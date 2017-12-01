Der Philips Nasal Alar FAST SpO2 Sensor sorgt für ein zuverlässiges Monitoring der Sauerstoffsättigung am Nasenflügel, wo eine stabile Blutversorgung durch die A. carotis interna und A. carotis externa besteht. Dieser Messort ermöglicht ein starkes, konsistentes Signal und ist weniger anfällig für Vasokonstriktion im Vergleich zu den Extremitäten.¹ Dies sorgt für genaue und zuverlässige Signale, selbst unter schwierigen Bedingungen mit Minderdurchblutung und einer Zentralisierung des Blutflusses.² Ganz auf Komfort und Langlebigkeit ausgelegt, kann dieser haftmittelfreie Sensor bis zu sieben Tage lang bei einer Person und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.
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Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.
Verlässlich und komfortabel
Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.
Verlässlich und komfortabel
Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.
Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.
Lösung bei Minderdurchblutung
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte
Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte
Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte
Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.
Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.
Strapazierfähiger SpO₂-Sensor
Monitoring über einen längeren Zeitraum
Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.
Monitoring über einen längeren Zeitraum
Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.
Monitoring über einen längeren Zeitraum
Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.
Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.
Vielseitig einsetzbar
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben
Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben
Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben
Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.
Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Klassische Pulsoxymeter werden am Finger angebracht. Für Patient*innen mit Minderdurchblutung hingegen stellt der Philips Nasal Alar SpO2 Sensor eine innovative und praktische Alternative dar. In diesem Video teilen Dr. Lieven Vergote und Hr. Kristoff Colman vom belgischen A.S.Z. Krankenhaus in Aalst ihre Erfahrungen mit dem Alar Sensor und sprechen über einige der Vorteile dieser Lösung.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Klassische Pulsoxymeter werden am Finger angebracht. Für Patient*innen mit Minderdurchblutung hingegen stellt der Philips Nasal Alar SpO2 Sensor eine innovative und praktische Alternative dar. In diesem Video teilen Dr. Lieven Vergote und Hr. Kristoff Colman vom belgischen A.S.Z. Krankenhaus in Aalst ihre Erfahrungen mit dem Alar Sensor und sprechen über einige der Vorteile dieser Lösung.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Klassische Pulsoxymeter werden am Finger angebracht. Für Patient*innen mit Minderdurchblutung hingegen stellt der Philips Nasal Alar SpO2 Sensor eine innovative und praktische Alternative dar. In diesem Video teilen Dr. Lieven Vergote und Hr. Kristoff Colman vom belgischen A.S.Z. Krankenhaus in Aalst ihre Erfahrungen mit dem Alar Sensor und sprechen über einige der Vorteile dieser Lösung.
Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.
Verlässlich und komfortabel
Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.
Verlässlich und komfortabel
Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.
Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.
Lösung bei Minderdurchblutung
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte
Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte
Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte
Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.
Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.
Strapazierfähiger SpO₂-Sensor
Monitoring über einen längeren Zeitraum
Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.
Monitoring über einen längeren Zeitraum
Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.
Monitoring über einen längeren Zeitraum
Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.
Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.
Vielseitig einsetzbar
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben
Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben
Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben
Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.
Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Klassische Pulsoxymeter werden am Finger angebracht. Für Patient*innen mit Minderdurchblutung hingegen stellt der Philips Nasal Alar SpO2 Sensor eine innovative und praktische Alternative dar. In diesem Video teilen Dr. Lieven Vergote und Hr. Kristoff Colman vom belgischen A.S.Z. Krankenhaus in Aalst ihre Erfahrungen mit dem Alar Sensor und sprechen über einige der Vorteile dieser Lösung.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Klassische Pulsoxymeter werden am Finger angebracht. Für Patient*innen mit Minderdurchblutung hingegen stellt der Philips Nasal Alar SpO2 Sensor eine innovative und praktische Alternative dar. In diesem Video teilen Dr. Lieven Vergote und Hr. Kristoff Colman vom belgischen A.S.Z. Krankenhaus in Aalst ihre Erfahrungen mit dem Alar Sensor und sprechen über einige der Vorteile dieser Lösung.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Klassische Pulsoxymeter werden am Finger angebracht. Für Patient*innen mit Minderdurchblutung hingegen stellt der Philips Nasal Alar SpO2 Sensor eine innovative und praktische Alternative dar. In diesem Video teilen Dr. Lieven Vergote und Hr. Kristoff Colman vom belgischen A.S.Z. Krankenhaus in Aalst ihre Erfahrungen mit dem Alar Sensor und sprechen über einige der Vorteile dieser Lösung.
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* Der Nasal Alar FAST SpO₂ Sensor ist nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
** Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte ist der Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Alternativ erhalten Sie weitere Informationen bei Ihrem Philips Vertriebsteam.
1. Morey TE, Rice MJ, Vasilopoulos T, Dennis DM, Melker RJ.Feasibility and accuracy of nasal alar pulse oximetry. Br J Anaesth. 2014; 112(6):1109-14. doi: 10.1093/bja/aeu095.
2. Schallom M, Prentice D, Sona C, Arroyo C, Mazuski J. Comparison of nasal and forehead oximetry accuracy and pressure injury in critically ill patients. Heart & Lung 2018, 47:93-99. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2017.12.002
3. Schallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.).
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