Das Phoenix Atherektomie-System kombiniert die Vorteile von vorhandenen Atherektomie-Systemen und verfügt über eine einzigartige, hybride Atherektomie-Option, um auf die individuellen Gegebenheiten unterschiedlicher Patienten reagieren zu können.¹ Es schneidet, erfasst und entfernt erkranktes Gewebe mit einem Arbeitsgang. Phoenix kann verschiedenste Plaque-Arten, von weicher Plaque bis zu verkalkten Stenosen, behandeln und kann für Läsionen über und unter dem Knie verwendet werden.²
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Der Phoenix ist batteriebetrieben und wird am Griff bedient. Keine Ausrüstungsinvestition oder zusätzliches Investitionsgut ist erforderlich.
Implantierbarkeit
Implantierbarkeit
Die kleinprofilige Bauart mit Front-Abschneidung ermöglicht den direkten Zugriff auf die Läsion, ohne zunächst einen Nasenkonus überwinden zu müssen. Die Over-The-Wire-Konstruktion unterstützt die Führbarkeit und Schubeffizienz des Katheters.
Implantierbarkeit
Die kleinprofilige Bauart mit Front-Abschneidung ermöglicht den direkten Zugriff auf die Läsion, ohne zunächst einen Nasenkonus überwinden zu müssen. Die Over-The-Wire-Konstruktion unterstützt die Führbarkeit und Schubeffizienz des Katheters.
Implantierbarkeit
Die kleinprofilige Bauart mit Front-Abschneidung ermöglicht den direkten Zugriff auf die Läsion, ohne zunächst einen Nasenkonus überwinden zu müssen. Die Over-The-Wire-Konstruktion unterstützt die Führbarkeit und Schubeffizienz des Katheters.
Die kleinprofilige Bauart mit Front-Abschneidung ermöglicht den direkten Zugriff auf die Läsion, ohne zunächst einen Nasenkonus überwinden zu müssen. Die Over-The-Wire-Konstruktion unterstützt die Führbarkeit und Schubeffizienz des Katheters.
Vielseitigkeit
Vielseitigkeit
Die EASE-Studiendaten bestätigen die Fähigkeit von Phoenix zur wirksamen Behandlung einer Vielzahl von Gewebearten, von weicher Plaque bis zu verkalkten Arterien bei Läsionen oberhalb und unterhalb des Knies.³,⁴ Die 1,8- und 2,2-mm-Tracking-Katheter eignen sich für die Behandlung von kleinen Gefäßen oder stark verengten Läsionen. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter eignet sich für größere Gefäße oder exzentrische Läsionen.
Vielseitigkeit
Die EASE-Studiendaten bestätigen die Fähigkeit von Phoenix zur wirksamen Behandlung einer Vielzahl von Gewebearten, von weicher Plaque bis zu verkalkten Arterien bei Läsionen oberhalb und unterhalb des Knies.³,⁴ Die 1,8- und 2,2-mm-Tracking-Katheter eignen sich für die Behandlung von kleinen Gefäßen oder stark verengten Läsionen. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter eignet sich für größere Gefäße oder exzentrische Läsionen.
Vielseitigkeit
Die EASE-Studiendaten bestätigen die Fähigkeit von Phoenix zur wirksamen Behandlung einer Vielzahl von Gewebearten, von weicher Plaque bis zu verkalkten Arterien bei Läsionen oberhalb und unterhalb des Knies.³,⁴ Die 1,8- und 2,2-mm-Tracking-Katheter eignen sich für die Behandlung von kleinen Gefäßen oder stark verengten Läsionen. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter eignet sich für größere Gefäße oder exzentrische Läsionen.
Die EASE-Studiendaten bestätigen die Fähigkeit von Phoenix zur wirksamen Behandlung einer Vielzahl von Gewebearten, von weicher Plaque bis zu verkalkten Arterien bei Läsionen oberhalb und unterhalb des Knies.³,⁴ Die 1,8- und 2,2-mm-Tracking-Katheter eignen sich für die Behandlung von kleinen Gefäßen oder stark verengten Läsionen. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter eignet sich für größere Gefäße oder exzentrische Läsionen.
Der Phoenix ist batteriebetrieben und wird am Griff bedient. Keine Ausrüstungsinvestition oder zusätzliches Investitionsgut ist erforderlich.
Implantierbarkeit
Implantierbarkeit
Die kleinprofilige Bauart mit Front-Abschneidung ermöglicht den direkten Zugriff auf die Läsion, ohne zunächst einen Nasenkonus überwinden zu müssen. Die Over-The-Wire-Konstruktion unterstützt die Führbarkeit und Schubeffizienz des Katheters.
