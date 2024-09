Gehirnuntersuchungen ohne Spulenwechsel

In Kombination mit einer nahtlosen Benutzeroberfläche sind durch die doppelt abgestimmten Kopfspulen der <b><i> </i></b>APID Biomedical</italic> </bolditalic> Gehirnuntersuchungen – einschließlich der Erfassung von Protonen und anderen Kernen – ohne Spulenwechsel möglich. So können Sie Ihre Mehrkern-Studien in Ihren klinischen Untersuchungszeitfenstern einplanen. Eine komplette Gehirnuntersuchung sowohl mit Protonenbildgebung (1H) als auch mit Natriumbildgebung (23Na) lässt sich in 30 Minuten¹ durchführen, wobei alle Schritte in einer ExamCard mit der gleichen doppelt abgestimmten Kopfspule zusammengefasst sind. Eine Gehirnuntersuchung mit Natrium (23Na) kann in weniger als 15 Minuten² durchgeführt werden.