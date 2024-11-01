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Phoenix Führungsdraht

Führungsdraht für Phoenix Atherektomie-System

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Der Phoenix Führungsdraht ist mit dem Phoenix Atherektomie-System kompatibel. Er ist einfach zu bedienen und unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Phoenix Katheter beim vorsichtigen Manövrieren im vaskulären System. Der Führungsdraht sorgt für ausreichend Festigkeit und Stabilität, damit ein Katheter einfach und leicht über den Führungsdraht geführt werden kann. Er bietet taktile Rückmeldung zur Unterstützung bei der Gefäßnavigation.

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Eigenschaften
Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern
Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern

Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern

Der silikonbeschichtete Phoenix Führungsdraht mit Nitinol-Kern ist für die Verwendung mit dem Phoenix Atherektomie-System ideal.

Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern

Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern
Der silikonbeschichtete Phoenix Führungsdraht mit Nitinol-Kern ist für die Verwendung mit dem Phoenix Atherektomie-System ideal.

Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern

Der silikonbeschichtete Phoenix Führungsdraht mit Nitinol-Kern ist für die Verwendung mit dem Phoenix Atherektomie-System ideal.
Weitere Informationen
Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern
Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern

Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern

Der silikonbeschichtete Phoenix Führungsdraht mit Nitinol-Kern ist für die Verwendung mit dem Phoenix Atherektomie-System ideal.
Vielseitigkeit
Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Der Phoenix Führungsdraht ist einfach zu bedienen und unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Phoenix Katheter beim vorsichtigen Manövrieren im vaskulären System. Der Führungsdraht sorgt für ausreichend Festigkeit und Stabilität, damit ein Katheter mit Leichtigkeit über den Führungsdraht geführt werden kann, und bietet taktile Rückmeldung zur Unterstützung bei der Navigation in Gefäßen.

Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter
Der Phoenix Führungsdraht ist einfach zu bedienen und unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Phoenix Katheter beim vorsichtigen Manövrieren im vaskulären System. Der Führungsdraht sorgt für ausreichend Festigkeit und Stabilität, damit ein Katheter mit Leichtigkeit über den Führungsdraht geführt werden kann, und bietet taktile Rückmeldung zur Unterstützung bei der Navigation in Gefäßen.

Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Der Phoenix Führungsdraht ist einfach zu bedienen und unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Phoenix Katheter beim vorsichtigen Manövrieren im vaskulären System. Der Führungsdraht sorgt für ausreichend Festigkeit und Stabilität, damit ein Katheter mit Leichtigkeit über den Führungsdraht geführt werden kann, und bietet taktile Rückmeldung zur Unterstützung bei der Navigation in Gefäßen.
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Vielseitigkeit
Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Der Phoenix Führungsdraht ist einfach zu bedienen und unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Phoenix Katheter beim vorsichtigen Manövrieren im vaskulären System. Der Führungsdraht sorgt für ausreichend Festigkeit und Stabilität, damit ein Katheter mit Leichtigkeit über den Führungsdraht geführt werden kann, und bietet taktile Rückmeldung zur Unterstützung bei der Navigation in Gefäßen.
  • Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern
  • Vielseitigkeit
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Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern
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Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern

Der silikonbeschichtete Phoenix Führungsdraht mit Nitinol-Kern ist für die Verwendung mit dem Phoenix Atherektomie-System ideal.

Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern

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Der silikonbeschichtete Phoenix Führungsdraht mit Nitinol-Kern ist für die Verwendung mit dem Phoenix Atherektomie-System ideal.

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Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern
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Silikonbeschichtet, Nitinol-Kern

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Vielseitigkeit
Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Der Phoenix Führungsdraht ist einfach zu bedienen und unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Phoenix Katheter beim vorsichtigen Manövrieren im vaskulären System. Der Führungsdraht sorgt für ausreichend Festigkeit und Stabilität, damit ein Katheter mit Leichtigkeit über den Führungsdraht geführt werden kann, und bietet taktile Rückmeldung zur Unterstützung bei der Navigation in Gefäßen.

Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter
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Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Der Phoenix Führungsdraht ist einfach zu bedienen und unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Phoenix Katheter beim vorsichtigen Manövrieren im vaskulären System. Der Führungsdraht sorgt für ausreichend Festigkeit und Stabilität, damit ein Katheter mit Leichtigkeit über den Führungsdraht geführt werden kann, und bietet taktile Rückmeldung zur Unterstützung bei der Navigation in Gefäßen.
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Vielseitigkeit
Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Katheter

Der Phoenix Führungsdraht ist einfach zu bedienen und unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Phoenix Katheter beim vorsichtigen Manövrieren im vaskulären System. Der Führungsdraht sorgt für ausreichend Festigkeit und Stabilität, damit ein Katheter mit Leichtigkeit über den Führungsdraht geführt werden kann, und bietet taktile Rückmeldung zur Unterstützung bei der Navigation in Gefäßen.

Technische Daten

Bestellinformationen
Bestellinformationen
Teilenummer
  • PG14300LF
Spezifikationen des Führungsdrahts
Spezifikationen des Führungsdrahts
Typ
  • Silicone coated, nitinol core
Durchmesser
  • 0.014 inches
Länge
  • 300 cm
Spitze
  • Floppy
Art
  • Light support
Bestellinformationen
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Teilenummer
  • PG14300LF
Spezifikationen des Führungsdrahts
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Typ
  • Silicone coated, nitinol core
Durchmesser
  • 0.014 inches
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Spezifikationen des Führungsdrahts
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Länge
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Spitze
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Art
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