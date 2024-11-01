Der Philips EarlyVue VS30 Vitalparameter-Monitor unterstützt Sie durch automatisiertes Early Warning Scoring (EWS) dabei, subtile Anzeichen einer Verschlechterung des Patientenzustands schnell zu erkennen und zuverlässig proaktive Therapiemaßnahmen zu ergreifen. Frühzeitig erkennen. Zielgerichtet therapieren.
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Benutzer- und Patientendaten können mit einem lizenzfreien Strichcode-Scanner automatisch eingetragen werden, um die Gefahr manueller Transkriptionsfehler zu verringern. Der EarlyVue VS30 übermittelt Patientendaten über HL7 oder IntelliBridge Enterprise direkt an die ePA oder das KIS.
Verbindung mit ePA oder KIS
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Monitoring von Vitalparametern und mehr
Monitoring von Vitalparametern und mehr
Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
Monitoring von Vitalparametern und mehr
Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
Monitoring von Vitalparametern und mehr
Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
Reibungslose Arbeitsabläufe
Reibungslose Arbeitsabläufe
Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.
Reibungslose Arbeitsabläufe
Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.
Reibungslose Arbeitsabläufe
Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.
Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.
Schutz von Patientendaten
Schutz von Patientendaten
Wir verfolgen einen risikobasierten, tiefgreifenden Datenschutzansatz mit Linux Betriebssystem, sicherer WLAN-Kommunikation mit optionaler Verschlüsselung gemäß FIPS 140-2 und zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, um die Privatsphäre der Patient*innen und die Integrität der Patientendaten zu schützen.
Schutz von Patientendaten
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Wächst mit Ihren Anforderungen
Wächst mit Ihren Anforderungen
Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.
Wächst mit Ihren Anforderungen
Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.
Wächst mit Ihren Anforderungen
Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.
Support und klinische Services
Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung
Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.
Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung
Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.
Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung
Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.
Vereinfachter Arbeitsablauf
Intuitiv erlern- und anwendbar
Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.
Intuitiv erlern- und anwendbar
Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.
Intuitiv erlern- und anwendbar
Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.
Zentrales Geräte-Dashboard
Einfache Verwaltung
Das Philips Device Management Dashboard ist ein praktisches Tool zur zentralen Verwaltung Ihres Gerätenetzwerks aus der Ferne: Sie können Monitore konfigurieren, Software-Upgrades installieren, die Geräteleistung überwachen, die Akku-Betriebsdauer prüfen und vieles mehr.
Einfache Verwaltung
Das Philips Device Management Dashboard ist ein praktisches Tool zur zentralen Verwaltung Ihres Gerätenetzwerks aus der Ferne: Sie können Monitore konfigurieren, Software-Upgrades installieren, die Geräteleistung überwachen, die Akku-Betriebsdauer prüfen und vieles mehr.
Einfache Verwaltung
Das Philips Device Management Dashboard ist ein praktisches Tool zur zentralen Verwaltung Ihres Gerätenetzwerks aus der Ferne: Sie können Monitore konfigurieren, Software-Upgrades installieren, die Geräteleistung überwachen, die Akku-Betriebsdauer prüfen und vieles mehr.
Benutzer- und Patientendaten können mit einem lizenzfreien Strichcode-Scanner automatisch eingetragen werden, um die Gefahr manueller Transkriptionsfehler zu verringern. Der EarlyVue VS30 übermittelt Patientendaten über HL7 oder IntelliBridge Enterprise direkt an die ePA oder das KIS.
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Monitoring von Vitalparametern und mehr
Monitoring von Vitalparametern und mehr
Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
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Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
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Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
Wenn der Zustand einer Patientin oder eines Patienten genauer überwacht werden soll, können Sie von Einzelmessungen zum automatischen Monitoring der kritischen Vitalparameter in (programmierbaren) Intervallen wechseln. Der nichtinvasiv gemessene Blutdruck, SpO₂, Puls, CO₂ und die Atemfrequenz können überwacht werden. Die Masimo rainbow SETᵀᴹ Optionen sind inbegriffen.
Reibungslose Arbeitsabläufe
Reibungslose Arbeitsabläufe
Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.
Reibungslose Arbeitsabläufe
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Reibungslose Arbeitsabläufe
Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.
Dieser Vitalparameter-Monitor kann gezielt auf Ihr Krankenhaus, Ihre Protokolle und Ihre Arbeitsweise zugeschnitten werden. QuickCapture erlaubt eine umfassende Dokumentation Ihrer Patient*innen mit bis zu 35 individuell anpassbaren Feldern. QuickAlerts liefert automatisierte EWS-Berechnungen und ermöglicht damit eine schnellere Reaktion. Und mit der QuickCheck Funktion können Sie den ein- und ausgehenden Datenfluss Ihrer Krankenhaussysteme vereinfachen.
Schutz von Patientendaten
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Wir verfolgen einen risikobasierten, tiefgreifenden Datenschutzansatz mit Linux Betriebssystem, sicherer WLAN-Kommunikation mit optionaler Verschlüsselung gemäß FIPS 140-2 und zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, um die Privatsphäre der Patient*innen und die Integrität der Patientendaten zu schützen.
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Wir verfolgen einen risikobasierten, tiefgreifenden Datenschutzansatz mit Linux Betriebssystem, sicherer WLAN-Kommunikation mit optionaler Verschlüsselung gemäß FIPS 140-2 und zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, um die Privatsphäre der Patient*innen und die Integrität der Patientendaten zu schützen.
Wächst mit Ihren Anforderungen
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Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.
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Der EarlyVue VS30 ist problemlos skalierbar, um mit dem Wachstum Ihres Krankenhauses und den steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Sie können mit dem Monitoring der elementaren Vitalparameter beginnen und dann mit der Zeit erweiterte Parameter, Scanner, Sicherheits- und Kommunikationsoptionen und vieles mehr hinzufügen.
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Support und klinische Services
Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung
Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.
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Klinische Services unterstützen bei der Optimierung der Patientenversorgung
Philips bietet klinische Services, u.a. für das Änderungsmanagement, die Sie dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe auf der Allgemeinstation Ihrer Einrichtung zu verbessern. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Optionen, um das Potential Ihrer EarlyVue VS30 Monitore voll auszuschöpfen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.
Vereinfachter Arbeitsablauf
Intuitiv erlern- und anwendbar
Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.
Intuitiv erlern- und anwendbar
Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.
Intuitiv erlern- und anwendbar
Eine intuitive Benutzeroberfläche und der 10"-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm) sorgen für eine schnellere Lernkurve und eine Verkürzung der Schulungszeit – auch bei weniger erfahrenen Mitarbeitern. Der EarlyVue VS30 ist eine ideale Lösung für Einrichtungen mit hoher Personalfluktuation.
Zentrales Geräte-Dashboard
Einfache Verwaltung
Das Philips Device Management Dashboard ist ein praktisches Tool zur zentralen Verwaltung Ihres Gerätenetzwerks aus der Ferne: Sie können Monitore konfigurieren, Software-Upgrades installieren, die Geräteleistung überwachen, die Akku-Betriebsdauer prüfen und vieles mehr.
Einfache Verwaltung
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Einfache Verwaltung
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