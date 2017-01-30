[1] Azurion R3.0 ist noch nicht in allen Märkten zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsteam.

[2] Dies ist ein spezifisches Ergebnis für diese Einrichtung. Erzielbare Ergebnisse in anderen Einrichtungen können abweichen.

[3] Der Vertrag hat eine Laufzeit von 1 Jahr (Gewährleistung) plus 4 Jahre Technology Maximizer Essential.