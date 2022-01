Les purificateurs d'air pour voiture Philips GoPure sont dotés d'un système de filtration de l'air puissant, efficace et à action rapide. Sa filtration à 3 couches combine un préfiltre nettoyable, un filtre HESA et un filtre HEPA pour offrir une protection parfaite contre les particules nocives, dont la pollution, les gaz toxiques, les pollens allergisants et même les bactéries et les virus aériens. Certifiée par l'organisme indépendant Airmid Healthgroup, la technologie SelectFilter Plus élimine également jusqu'à 90 % des allergènes polliniques aériens*.



Nos purificateurs d'air pour voiture équipés de la technologie SelectFilter Plus ont été certifiés par Airmid Healthgroup.

*Testé et certifié par l'organisme respecté de recherche biomédicale Airmid Healthgroup.