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IntelliVue MX40

Tragbarer Patientenmonitor, 2,4-GHz-Frequenzsprungverfahren (Smart-Hopping) oder WLAN

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Der tragbare Patientenmonitor IntelliVue MX40 vereint die Vorteile von Technologie, intelligentem Design und den innovativen Leistungsmerkmalen, die Sie von Philips erwarten – in einem leichten und kleinen Gerät, das bequem von Ihren Patient*innen getragen werden kann.

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Eigenschaften
Tragbar für Bewegungsfreiheit
Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit

Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit

Mit IntelliVue MX40 können sich Patient*innen auf der Station oder im Krankenhaus frei bewegen, während sie drahtlos an der Philips Informationszentrale PIC iX überwacht werden.

Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit

Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit
Mit IntelliVue MX40 können sich Patient*innen auf der Station oder im Krankenhaus frei bewegen, während sie drahtlos an der Philips Informationszentrale PIC iX überwacht werden.

Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit

Mit IntelliVue MX40 können sich Patient*innen auf der Station oder im Krankenhaus frei bewegen, während sie drahtlos an der Philips Informationszentrale PIC iX überwacht werden.
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Tragbar für Bewegungsfreiheit
Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit

Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit

Mit IntelliVue MX40 können sich Patient*innen auf der Station oder im Krankenhaus frei bewegen, während sie drahtlos an der Philips Informationszentrale PIC iX überwacht werden.
Langlebig, leicht zu reinigen
Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Der IntelliVue MX40 ist mit einem speziellen Kabelstecker ausgestattet, der die Ansammlung von Verschmutzungen und Flüssigkeiten reduziert. Sein Gehäuse hält tiefenwirksamen Desinfektionsmitteln und regelmäßiger Sterilisation stand.

Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
Der IntelliVue MX40 ist mit einem speziellen Kabelstecker ausgestattet, der die Ansammlung von Verschmutzungen und Flüssigkeiten reduziert. Sein Gehäuse hält tiefenwirksamen Desinfektionsmitteln und regelmäßiger Sterilisation stand.

Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Der IntelliVue MX40 ist mit einem speziellen Kabelstecker ausgestattet, der die Ansammlung von Verschmutzungen und Flüssigkeiten reduziert. Sein Gehäuse hält tiefenwirksamen Desinfektionsmitteln und regelmäßiger Sterilisation stand.
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Langlebig, leicht zu reinigen
Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Der IntelliVue MX40 ist mit einem speziellen Kabelstecker ausgestattet, der die Ansammlung von Verschmutzungen und Flüssigkeiten reduziert. Sein Gehäuse hält tiefenwirksamen Desinfektionsmitteln und regelmäßiger Sterilisation stand.
Alarmmanagement gemäß
Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen

Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen

Der IntelliVue MX40 zeigt sowohl in Patientennähe als auch, wenn sich Patient*innen frei bewegen, Alarme nur an der IntelliVue Informationszentrale an. Die visuelle und akustische Ausgabe von Alarmen kann gemäß den individuellen klinischen Anforderungen konfiguriert werden.

Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen

Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen
Der IntelliVue MX40 zeigt sowohl in Patientennähe als auch, wenn sich Patient*innen frei bewegen, Alarme nur an der IntelliVue Informationszentrale an. Die visuelle und akustische Ausgabe von Alarmen kann gemäß den individuellen klinischen Anforderungen konfiguriert werden.

Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen

Der IntelliVue MX40 zeigt sowohl in Patientennähe als auch, wenn sich Patient*innen frei bewegen, Alarme nur an der IntelliVue Informationszentrale an. Die visuelle und akustische Ausgabe von Alarmen kann gemäß den individuellen klinischen Anforderungen konfiguriert werden.
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Alarmmanagement gemäß
Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen

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Der IntelliVue MX40 zeigt sowohl in Patientennähe als auch, wenn sich Patient*innen frei bewegen, Alarme nur an der IntelliVue Informationszentrale an. Die visuelle und akustische Ausgabe von Alarmen kann gemäß den individuellen klinischen Anforderungen konfiguriert werden.
Akku-/Batterie-Wahl
Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb

Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb

Betreiben Sie den IntelliVue MX40 mit normalen AA-Batterien oder einem wiederaufladbaren Philips Akku – die Wahl liegt bei Ihnen.

Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb

Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb
Betreiben Sie den IntelliVue MX40 mit normalen AA-Batterien oder einem wiederaufladbaren Philips Akku – die Wahl liegt bei Ihnen.

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Akku-/Batterie-Wahl
Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb

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Betreiben Sie den IntelliVue MX40 mit normalen AA-Batterien oder einem wiederaufladbaren Philips Akku – die Wahl liegt bei Ihnen.
Umfassende medizinische Versorgung

Umfassende medizinische Versorgung mit Vitalparametermessung und -anzeige

IntelliVue MX40 bietet eine drahtlose Kurzstreckenfunkverbindung zu IntelliVue Monitoren, um Vitaldaten zu erfassen oder eine umfassendere Anzeige zu ermöglichen.

Umfassende medizinische Versorgung mit Vitalparametermessung und -anzeige

IntelliVue MX40 bietet eine drahtlose Kurzstreckenfunkverbindung zu IntelliVue Monitoren, um Vitaldaten zu erfassen oder eine umfassendere Anzeige zu ermöglichen.

Umfassende medizinische Versorgung mit Vitalparametermessung und -anzeige

IntelliVue MX40 bietet eine drahtlose Kurzstreckenfunkverbindung zu IntelliVue Monitoren, um Vitaldaten zu erfassen oder eine umfassendere Anzeige zu ermöglichen.
Klinische Monitore, die

Klinische Monitore, die Versorgungsabläufe unterstützen

Der IntelliVue MX40 unterstützt die Erzeugung berechneter 12-Kanal-EKGs bei gleichzeitigem Monitoring von ST/QT und impedanzbasierter Respiration sowie Monitoring mittels FAST-SpO2. Fünf Anzeigeformate stehen zur Auswahl, um die benötigten Informationen stets auf Knopfdruck anzeigen zu können.

Klinische Monitore, die Versorgungsabläufe unterstützen

Der IntelliVue MX40 unterstützt die Erzeugung berechneter 12-Kanal-EKGs bei gleichzeitigem Monitoring von ST/QT und impedanzbasierter Respiration sowie Monitoring mittels FAST-SpO2. Fünf Anzeigeformate stehen zur Auswahl, um die benötigten Informationen stets auf Knopfdruck anzeigen zu können.

Klinische Monitore, die Versorgungsabläufe unterstützen

Der IntelliVue MX40 unterstützt die Erzeugung berechneter 12-Kanal-EKGs bei gleichzeitigem Monitoring von ST/QT und impedanzbasierter Respiration sowie Monitoring mittels FAST-SpO2. Fünf Anzeigeformate stehen zur Auswahl, um die benötigten Informationen stets auf Knopfdruck anzeigen zu können.
  • Tragbar für Bewegungsfreiheit
  • Langlebig, leicht zu reinigen
  • Alarmmanagement gemäß
  • Akku-/Batterie-Wahl
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Tragbar für Bewegungsfreiheit
Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit

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Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit

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Tragbarer Monitor sorgt für Bewegungsfreiheit

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Langlebig, leicht zu reinigen
Langlebig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

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Der IntelliVue MX40 ist mit einem speziellen Kabelstecker ausgestattet, der die Ansammlung von Verschmutzungen und Flüssigkeiten reduziert. Sein Gehäuse hält tiefenwirksamen Desinfektionsmitteln und regelmäßiger Sterilisation stand.

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Alarmmanagement gemäß
Alarmmanagement gemäß Ihren klinischen Protokollen

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Akku-/Batterie-Wahl
Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb

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Klinische Monitore, die

Klinische Monitore, die Versorgungsabläufe unterstützen

Der IntelliVue MX40 unterstützt die Erzeugung berechneter 12-Kanal-EKGs bei gleichzeitigem Monitoring von ST/QT und impedanzbasierter Respiration sowie Monitoring mittels FAST-SpO2. Fünf Anzeigeformate stehen zur Auswahl, um die benötigten Informationen stets auf Knopfdruck anzeigen zu können.

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Technische Daten

Abmessungen und Gewicht
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Höhe
  • 126,8 mm
Breite
  • 69,9 mm
Tiefe
  • 31,5 mm
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