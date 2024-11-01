Startpaket mit wiederverwendbarem Zubehör. Dieses nützliche Paket enthält: Easy Care Manschette für Erwachsene M4555B; NIBP Schlauch für Erwachsene/Kinder, 3 m M1599B; wiederverwendbarer SpO2-Sensor für Erwachsene M1191BL; Schaumstoff-EKG-Elektroden für Erwachsene (30 St.) 40493E. Außerdem EKG-Stammkabel M1668A (5-adrig), M1669A (3-adrig) und Elektrodenkabel M1971A (5-adrig), M1672A (3-adrig). Alle EKG-Kabel in IEC-Farben.
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|CE-zertifiziert
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|Gewicht des Pakets
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Steril oder nicht steril
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|CE-zertifiziert
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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