor
  • 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) für Monitor mit Schreiber und Papier
  • 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit für Monitor mit Schreiber und Papier
Nichtinvasive Blutdruckmessung
Nichtinvasive Blutdruckmessung
Systolischer Messbereich bei Erwachsenen
  • 30 bis 270 mmHg
Pulsfrequenz-Messbereich bei Erwachsenen
  • 40 bis 300 Schläge/min
Systolischer Messbereich bei Kindern
  • 30 bis 180 mmHg
Pulsfrequenz-Messbereich bei Kindern
  • 40 bis 300 Schläge/min
Systolischer Messbereich bei Neugeborenen
  • 30 bis 130 mmHg
Pulsfrequenz-Messbereich bei Neugeborenen
  • 40 bis 300 Schläge/min
Auswahlmöglichkeiten für NBP‑Intervall
  • Aus, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 oder 120 Minuten oder STAT
Masimo rainbow Parameter
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Gesamthämoglobin (SpHb)
  • Erwachsene (ab 30 kg), Kinder (ab 10 kg)
Akustische Atemfrequenz (AFak)
  • Erwachsene (ab 30 kg), Kinder (ab 10 kg)
CO2-Messung
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  • 0 bis 150 mmHg
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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