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Image Guided Therapy

Azurion System für die bildgeführte Therapie

Philips Azurion - Performance und optimale Versorgung vereint

Unser Azurion System für die bildgeführte Therapie ermöglicht die einfache sowie zuverlässige Durchführung der verschiedensten routinemäßigen und komplexen interventionellen Verfahren bei höchster Anwenderfreundlichkeit. Fortschrittliche Funktionalität in Kombination mit einer innovativen Systemgeometrie unterstützen einen verbesserten Arbeitsablauf. Sie helfen Ihnen dabei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu optimieren und Ihren Patienten eine erstklassige Versorgung zu bieten.

Azurion System für die bildgeführte Therapie

Azurion Biplan – unser bisher flexibelstes System

Mit dem neuen biplanaren Azurion System für die bildgeführte Therapie von Philips können Sie Verfahren einheitlicher und effizienter durchführen. Dank dieser zukunftssicheren Plattform können Sie eine hervorragende Versorgung bieten und Ihr Dienstleistungsangebot bei Bedarf nach und nach erweitern¹. 

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Produktpalette

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    Azurion 5 M12

    Azurion 5 M12  

    Profitieren Sie mit unserem Azurion 5 mit 12"-Flachdetektor (30,5 cm) von hoher Leistung bei schwierigen kardiologischen Eingriffen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich mit dieser Lösung für die bildgeführte Therapie am Untersuchungstisch bedienen, was eine konsistente Benutzererfahrung, hervorragende Laborleistung und Patientenversorgung unterstützt.

    722227
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    Azurion 3 M12

    Azurion 3 M12  

    Profitieren Sie mit unserem Azurion 3 mit 12"-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm) von hoher Leistung sowohl bei routinemäßigen als auch bei schwierigen kardiologischen Eingriffen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich mit dieser Lösung für die bildgeführte Therapie am Untersuchungstisch über ein einziges Touchscreen-Modul bedienen, was eine konsistente Benutzererfahrung, hervorragende Laborleistung und Patientenversorgung unterstützt.

    NCVD001
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    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12  

    Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

    NCVD003
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    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20  

    Erleben Sie die starke Leistung der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm) bei herz- und gefäßchirurgischen Eingriffen. Mit dieser innovativen Lösung für die bildgeführte Therapie profitiert Ihr Team von hervorragender Konstanz und Effizienz. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

    NCVD005
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    Azurion 7 B12/12

    Azurion 7 B12/12  

    Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten in der interventionellen Kardiologie, der pädiatrischen Kardiologie und der Elektrophysiologie mit dem biplanaren System der Azurion 7 Serie mit zwei 12''-Detektoren (Diagonale: 30,5 cm). Diese fortschrittliche Lösung für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einheitlichen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Interventionslabors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

    NCVD010
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    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12  

    Mit dem biplanaren Azurion 7 System mit frontalem 20"- (Diagonale: 50,8 cm) und lateralem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) können Sie eine Vielzahl kardiologischer und vaskulärer Maßnahmen mit bemerkenswerter Präzision und Leichtigkeit durchführen. Diese fortschrittliche Plattform für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einzigartigen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

    NCVD012
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Azurion 3 M12

Azurion 3 M12

Anzeige
Azurion 5 M20

Azurion 7 M20 mit FlexArm

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Azurion 7 B20/15

Azurion 7 B20/15

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Montageoptionen

Bodenmontage

Deckenmontage

Boden-/Deckenmontage

Detektorgrößen

12"-Flachdetektor

20"-Flachdetektor

20"-Flachdetektor am frontalen C-Bogen, 15"-Flachdetektor am lateralen C-Bogen

Ebenenkonfiguration

Monoplan

Monoplan 

Biplan

Entscheidende Vorteile

  • Standard-Servicevertrag, der kontinuierliche Upgrades der Basissoftware, Software-Updates zur Fehlerbehebung sowie Sicherheits- und Cybersicherheits-Updates für das Azurion System umfasst.

  • Standard-Servicevertrag, der kontinuierliche Upgrades der Basissoftware, Software-Updates zur Fehlerbehebung sowie Sicherheits- und Cybersicherheits-Updates für das Azurion System umfasst.

  • Standard-Servicevertrag, der kontinuierliche Upgrades der Basissoftware, Software-Updates zur Fehlerbehebung sowie Sicherheits- und Cybersicherheits-Updates für das Azurion System umfasst.

  • Grundlegende Navigationstools

  • Grundlegende und erweiterte Navigationstools

  • Grundlegende und erweiterte Navigationstools

  • Anwendungspakete mit grundlegenden Funktionen

  • Anwendungspakete mit grundlegenden, erweiterten und Premiumfunktionen

  • Anwendungspakete mit grundlegenden, erweiterten und Premiumfunktionen

  • Geeignet für interventionelle kardiologische Verfahren

  • Geeignet für eine hybride Raumgestaltung

  • Geeignet für interventionelle neurovaskuläre und hybride Verfahren

  • Hochauflösende Bildgebung über ein großes Sichtfeld (Field of View). Sie können die Aortenklappe und einen Großteil des Aortenbogens oder den gesamten koronaren Gefäßbaum in einer einzigen Ansicht visualisieren.

