L12-3 ERGO L12-3 ERGO Breitband-Linear-Schallkopf

Der Philips L12-3 ERGO Schallkopf wurde für mehr Komfort während der Untersuchung entwickelt, besonders bei längerer Verwendung. Er verfügt über einen neuen ergonomischen Formfaktor und ist leichter als der L12-3. Die am Schallkopf vorgenommenen Änderungen beinhalten eine verstärkte Textur am Griff, eine ausgeprägtere Kante, ein flacheres Gehäuse am Überhang sowie Lineallinien oben. Weitere Informationen zum L12-3 ERGO Breitband-Linear-Schallkopf finden Sie unten in der Spezifikationstabelle.