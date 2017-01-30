Profitieren Sie mit unserem Azurion 5 mit 12"-Flachdetektor (30,5 cm) von hoher Leistung bei schwierigen kardiologischen Eingriffen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich mit dieser Lösung für die bildgeführte Therapie am Untersuchungstisch bedienen, was eine konsistente Benutzererfahrung, hervorragende Laborleistung und Patientenversorgung unterstützt.
Profitieren Sie mit unserem Azurion 3 mit 12"-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm) von hoher Leistung sowohl bei routinemäßigen als auch bei schwierigen kardiologischen Eingriffen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich mit dieser Lösung für die bildgeführte Therapie am Untersuchungstisch über ein einziges Touchscreen-Modul bedienen, was eine konsistente Benutzererfahrung, hervorragende Laborleistung und Patientenversorgung unterstützt.
Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Erleben Sie die starke Leistung der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm) bei herz- und gefäßchirurgischen Eingriffen. Mit dieser innovativen Lösung für die bildgeführte Therapie profitiert Ihr Team von hervorragender Konstanz und Effizienz. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten in der interventionellen Kardiologie, der pädiatrischen Kardiologie und der Elektrophysiologie mit dem biplanaren System der Azurion 7 Serie mit zwei 12''-Detektoren (Diagonale: 30,5 cm). Diese fortschrittliche Lösung für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einheitlichen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Interventionslabors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Mit dem biplanaren Azurion 7 System mit frontalem 20"- (Diagonale: 50,8 cm) und lateralem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) können Sie eine Vielzahl kardiologischer und vaskulärer Maßnahmen mit bemerkenswerter Präzision und Leichtigkeit durchführen. Diese fortschrittliche Plattform für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einzigartigen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Azurion 3 M12
Azurion 7 M20 mit FlexArm
Azurion 7 B20/15
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Bodenmontage
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Deckenmontage
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Boden-/Deckenmontage
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Detektorgrößen
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12"-Flachdetektor
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20"-Flachdetektor
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20"-Flachdetektor am frontalen C-Bogen, 15"-Flachdetektor am lateralen C-Bogen
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Ebenenkonfiguration
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Monoplan
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Monoplan
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Biplan
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Entscheidende Vorteile
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Katheterlabore führen verschiedenste Verfahren durch, bei denen mehrere Quellen kombiniert werden müssen. Ein möglichst effizientes Arbeiten ist daher wichtiger denn je. Mit dem Philips Azurion Workspace sind Sie in einer anpassbaren Umgebung mit allen Modalitäten und Anwendungen verbunden.
ClarityIQ liefert bei zahlreichen klinischen Verfahren unabhängig vom Patiententyp hohe Bildqualität und Detailgenauigkeit bei konstant niedriger Strahlendosis. Mehrere bisher zu ClarityIQ publizierte klinische Studien mit mehr als 19.000 Patienten zeigen eine deutlich geringere Strahlendosis über klinsche Bereiche, Patienten und Anwender hinweg.
Der Servicevertrag³ ist standardmäßig Teil jedes Azurion Systems und berechtigt Sie zu Upgrades der Basisoftware, Schulungen zu aktualisierten neuen Software-Funktionen und zum Ersatz von notwendiger IT-Hardware bei Software-Upgrades.
Als Unternehmen, das sich zu nachhaltigem Betrieb verpflichtet hat, helfen wir unseren Kunden gern dabei, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Wir bieten Lösungen, die Gesundheit sowie Wohlbefinden verbessern und gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf die Umwelt verringern. Die Azurion Plattform ist das Ergebnis unseres EcoDesign Prozesses und bietet erhebliche umwelttechnische Verbesserungen. Die wichtigsten ökologischen Vorteile des aktuellen Designs sind das niedrigere Gewicht und die höhere Energieeffizienz.
Lösung für 3D-Visualisierung und -Messung
Optimierter Arbeitsablauf im interventionellen Labor
Tool zur Fusion zwischen Live-Echo und Live-Röntgen
Fundierte Planung und Bildführung bei Verfahren zur Behandlung struktureller Herzkrankheiten
Klar visualisieren, zuverlässig führen
Einfacher Zugriff auf Videoquellen dank müheloser Konnektivität. Durch das fortschrittliche Layout können Sie über sechs 27"-Monitore auf bis zu 20 externe Videoquellen zugreifen und diese steuern. Dies sorgt für mehr Übersichtlichkeit und einen einfacheren Arbeitsablauf.
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[1] Azurion R3.0 ist noch nicht in allen Märkten zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsteam. [2] Dies ist ein spezifisches Ergebnis für diese Einrichtung. Erzielbare Ergebnisse in anderen Einrichtungen können abweichen. [3] Der Vertrag hat eine Laufzeit von 1 Jahr (Gewährleistung) plus 4 Jahre Technology Maximizer Essential.
[1] Azurion R3.0 ist noch nicht in allen Märkten zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsteam.
[2] Dies ist ein spezifisches Ergebnis für diese Einrichtung. Erzielbare Ergebnisse in anderen Einrichtungen können abweichen.
[3] Der Vertrag hat eine Laufzeit von 1 Jahr (Gewährleistung) plus 4 Jahre Technology Maximizer Essential.
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