  • Kombinierbar mit OP-Tischen von Drittanbietern (Baxter und Getinge)

  • Ganzkörperbildgebung

  • Einzigartige Anordnung, die den Zugang zur Leiste ohne Neupositionierung ermöglicht.

  • Frontaler C-Bogen mit 270-Grad-Bewegungsradius

  • Optionaler Zugang am Kopfende mit Positionierung des frontalen C-Bogens bei 135 Grad

  • Dezentrierte Bildgebung entlang beider Seiten des Tisches

  • Schnelles und sicheres Parken des lateralen C-Bogens ermöglicht ein reibungsloses Umschalten zwischen 2D- und 3D-Bilderfassung

Leistungsmerkmale

Abbildung eines nachhaltigen generalüberholten Systems

Anzeige und Bedienung aller Anwendungen direkt am Untersuchungstisch

Katheterlabore führen verschiedenste Verfahren durch, bei denen mehrere Quellen kombiniert werden müssen. Ein möglichst effizientes Arbeiten ist daher wichtiger denn je. Mit dem Philips Azurion Workspace sind Sie in einer anpassbaren Umgebung mit allen Modalitäten und Anwendungen verbunden.

Bewährte Erfahrung

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

ClarityIQ liefert bei zahlreichen klinischen Verfahren unabhängig vom Patiententyp hohe Bildqualität und Detailgenauigkeit bei konstant niedriger Strahlendosis. Mehrere bisher zu ClarityIQ publizierte klinische Studien mit mehr als 19.000 Patienten zeigen eine deutlich geringere Strahlendosis über klinsche Bereiche, Patienten und Anwender hinweg.

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Azurion System für die bildgeführte Therapie

Halten Sie Ihre Technologie mit Technology Maximizer stets auf dem neuesten Stand

Der Servicevertrag³ ist standardmäßig Teil jedes Azurion Systems und berechtigt Sie zu Upgrades der Basisoftware, Schulungen zu aktualisierten neuen Software-Funktionen und zum Ersatz von notwendiger IT-Hardware bei Software-Upgrades. 

Azurion 7 C20 System für bildgeführte Therapie perkutane koronare Intervention (PCI)

Verantwortungsbewusste und nachhaltige Geschäftstätigkeit

Als Unternehmen, das sich zu nachhaltigem Betrieb verpflichtet hat, helfen wir unseren Kunden gern dabei, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Wir bieten Lösungen, die Gesundheit sowie Wohlbefinden verbessern und gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf die Umwelt verringern. Die Azurion Plattform ist das Ergebnis unseres EcoDesign Prozesses und bietet erhebliche umwelttechnische Verbesserungen. Die wichtigsten ökologischen Vorteile des aktuellen Designs sind das niedrigere Gewicht und die höhere Energieeffizienz.

Bildergalerie

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Unterstützende Technologien

  • Smart CT

    SmartCT

    Lösung für 3D-Visualisierung und -Messung

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    Hemo mit IntelliVue

    Hemo mit IntelliVue X3

    Optimierter Arbeitsablauf im interventionellen Labor

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    EchoNavigator

    EchoNavigator

    Tool zur Fusion zwischen Live-Echo und Live-Röntgen

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  • HeartNavigator

    HeartNavigator

    Fundierte Planung und Bildführung bei Verfahren zur Behandlung struktureller Herzkrankheiten 

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    Dynamic Coronary Roadmap

    Dynamic Coronary Roadmap

    Klar visualisieren, zuverlässig führen

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    Control Room Workspace

    Azurion Control Room Workspace

    Einfacher Zugriff auf Videoquellen dank müheloser Konnektivität. Durch das fortschrittliche Layout können Sie über sechs 27"-Monitore auf bis zu 20 externe Videoquellen zugreifen und diese steuern. Dies sorgt für mehr Übersichtlichkeit und einen einfacheren Arbeitsablauf.

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    Dokumentation

    Broschüren
    Philips Azurion 3 Produktbroschüre (15.15MB)
    Philips Azurion 5 Produktbroschüre (15.21MB)
    Philips Azurion 7 Produktbroschüre (15.28MB)
    Philips Azurion 7 M20 mit FlexArm Produktbroschüre (10.85MB)
    Philips Azurion Workspaces Produktbroschüre (6.73MB)

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    [1] Azurion R3.0 ist noch nicht in allen Märkten zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsteam.

    [2] Dies ist ein spezifisches Ergebnis für diese Einrichtung. Erzielbare Ergebnisse in anderen Einrichtungen können abweichen. 

    [3] Der Vertrag hat eine Laufzeit von 1 Jahr (Gewährleistung) plus 4 Jahre Technology Maximizer Essential.

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