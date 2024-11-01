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Der tragbare Patientenmonitor IntelliVue MX40 vereint die Vorteile von Technologie, intelligentem Design und den innovativen Leistungsmerkmalen, die Sie von Philips erwarten – in einem leichten und kleinen Gerät, das bequem von Ihren Patient*innen getragen werden kann.
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Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit
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Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
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Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
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Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen
Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen
Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen
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Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb
Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb
Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb
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Umfassende medizinische Versorgung mit Vitalparametermessung und -anzeige
Umfassende medizinische Versorgung mit Vitalparametermessung und -anzeige
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Klinische Monitore, die Versorgungsabläufe unterstützen
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Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit
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Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit
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Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
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Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen
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Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb
Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb
Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb
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Umfassende medizinische Versorgung mit Vitalparametermessung und -anzeige
Umfassende medizinische Versorgung mit Vitalparametermessung und -anzeige
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Klinische Monitore, die Versorgungsabläufe unterstützen
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Das Klinikpersonal vertraut auf Philips IntelliVue Patientenmonitore, die ihm die benötigten Daten zur gewünschten Zeit am gewünschten Ort bereitstellen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass die Patientendaten ausschließlich unter den von Ihnen vorgegebenen Bedingungen übertragen werden.
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Der bettseitige Patientenmonitor Philips IntelliVue MP5 bietet Ihnen direkt umsetzbare Informationen über Ihre Patienten. Er verfügt über IntelliVue Überwachungsmerkmale und -funktionen und wird mit seinem robusten und kompakten Gehäuse den verschiedensten Bereichen gerecht.
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Das IntelliVue Telemetriesystem nutzt Frequenzsprung-Technologie, die Adaptation eines ursprünglich für die Sprachübertragung entwickelten Protokolls, und schafft damit eine nahtlose Verbindung zwischen Zentrale und Telemetriegeräten. Für ein skalierbares System und gute Verbindungen.
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