Implantierbarkeit
Die kleinprofilige Bauart mit Front-Abschneidung ermöglicht den direkten Zugriff auf die Läsion, ohne zunächst einen Nasenkonus überwinden zu müssen. Die Over-The-Wire-Konstruktion unterstützt die Führbarkeit und Schubeffizienz des Katheters.
Implantierbarkeit
Die kleinprofilige Bauart mit Front-Abschneidung ermöglicht den direkten Zugriff auf die Läsion, ohne zunächst einen Nasenkonus überwinden zu müssen. Die Over-The-Wire-Konstruktion unterstützt die Führbarkeit und Schubeffizienz des Katheters.
Die kleinprofilige Bauart mit Front-Abschneidung ermöglicht den direkten Zugriff auf die Läsion, ohne zunächst einen Nasenkonus überwinden zu müssen. Die Over-The-Wire-Konstruktion unterstützt die Führbarkeit und Schubeffizienz des Katheters.
Vielseitigkeit
Vielseitigkeit
Die EASE-Studiendaten bestätigen die Fähigkeit von Phoenix zur wirksamen Behandlung einer Vielzahl von Gewebearten, von weicher Plaque bis zu verkalkten Arterien bei Läsionen oberhalb und unterhalb des Knies.³,⁴ Die 1,8- und 2,2-mm-Tracking-Katheter eignen sich für die Behandlung von kleinen Gefäßen oder stark verengten Läsionen. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter eignet sich für größere Gefäße oder exzentrische Läsionen.
Vielseitigkeit
Die EASE-Studiendaten bestätigen die Fähigkeit von Phoenix zur wirksamen Behandlung einer Vielzahl von Gewebearten, von weicher Plaque bis zu verkalkten Arterien bei Läsionen oberhalb und unterhalb des Knies.³,⁴ Die 1,8- und 2,2-mm-Tracking-Katheter eignen sich für die Behandlung von kleinen Gefäßen oder stark verengten Läsionen. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter eignet sich für größere Gefäße oder exzentrische Läsionen.
Vielseitigkeit
Die EASE-Studiendaten bestätigen die Fähigkeit von Phoenix zur wirksamen Behandlung einer Vielzahl von Gewebearten, von weicher Plaque bis zu verkalkten Arterien bei Läsionen oberhalb und unterhalb des Knies.³,⁴ Die 1,8- und 2,2-mm-Tracking-Katheter eignen sich für die Behandlung von kleinen Gefäßen oder stark verengten Läsionen. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter eignet sich für größere Gefäße oder exzentrische Läsionen.
Die EASE-Studiendaten bestätigen die Fähigkeit von Phoenix zur wirksamen Behandlung einer Vielzahl von Gewebearten, von weicher Plaque bis zu verkalkten Arterien bei Läsionen oberhalb und unterhalb des Knies.³,⁴ Die 1,8- und 2,2-mm-Tracking-Katheter eignen sich für die Behandlung von kleinen Gefäßen oder stark verengten Läsionen. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter eignet sich für größere Gefäße oder exzentrische Läsionen.
1. Hybride Atherektomie bezieht sich auf die Phoenix Produktreihe. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter ist das einzige Instrument mit änderbarer Schneiderichtung.
2. Überwachen Sie den Abtransport des exzidierten Materials in den Auffangbehälter während des Katheterbetriebs. Wenn das exzidierte Material während der Anwendung nicht mehr fließt, ist dies ein Zeichen dafür, dass das Katheterantriebssystem (Motorantrieb für Schneidesystem, Welle oder Griff) möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
3. Der Phoenix Atherektomie-Katheter ist für Gefäße mit einem Durchmesser von 2,5 mm und größer indiziert.
4. Endovascular Atherectomy Safety and Effectiveness Study (EASE), ClinicalTrials.gov Kennung NCT01541774 (Zugriff am 23. Okt. 015). Ergebnisse präsentiert auf der Vascular Interventional Advances (VIVA) Konferenz im Oktober 2013 (Las Vegas, NV) von Stephen Williams, MD.
5. Ergebnisse von Fallstudien sind nicht prädiktiv. Die Ergebnisse in anderen Fällen können variieren.
6. Fall von Dr. Christopher LeSar am Vascular Institute von Chattanooga.
7. Fall von Dr. Joseph Griffin am Baton Rouge General Hospital.
8. Massen-Schneideeinrichtung zentrieren, wenn der Führungsdraht zentriert ist.
9. Fall von Dr. William Crowder in Jackson, Mississippi, USA.
10. Fall von Dr. Tom Davis in Detroit, MI, USA.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.