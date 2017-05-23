Einsatz von Fusion in verschiedenen klinischen Bereichen

Angesichts des wachsenden Drucks zur Verringerung der Kosten und Behandlungszeiten überall im Gesundheitswesen ermöglicht EPIQ PercuNav eine modalitätenübergreifende Fusion in unterschiedlichen klinischen Szenarien. Mit neuem, überarbeitetem und wiederverwendbarem Zubehör kann die Fusion jetzt auch in den Bereichen Abdomen, Prostata, Brust und oberflächennahe Strukturen eingesetzt werden. Gleichzeitig werden die Zeiten und die Abhängigkeit von anderen Bildgebungsverfahren wie MRT oder CT reduziert.