Suchbegriffe

DE
FR

Startpaket mit wiederverwendbarem Zubehör für Erwachsene – IEC

SpO2-Sensor, Easy Care NIBP-Manschette, Schaumstoffelektroden, EKG-Stammkabel und Elektrodenkabel

Ähnliche Produkte finden

Startpaket mit wiederverwendbarem Zubehör. Dieses nützliche Paket enthält: Easy Care Manschette für Erwachsene M4555B; NIBP Schlauch für Erwachsene/Kinder, 3 m M1599B; wiederverwendbarer SpO2-Sensor für Erwachsene M1191BL; Schaumstoff-EKG-Elektroden für Erwachsene (30 St.) 40493E. Außerdem EKG-Stammkabel M1668A (5-adrig), M1669A (3-adrig) und Elektrodenkabel M1971A (5-adrig), M1672A (3-adrig). Alle EKG-Kabel in IEC-Farben.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Wichtige Vitalparameter messen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen
  • Wichtige Vitalparameter messen
Alle Eigenschaften ansehen
Wichtige Vitalparameter messen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen

Startpaket für Messungen

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Technische Daten

Produktangaben
Produktangaben
Produkttyp
  • Zubehör
CE-zertifiziert
  • ja
Maße
  • 10 x 10 x 10 cm
Gewicht des Pakets
  • 1,15 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • ja
Verpackungseinheit
  • Paket mit verschiedenen Produkten
Steril oder nicht steril
  • Nein
Produktangaben
Produktangaben
Produkttyp
  • Zubehör
CE-zertifiziert
  • ja
Alle Technische Daten ansehen
Produktangaben
Produktangaben
Produkttyp
  • Zubehör
CE-zertifiziert
  • ja
Maße
  • 10 x 10 x 10 cm
Gewicht des Pakets
  • 1,15 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • ja
Verpackungseinheit
  • Paket mit verschiedenen Produkten
Steril oder nicht steril
  • Nein
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.