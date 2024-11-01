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L12-3 ERGO

L12-3 ERGO Breitband-Linear-Schallkopf

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Der Philips L12-3 ERGO Schallkopf wurde für mehr Komfort während der Untersuchung entwickelt, besonders bei längerer Verwendung. Er verfügt über einen neuen ergonomischen Formfaktor und ist leichter als der L12-3. Die am Schallkopf vorgenommenen Änderungen beinhalten eine verstärkte Textur am Griff, eine ausgeprägtere Kante, ein flacheres Gehäuse am Überhang sowie Lineallinien oben. Weitere Informationen zum L12-3 ERGO Breitband-Linear-Schallkopf finden Sie unten in der Spezifikationstabelle.

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Eigenschaften
Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

Technologie: Breitband
Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160
Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz
  • Technologie: Breitband
  • Anzahl der Elemente: 160
  • Frequenzbereich: 12–3 MHz
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Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

Technologie: Breitband

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Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160

Anzahl der Elemente: 160
Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Frequenzbereich: 12–3 MHz

Technische Daten

Specifications
Specifications
Technologie
  • Breitband
Anzahl der Elemente
  • 160
Frequenzbereich
  • 12–3 MHz
Sondentyp
  • Linear
Öffnung
  • 38 mm
Programme
  • 2D, steuerbaren PW- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, variables XRES und Harmonic Imaging.
Anwendungen
  • Gefäßdiagnostik (A. carotis, Arterien und Venen), Interventionen, Darm, muskuloskelettales System und oberflächennahe Strukturen
Biopsiefähig
  • Nein
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Specifications
Specifications
Technologie
  • Breitband
Anzahl der Elemente
  • 160
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Specifications
Specifications
Technologie
  • Breitband
Anzahl der Elemente
  • 160
Frequenzbereich
  • 12–3 MHz
Sondentyp
  • Linear
Öffnung
  • 38 mm
Programme
  • 2D, steuerbaren PW- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, variables XRES und Harmonic Imaging.
Anwendungen
  • Gefäßdiagnostik (A. carotis, Arterien und Venen), Interventionen, Darm, muskuloskelettales System und oberflächennahe Strukturen
Biopsiefähig
  • Nein
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein

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