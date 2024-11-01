Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen

Der IntelliVue MX40 zeigt sowohl in Patientennähe als auch, wenn sich Patient*innen frei bewegen, Alarme nur an der IntelliVue Informationszentrale an. Die visuelle und akustische Ausgabe von Alarmen kann gemäß den individuellen klinischen Anforderungen konfiguriert werden.