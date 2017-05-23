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Treffen Sie auch in diagnostisch schwierigen Fällen die richtige Entscheidung mit der Philips Bildfusions- und Nadelnavigation. Ein effizienter Arbeitsablauf ermöglicht es Klinikteams, eine schnelle und effektive Fusion von CT/MR/PET mit Live-Ultraschallbildern zu erhalten, wobei die Nadelnavigation die Biopsieführung bei kleinen, schwer zugänglichen Läsionen unterstützt.
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Voll integrierte, modalitätenübergreifende Bildfusion (US/CT/MR/PET)
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Einsatz von Fusion in verschiedenen klinischen Bereichen
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Bessere Leistung bei schwierigen Eingriffen
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Voll integrierte, modalitätenübergreifende Bildfusion (US/CT/MR/PET)
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Einsatz von Fusion in verschiedenen klinischen Bereichen
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Das EPIQ Elite Elevate Plus† System überzeugt durch hochwertige Bildgebung und maßgeschneiderte klinische Informationen, damit klinische Anwender weltweit mehr Patient*innen zeitnah und zuverlässig versorgen können. EPIQ Elite bietet Höchstleistung und intelligente Technologie, so dass auch anspruchsvolle Anforderungen an die Praxis erfüllt werden. Elevate Plus ist in ausgewählten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
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Affiniti 70 mit Elevate Plus ist das fortschrittlichste System der Affiniti-Produktreihe und bietet eine beeindruckende Bildqualität und eine Reihe erstklassiger klinischer Funktionen. Tagtäglich Präzision bei jedem Scan – mit zuverlässiger Leistung und intelligenten Arbeitsabläufen können Sie Ihre Zeit ganz den Patient*innen widmen, nicht der Technik. Affiniti 70 mit Elevate Plus ist für Umgebungen mit hohem Zeitdruck, verbesserten Arbeitsabläufen und stabiler Leistung konzipiert. So können Sie Ihren Patient*innen jeden Tag die bestmögliche Versorgung bieten.
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