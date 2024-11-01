Der Philips L12-3 ERGO Schallkopf wurde für mehr Komfort während der Untersuchung entwickelt, besonders bei längerer Verwendung. Er verfügt über einen neuen ergonomischen Formfaktor und ist leichter als der L12-3. Die am Schallkopf vorgenommenen Änderungen beinhalten eine verstärkte Textur am Griff, eine ausgeprägtere Kante, ein flacheres Gehäuse am Überhang sowie Lineallinien oben. Weitere Informationen zum L12-3 ERGO Breitband-Linear-Schallkopf finden Sie unten in der Spezifikationstabelle.
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2D, steuerbaren PW- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, variables XRES und Harmonic Imaging.
Anwendungen
Gefäßdiagnostik (A. carotis, Arterien und Venen), Interventionen, Darm, muskuloskelettales System und oberflächennahe Strukturen
Biopsiefähig
Nein
Bildfusion, navigationsfähig
Nein
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