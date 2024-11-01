Der Phoenix Führungsdraht ist mit dem Phoenix Atherektomie-System kompatibel. Er ist einfach zu bedienen und unterstützt sowohl Tracking- als auch abwinkelbare Phoenix Katheter beim vorsichtigen Manövrieren im vaskulären System. Der Führungsdraht sorgt für ausreichend Festigkeit und Stabilität, damit ein Katheter einfach und leicht über den Führungsdraht geführt werden kann. Er bietet taktile Rückmeldung zur Unterstützung bei der Gefäßnavigation.
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